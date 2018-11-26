Транспорт
Мэр Москвы открыл канатную дорогу в Лужниках
Мэр Москвы открыл канатную дорогу в ЛужникахТАСС05:00
Мэр столицы Сергей Собянин открыл канатную дорогу, соединяющую Лужники и Воробьевы горы. По его мнению, Лужники являются мощнейшим спортивным и реакреационным кластером.
ТАСС05:00
Фуникулер — канатная дорога, которая соединяет Воробьевы горы и „Лужники“. Сегодня, чтобы попасть до смотровой площади Лужников, нужно добираться 20 минут на машине. Время пути на канатной дороге займет пять минут. Это связь двух крупнейших спортивных кластеров.
— Сергей Собянин, российский политикТелеканал 360° 07:28
Подробнее о событии
Показать все источники
Сергей Собянин открыл первую канатную дорогу в Москве
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы06:49
Автоматически обработано 7118 источников, обновлено в 07:35, Ашберн
Транспорт
В Москве в 2019 году появится городская служба такси для инвалидов
В столице намерены создать единую городскую службу такси для инвалидов, сообщил замдиректора ГУП "Мосгортранс" Максим Коновалов.
Обновлено в 07:26
Транспорт
До Тюмени с ветерком: открыта новая развязка возле Камышлова
Сотрудниками ФКУ «Уралуправтодор» завершена реконструкция 11-километрового участка трассы (с 148 по 159 км) в районе Камышлова.
Обновлено в 07:23
Транспорт
Штрафами ГИБДД займется искусственный интеллект
Система разгрузит техников Центра организации дорожного движения (ЦОДД), обрабатывающих фотографии с камер для ГИБДД: у них будет больше времени на изучение спорных случаев и отсеивание в брак ошибочных штрафов.
Обновлено в 07:21
Транспорт
Росавтодор выделит 2,5 млрд рублей на строительство моста в Уфе
Финансирование из федерального бюджета на строительство моста через реку Белую, который свяжет Уфу и аэропорт, составит 2,5 млрд рублей.
Обновлено в 06:23
Транспорт
Смольный подготовит «матрицу» транспортной связи с «Пулково»
Обновлено в 06:43
Транспорт
В Рязанской области закрыли два наплавных моста через Оку
Как сообщает сайт регионального министерства транспорта и автомобильных дорог, наплавные мосты через Оку в Спасском районе (с. Троица, с. Фатьяновка) разведены и закрыты для движения автомобильного транспорта и пешеходов до нормализации ледовой обстановки.
Обновлено в 06:33
Транспорт
Зимой сделают бесплатным проезд по М11 ночью с транспондером
В связи с проведением акции оператор головного участка трассы М11 напомнил, что оформить транспондер можно в офисах обслуживания клиентов, расположенных на ближайшем к МКАД пункте взимания платы (с обеих сторон от трассы).
Обновлено в 07:22
Транспорт
Открыто движение по ледовой переправе Салехард – Лабытнанги
В понедельник, 26 ноября, с 15 часов открывается движение по ледовой переправе Салехард – Лабытнанги.
Обновлено в 06:38
Транспорт
В Ростове планируют ввести бесплатные пересадки в транспорте
Бесплатные пересадки в общественном транспорте планируют внедрить в Ростове.
Обновлено в 07:19
Транспорт
Новый подземный переход построят под Павелецкой железной дорогой
В Москве под Павелецкой железной дорогой на Варшавском шоссе построят новый подземный переход. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.
Обновлено в 06:51
Транспорт
Дороги Челябинска засыпали противогололедной смесью
С воскресного вечера на дороги высыпано 1,7 тыс тонн противогололедных реагентов, - отчитался замглавы города по дорожному хозяйству Владимир Алейников.
Обновлено в 05:31
Транспорт
Улицу Волочаевскую в Красноярске откроют 30 ноября
Каким будет новый проезд показано на видео. В КРУДОРе отметили, что 30 ноября остаётся последним днем сдачи развязки в эксплуатацию.
Обновлено в 05:35
Транспорт
Мурино и Буграм добавили полос движения
На пересечении Шоссейной улицы и безымянной дороги в Мурино вдоль КАД появились отдельные полосы для поворотов направо и налево.
Обновлено в 07:10
Транспорт
Круизные компании стали исключать Амстердам из своих маршрутов
Круизные компании стали исключать Амстердам из своих маршрутов из-за введенного в мае городскими властями нового туристического налога, сообщает "ЕвроПульс".
Обновлено в 07:05
Транспорт
3,3 миллиарда рублей направят власти Ростовской области на ремонт дорог в трех агломерациях
В следующем году на ремонт дорог власти планируют направить 3,3 млрд. рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на слова Василий Голубев.
Обновлено в 04:50