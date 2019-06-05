Общество

Мэр Омска упала в грязь во время инспекцииИзвестия 06:18

Мэр Омска Оксана Фадина во время объезда Советского округа города упала в лужу. Инцидент не помешал ей продолжить общение с жителями района. Инцидент произошел во время осмотра аварийного дома на улице 20-го Партсъезда, сообщает «Омск-Информ».
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Во время объезда Советского округа Фадина упала в грязь

Мэр Омска Оксана Фадина во время сегодняшнего объезда Советского округа попала в неприятную ситуацию. Посещая территорию рядом с домом на улице 20-го Партсъезда, 55, стена которого еще недавно разрушалась, градоначальнице пришлось преодолеть лужу с грязью.
РИА ОмскИнформ01:59

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Мэр Омска упала в грязь во время обхода

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Мэр Омска упала в грязь во время объезда Советского округа

РИА СуперОмск02:51

Мэр Омска упала в лужу во время инспекции дома

РИА Новости06:07
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Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 09:04, Ашберн
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Lamborghini построила улучшенный Huracan

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Политика

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Телеведущий и шоумен Иван Ургант высмеял удаление некоторых сцен из фильма про британского музыканта Элтона Джона «Рокетмен».
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В мае генеральный директор ЦНИИточмаша Альберт Баков в интервью РИА Новости заявил, что новое самоходное орудие для ВДВ "Лотос" будет стрелять на 13 километров, первые образцы самоходки будут собираться на КБАЛ им. Кошкина.
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Модель Анастасия Решетова официально подтвердила давно ходившие слухи о беременности от рэпера Тимура Юнусова, более известного как Тимати.
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Происшествия

В ХМАО уволился заммэра, в квартире которого был бордель

Выяснилось, что владельцем квартиры является заместитель мэра по правовым вопросам, взаимодействию с правоохранительными, надзорными органами и депутатским корпусом Виктор Манухин.
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Аваков отказался уйти в отставку из-за убийства ребенка полицейскими

Глава украинского МВД Арсен Аваков не будет подавать заявление об отставке после смерти пятилетнего мальчика Кирилла Тлявова, в гибели которого подозревают двух полицейских.
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Экономика

После отмены роуминга в России выросли цены на сотовую связь

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Обновлено в 08:44
Экономика

«АвтоВАЗ» отказался от статуса публичной компании

«АвтоВАЗ» изменил свой статус с публичного на непубличный, сообщается в пресс-релизе компании.
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Четверть россиян предпочли повторно использовать пластиковые пакеты, 41 процент это делают иногда, а 32 процента всегда берут новые пакеты.
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Роскачество обнаружило в пакетиках черного чая кишечную палочку

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Kia показала официальное фото нового Kia Xceed

В июне текущего года компания Kia представит свой новый кроссовер, построенный на базе третьего поколения Ceed.
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Всемирный банк сообщил о рекордном росте экономики России

Всемирный банк (ВБ) сообщил в своем докладе «Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций» о рекордном росте экономике России в 2018 году.
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Потребители с правого берега Днестра исправно платят за газ, а это долг левого берега.
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Forbes назвал Рианну самой богатой певицей в мире

Самой высокооплачиваемой певицей в мире по версии журнала Forbes стала Рианна.
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Москва призывает покровителей Приштины образумить косовоалбанское руководство, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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Шойгу: на границах СНГ отмечается напряженная обстановка

Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу рассказал о том, что сейчас у границ СНГ фиксируют крайне напряженную военно-политическую обстановку.
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Оксана Николаевна Фадина
Российский мэр
Российский государственный деятель, мэр города Омска с 8 декабря 2017 года.
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