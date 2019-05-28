Политика
Мэр Львова попросил Зеленского впустить Саакашвили на УкраинуМосковский Комсомолец 08:39
Мэр Львова Андрей Садовый призвал в Facebook президента Владимира Зеленского вернуть гражданство Украины политику Михаилу Саакашвили, который в прошлом был президентом Грузии и губернатором Одесской области. Садовый отметил, что «Михо» необходимо восстановить в правах.
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Хоккей
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Сервис YouTube Gaming закроется 30 мая
Сервис для геймеров YouTube Gaming прекратит функционировать 30 мая 2019 года.
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Крупнейший за последние 30 лет изумруд найден на Урале
Уточняется, что в 1990 году был найден изумруд весом более 2 кг, а в 2018 году — 1,54 кг.
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Обновлено в 04:44
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Футбол
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"Барселона" и "ПСЖ" начали переговоры по поводу возвращения Неймара в клуб из столицы Каталонии, — сообщает журналист каталонской радиостанции RAC1 Жерар Ромеро.
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Asus представила ноутбук ZenBook Pro Duo с двумя экранами
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Армия и оружие
Госдепартамент США обвинил Россию в эскалации конфликта в Сирии
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В разговоре с журналистами радиостанции "Говорит Москва" Андрей Макаревич призвал слушать музыку, а не искать в выступлениях его группы "политический подтекст".
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