Общество

Мэр Омска упала в грязь во время инспекцииГазета.Ru 14:53

Мэр Омска Оксана Фадина упала в грязь во время обхода одного из дворов в Советском районе города. Увидев водное препятствие, глава города предложила перепрыгнуть его, но этого сделать не получилось. Градоначальник поскользнулась на грязи и упала в лужу.
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Во время объезда Советского округа Фадина упала в грязь

Мэр Омска Оксана Фадина во время сегодняшнего объезда Советского округа попала в неприятную ситуацию. Посещая территорию рядом с домом на улице 20-го Партсъезда, 55, стена которого еще недавно разрушалась, градоначальнице пришлось преодолеть лужу с грязью.
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Мэр Омска упала в грязь во время обхода

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