Фуникулер — канатная дорога, которая соединяет Воробьевы горы и „Лужники“. Сегодня, чтобы попасть до смотровой площади Лужников, нужно добираться 20 минут на машине. Время пути на канатной дороге займет пять минут. Это связь двух крупнейших спортивных кластеров.

Мэр столицы Сергей Собянин открыл канатную дорогу, соединяющую Лужники и Воробьевы горы. По его мнению, Лужники являются мощнейшим спортивным и реакреационным кластером.

Транспорт Транспорт В Москве в 2019 году появится городская служба такси для инвалидов В столице намерены создать единую городскую службу такси для инвалидов, сообщил замдиректора ГУП "Мосгортранс" Максим Коновалов.

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Транспорт Транспорт Штрафами ГИБДД займется искусственный интеллект Система разгрузит техников Центра организации дорожного движения (ЦОДД), обрабатывающих фотографии с камер для ГИБДД: у них будет больше времени на изучение спорных случаев и отсеивание в брак ошибочных штрафов.

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Транспорт Транспорт Зимой сделают бесплатным проезд по М11 ночью с транспондером В связи с проведением акции оператор головного участка трассы М11 напомнил, что оформить транспондер можно в офисах обслуживания клиентов, расположенных на ближайшем к МКАД пункте взимания платы (с обеих сторон от трассы).

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