Общество

Мэр Москвы возглавил первомайское шествие на Красной площадиАгентство Москва 03:06

В шествии принимают участие представители всех профессиональных союзов Москвы.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Мэр Москвы возглавил первомайское шествие на Красной площади

Агентство Москва03:06

Собянин присоединился к первомайскому шествию в Москве

Life.ru03:53

Сергей Собянин возглавил первомайское шествие на Красной площади

Вечерняя Москва03:49

Мэр Москвы присоединился к первомайскому шествию

ТАСС03:32

Собянин принял участие в первомайской демонстрации на Красной площади

РИАМО04:10

Сергей Собянин поздравил москвичей с Праздником Весны и Труда

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы05:03

Сергей Собянин возглавил первомайское шествие на Красной площади

Говорит Москва03:13
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 10:09, Ашберн
Политика

Чичерина осудила Макаревича за его слова о паспортах для Донбасса

Певица Юлия Чичерина раскритиковала заявление лидера группы "Машина времени" Андрея Макаревича о российских паспортах для жителей Донбасса.
Обновлено вчера в 17:47
Общество

Король Таиланда вступил в брак с генералом

В среду король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) объявил, что вступил в брак со своей спутницей — генералом Сутхида Вачиралонгкорн, и назвал ее королевой Сутхида, передает ТАСС.
Обновлено в 09:15
Авто

Эксперты дали рекомендации о подготовке авто перед дальней поездкой

Обновлено в 09:11
Экономика

Путин подписал указ об ипотечных каникулах

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об ипотечных каникулах.
Обновлено в 10:04
Спорт

Семеня проиграла судебный спор с ИААФ по делу об уровне тестостерона

Обновлено в 07:22
Общество

В Петербурге началось первомайское шествие

По Невскому проспекту двинулась колонна участников шествия, посвящённого Празднику Весны и Труда.
Обновлено в 04:08
Общество

В Ростове объявлено штормовое предупреждение

В Ростове 1 мая ожидаются дожди, грозы и сильный ветер. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Ростовской области.
Обновлено в 04:40
Армия и оружие

В России создали новую противолодочную авиабомбу с парашютом

В России создали противолодочную корректируемую авиационную бомбу, которая может поражать подводные лодки на глубине до 600 метров, рассказал замгендиректора «Техмаша» Александр Кочкин.
Обновлено в 08:28
Происшествия

В Анапе спасли просидевшего четыре дня в колодце мужчину

26-летний мужчина упал в канализационный колодец на Кубани. Происшествие случилось в хуторе Воскресенском, пригороде Анапы.
Обновлено в 07:14
Политика

Замминистра пригрозил получающим российские паспорта украинцам

Замминистра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак предложил отбирать украинские паспорта у жителей Донбасса, которые получат российское гражданство.
Обновлено в 09:16
Политика

Путин прокомментировал ситуацию с трубопроводом «Дружба»

По данным системы СПАРК, 100% "Нефтеперевалки" принадлежит ее гендиректору Светлане Балабай, а уставной капитал компании составляет 10 тыс. руб. Глава правительства Дмитрий Медведев 30 апреля заявил, что за прокачку некачественной нефти по "Дружбе" может грозить уголовная ответственность.
Обновлено вчера в 15:22
Музыка

Назван состав российского жюри на Евровидении-2019

Дизайнер Игорь Гуляев, певицы Анастасия и Мария Толмачевы, композитор Лора Квинт вошли в состав профессионального жюри от России в Евровидении-2019, сообщается на сайте конкурса.
Обновлено в 07:22
Политика

Мадуро ответил на слова Помпео о его побеге

Президент Венесуэлы Николас Мадуро прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео, обвинившего его в попытке бежать из страны.
Обновлено вчера в 23:06
Политика

Число убийств евреев на почве антисемитизма выросло в 2018 году

За последний год произошел рост проявлений антисемитизма: количество серьезных случаев насилия в мире увеличилось на 13% с 342 до 387 случаев.
Обновлено в 06:05
Авто

Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире

Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.
Обновлено вчера в 16:30
Культура

Андрей Разин назвал инцидент на шоу «Голос. Дети» «отмыванием денег»

Продюсер группы «Ласковый май» заявил, что скандал на проекте произошел из-за жадности руководителей «Первого канала» и их попыток отмыть деньги.
Обновлено в 09:49
Политика

В Крыму предложили открыть клубы друзей в США и Великобритании

Директор Черноморской ассоциации международного сотрудничества Ян Эпштейн выступил с инициативой создания клубов друзей Крыма в США и Великобритании.
Обновлено в 09:38
Происшествия

Полицейские задержали более ста человек на демонстрациях в РФ

Обновлено в 09:42
Происшествия

Лондонский суд приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения

Лондонский суд приговорил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения по делу о нарушении условий освобождения под залог.
Обновлено в 06:46
Политика

Reuters нашел у жены Зеленского купленный за полцены пентхаус в Крыму

Обновлено в 08:03
Политика

Глава «Мираторга» призвал отказаться от хамона

Президент холдинга "Мираторг" Виктор Линник в интервью Forbes прокомментировал идею Национальной мясной ассоциации о запрете на ввоз в Россию частными лицами мясо-молочной продукции из-за рубежа.
Обновлено вчера в 09:11
Политика

КС Чехии разрешил отелю требовать от гостей признания Крыма украинским

Конституционный суд Чехии признал законным право владельца отеля требовать от постояльцев признания Крыма украинским.
Обновлено вчера в 21:12
Транспорт

В России появились новые дорожные знаки

С 1 мая в России вступил в силу новый национальный ГОСТ, предусматривающий появление новых дорожных знаков и знаков уменьшенного размера.
Обновлено в 00:44
Политика

Путин упростил порядок получения гражданства РФ для украинцев

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка получения гражданства РФ для отдельных категорий граждан Украины.
Обновлено в 06:38
Общество

Сын Авакова устроил тайную роскошную свадьбу в Италии

Обновлено в 08:15
Космос

Столкновение метеорита с Луной на огромной скорости сняли на видео

Обновлено в 08:50
Общество

Новый император Японии Нарухито вступил на престол

В Японии завершилась церемония интронизации нового императора Нарухито, сообщает телеканал NHK.
Обновлено вчера в 22:19
Авто

Владельцы рассказали, насколько надежна «внедорожная» LADA Vesta

Коллеги с портала «Новые автомобили» проанализировали порядка 100 отзывов владельцев и выяснили, насколько надежна LADA Vesta с приставкой Cross на самом деле.
Обновлено в 07:19
Культура

Лоза: шоу «Голос. Дети» выбирает участников по типажу, а не по таланту

На своей странице в Facebook Лоза написал, что отвечающий за музыкальное вещание на Первом канале Юрий Аксюта однажды сказал, что участников взрослых и детских шоу «Голос» выбирают по типажам.
Обновлено в 09:19
Происшествия

В Ингушетии депутат украл невесту

Депутат Народного собрания Ингушетии похитил жительницу республики, чтобы жениться на ней, сообщил "Интерфаксу" в среду источник.
Обновлено в 08:06
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сергей Семёнович Собянин
Мэр Москвы
Российский политик. 3-й Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. 21 октября 2010 года наделен полномочиями мэра Московской городской думой, с 12 сентября 2013 года, после победы на выборах, вступивший в должность избранный мэр Москвы.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное