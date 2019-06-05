Мэр Омска упала в грязь во время инспекцииГазета.Ru 14:53

Мэр Омска Оксана Фадина во время сегодняшнего объезда Советского округа попала в неприятную ситуацию. Посещая территорию рядом с домом на улице 20-го Партсъезда, 55, стена которого еще недавно разрушалась, градоначальнице пришлось преодолеть лужу с грязью.

с чего всё началось

Мэр Омска Оксана Фадина упала в грязь во время обхода одного из дворов в Советском районе города. Увидев водное препятствие, глава города предложила перепрыгнуть его, но этого сделать не получилось. Градоначальник поскользнулась на грязи и упала в лужу.

Мэр Омска упала в грязь во время инспекции

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