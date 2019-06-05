Мэр Омска упала в лужу при инспекции домаРИА Новости 06:07

Мэр Омска Оксана Фадина во время сегодняшнего объезда Советского округа попала в неприятную ситуацию. Посещая территорию рядом с домом на улице 20-го Партсъезда, 55, стена которого еще недавно разрушалась, градоначальнице пришлось преодолеть лужу с грязью.

с чего всё началось

Мэр Омска Оксана Фадина во время осмотра дома в Советском административном округе упала в большую лужу, сообщили РИА Новости в мэрии города. Она собиралась проверить ремонт одного из зданий и пообщаться с подрядчиком. Из-за сильного ливня дороги размыло и образовались большие лужи.

Мэр Омска упала в лужу при инспекции дома

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