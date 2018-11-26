Транспорт

Мэр Москвы открыл канатную дорогу в Лужниках
ТАСС
05:00

Мэр столицы Сергей Собянин открыл канатную дорогу, соединяющую Лужники и Воробьевы горы. По его мнению, Лужники являются мощнейшим спортивным и реакреационным кластером.
ТАСС05:00
Сергей Собянин
Фуникулер — канатная дорога, которая соединяет Воробьевы горы и „Лужники“. Сегодня, чтобы попасть до смотровой площади Лужников, нужно добираться 20 минут на машине. Время пути на канатной дороге займет пять минут. Это связь двух крупнейших спортивных кластеров.
— Сергей Собянин, российский политикТелеканал 360° 07:28

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