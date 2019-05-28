Политика
Мэр Львова попросил Зеленского впустить Саакашвили на УкраинуМосковский Комсомолец 08:39
Мэр Львова Андрей Садовый призвал в Facebook президента Владимира Зеленского вернуть гражданство Украины политику Михаилу Саакашвили, который в прошлом был президентом Грузии и губернатором Одесской области. Садовый отметил, что «Михо» необходимо восстановить в правах.
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Политика
Освобожден задержанный в Косово россиянин
В Косово освободили задержанного россиянина-сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:06
Авто
Renault Arkana получил новый эксклюзивный цвет
Новый купе-кроссовер Renault Arkana из «приветственной» серии Edition One, ранее доступный для заказа только в красном цвете Red Fusion, получил новый эксклюзивный цвет – коричневый Tenakuru.
Обновлено в 08:59
Политика
Саакашвили рассказал о возвращении на Украину
Обновлено в 11:01
Происшествия
Под Омском пропала семья из трех человек
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту исчезновения в городе Калачинске врача, ее супруга и их 15-летней дочери.
Обновлено в 08:47
Общество
Минобороны и Тимати представили совместную коллекцию одежды
Бренд Black Star Wear, владельцем которого является рэп-исполнителя Тимати совместно с сетью магазинов "Военторг" представил новую коллекцию одежды "Черная звезда".
Обновлено вчера в 23:59
Политика
Глава Генштаба ВСУ опозорился на передовой в Донбассе
Начальник Генштаба ВСУ Хомчак во время вчерашнего визита на передовую с президентом Украины Зеленским неправильно надел бронежилет, сообщает украинское издание "БезТабу".
Обновлено в 06:41
Энергетика
Белоруссия установила тарифы на прокачку российской нефти
Белорусское министерство антимонопольного регулирования и торговли обнародовало тарифы на прокачку нефти по магистральным трубопроводам «Гомельтранснефть Дружба» и «Полоцктранснефть Дружба», включая реверс к российской станции «Унеча».
Обновлено вчера в 23:38
Интернет
Microsoft включила криптовалюту Bitcoin в список Excel
Компания Microsoft включила в список валют электронных таблиц Excel криптовалюту Bitcoin.
Обновлено в 04:55
Здоровье
Основатель системы ОМС оценил изменение правил страхования
Основатель системы ОМС Владимир Гришин прокомментировал в разговоре с RT изменение правил обязательного медицинского страхования (ОМС) в России.
Обновлено в 05:34
Политика
Посла Испании вызвали в МИД России
Посол Испании в Москве Фернандо Вальдеррам Пареха был вызван во вторник в МИД России в связи с антироссийскими высказываниями исполняющего обязанности главы МИД Испании Жозепа Борреля.
Обновлено в 11:01
Политика
Раскрыта личность «россиянки» из видео с австрийскими политиками
По данным издания, видео было сделано частным детективом из Вены, а к съемке привлекли студентку.
Обновлено в 11:07
Происшествия
Сообщение о минировании ТЦ «Щука» в Москве не подтвердилось
Ранее сообщалось об эвакуации более 1,3 тысячи человек из ТЦ "Щука" на улице Щукинская после анонимной угрозы взрыва.
Обновлено в 10:49
Происшествия
В России впервые арестовали по статье о лидерстве в ОПГ
В Томске задержали криминального авторитета, которого впоследствии арестовали по новой статье Уголовного кодекса как одного из лидеров преступного мира региона, рассказали в областном УМВД.
Обновлено в 06:53
Здоровье
В Петербурге только пять пляжей соответствуют санитарным требованиям
Специалисты признали только пять пляжей Северной столицы соответствующим санитарным требованиям.
Обновлено в 09:30
Общество
Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду
Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.
Обновлено вчера в 23:00
Футбол
Лисин возглавит пресс-службу «Спартака»
С марта обязанности пресс-атташе «Спартака» исполнял сотрудник пресс-службы клуба Филипп Папенков, сменивший Леонида Трахтенберга, который объявил об уходе с должности из-за скандала вокруг публикации на сайте красно-белых текста о болельщиках.
Обновлено вчера в 21:21
Энергетика
Российские угольные компании направили заявки на поставки на Украину
Многие российские производители угля подали заявки на получение разрешений на экспорт продукции на Украину.
Обновлено в 10:48
Общество
Медведев запретил госструктурам закупать иностранное вино
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, согласно которому муниципальным и государственным учреждениям запрещается проводить закупки иностранного вина.
Обновлено в 03:34
Экономика
В Петербурге приостановят открытие новых магазинов X5 Retail Group
По данным Forbes, X5 Retail Group является второй крупнейшей частной компанией в России после «Лукойла».
Обновлено в 11:21
Политика
Напавший на журналиста хакасский чиновник подал заявление в полицию
Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев, обвиняемый в нападении на съемочную группу "России 24", подал встречное заявление в полицию, сообщила РИА Новости официальный представитель СУ СК республики Юлия Арбузова.
Обновлено в 06:15
Политика
В Вильнюсе задержали шеф-редактора Sputnik Литва
«Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем задержан сегодня в аэропорту Вильнюса», — сообщил RNS Барщевский.
Обновлено в 08:59
Общество
В пензенской школе во время ЕГЭ сняли двери в туалетах
Как пояснили в департаменте образования горда Заречного, в единственной школе, где выпускники могут сдать ЕГЭ, в разгар экзаменов решили заменить сломанные двери в туалетах.
Обновлено в 09:33
Музыка
Результаты Евровидения-2019 намерена оспорить Литва
Литва в ближайшее время намерена подать официальную заявку в Европейский вещательный союз (EBU) с требованием пересмотреть итоги прошедшего две недели назад песенного конкурса Евровидение.
Обновлено в 10:46
Экономика
Центробанк модернизирует сторублевые купюры
Банк России начал модернизировать сторублевые купюры, чтобы продлить их жизнь, рассказал "Российской газете" заместитель главы департамента наличного денежного обращения ЦБ Владимир Демиденко.
Обновлено в 07:34
Спорт
Петербург примет чемпионат мира по волейболу в 2022 году
Международная федерация волейбола утвердила восемь российских городов, в которых пройдут матчи чемпионата мира среди мужских сборных 2022 года.
Обновлено в 11:23
Музыка
Группа «Ленинград» выпустила новый клип
Группировка «Ленинград» во главе с бессменным лидером Сергеем Шнуровым выпустила новое музыкальное видео под названием «Кабриолет».
Обновлено в 10:50