Политика

Мэр Львова попросил Зеленского впустить Саакашвили на УкраинуМосковский Комсомолец 08:39

Мэр Львова Андрей Садовый призвал в Facebook президента Владимира Зеленского вернуть гражданство Украины политику Михаилу Саакашвили, который в прошлом был президентом Грузии и губернатором Одесской области. Садовый отметил, что «Михо» необходимо восстановить в правах.
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Мэр Львова попросил Зеленского вернуть Саакашвили гражданство Украины

Комсомольская правда09:23

Мэр Львова призвал Зеленского вернуть Саакашвили гражданство

News.ru08:55

Садовый: Лишение Саакашвили гражданства было унизительным

Украина.ру08:37

Мэр Львова попросил Зеленского впустить Саакашвили на Украину

Московский Комсомолец08:39

Мэр Львова призвал Зеленского вернуть Саакашвили гражданство

РИА Новости08:27

Мэр Львова призвал Зеленского вернуть Саакашвили гражданство Украины

Журналистская правда08:45
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Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 11:42, Ашберн
Политика

Освобожден задержанный в Косово россиянин

В Косово освободили задержанного россиянина-сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:06
Происшествия

Школьник напал на девочку с топором в Саратовской области

Обновлено в 04:30
Авто

Renault Arkana получил новый эксклюзивный цвет

Новый купе-кроссовер Renault Arkana из «приветственной» серии Edition One, ранее доступный для заказа только в красном цвете Red Fusion, получил новый эксклюзивный цвет – коричневый Tenakuru.
Обновлено в 08:59
Политика

Саакашвили рассказал о возвращении на Украину

Обновлено в 11:01
Происшествия

Под Омском пропала семья из трех человек

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту исчезновения в городе Калачинске врача, ее супруга и их 15-летней дочери.
Обновлено в 08:47
Общество

Минобороны и Тимати представили совместную коллекцию одежды

Бренд Black Star Wear, владельцем которого является рэп-исполнителя Тимати совместно с сетью магазинов "Военторг" представил новую коллекцию одежды "Черная звезда".
Обновлено вчера в 23:59
Политика

Глава Генштаба ВСУ опозорился на передовой в Донбассе

Начальник Генштаба ВСУ Хомчак во время вчерашнего визита на передовую с президентом Украины Зеленским неправильно надел бронежилет, сообщает украинское издание "БезТабу".
Обновлено в 06:41
Энергетика

Белоруссия установила тарифы на прокачку российской нефти

Белорусское министерство антимонопольного регулирования и торговли обнародовало тарифы на прокачку нефти по магистральным трубопроводам «Гомельтранснефть Дружба» и «Полоцктранснефть Дружба», включая реверс к российской станции «Унеча».
Обновлено вчера в 23:38
Интернет

Microsoft включила криптовалюту Bitcoin в список Excel

Компания Microsoft включила в список валют электронных таблиц Excel криптовалюту Bitcoin.
Обновлено в 04:55
Здоровье

Основатель системы ОМС оценил изменение правил страхования

Основатель системы ОМС Владимир Гришин прокомментировал в разговоре с RT изменение правил обязательного медицинского страхования (ОМС) в России.
Обновлено в 05:34
Политика

Посла Испании вызвали в МИД России

Посол Испании в Москве Фернандо Вальдеррам Пареха был вызван во вторник в МИД России в связи с антироссийскими высказываниями исполняющего обязанности главы МИД Испании Жозепа Борреля.
Обновлено в 11:01
Политика

Раскрыта личность «россиянки» из видео с австрийскими политиками

По данным издания, видео было сделано частным детективом из Вены, а к съемке привлекли студентку.
Обновлено в 11:07
Происшествия

Сообщение о минировании ТЦ «Щука» в Москве не подтвердилось

Ранее сообщалось об эвакуации более 1,3 тысячи человек из ТЦ "Щука" на улице Щукинская после анонимной угрозы взрыва.
Обновлено в 10:49
Происшествия

В России впервые арестовали по статье о лидерстве в ОПГ

В Томске задержали криминального авторитета, которого впоследствии арестовали по новой статье Уголовного кодекса как одного из лидеров преступного мира региона, рассказали в областном УМВД.
Обновлено в 06:53
Здоровье

В Петербурге только пять пляжей соответствуют санитарным требованиям

Специалисты признали только пять пляжей Северной столицы соответствующим санитарным требованиям.
Обновлено в 09:30
Общество

РБК: крупные автоконцерны пожаловались в ФСБ на краснодарских судей

Обновлено в 09:59
Общество

Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду

Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.
Обновлено вчера в 23:00
Футбол

Лисин возглавит пресс-службу «Спартака»

С марта обязанности пресс-атташе «Спартака» исполнял сотрудник пресс-службы клуба Филипп Папенков, сменивший Леонида Трахтенберга, который объявил об уходе с должности из-за скандала вокруг публикации на сайте красно-белых текста о болельщиках.
Обновлено вчера в 21:21
Энергетика

Российские угольные компании направили заявки на поставки на Украину

Многие российские производители угля подали заявки на получение разрешений на экспорт продукции на Украину.
Обновлено в 10:48
Общество

Медведев запретил госструктурам закупать иностранное вино

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, согласно которому муниципальным и государственным учреждениям запрещается проводить закупки иностранного вина.
Обновлено в 03:34
Экономика

В Петербурге приостановят открытие новых магазинов X5 Retail Group

По данным Forbes, X5 Retail Group является второй крупнейшей частной компанией в России после «Лукойла».
Обновлено в 11:21
Политика

Напавший на журналиста хакасский чиновник подал заявление в полицию

Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев, обвиняемый в нападении на съемочную группу "России 24", подал встречное заявление в полицию, сообщила РИА Новости официальный представитель СУ СК республики Юлия Арбузова.
Обновлено в 06:15
Политика

В Вильнюсе задержали шеф-редактора Sputnik Литва

«Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем задержан сегодня в аэропорту Вильнюса», — сообщил RNS Барщевский.
Обновлено в 08:59
Происшествия

Сын сити-менеджера Чебоксар получил условный срок за избиение человека

Обновлено в 07:35
Общество

В пензенской школе во время ЕГЭ сняли двери в туалетах

Как пояснили в департаменте образования горда Заречного, в единственной школе, где выпускники могут сдать ЕГЭ, в разгар экзаменов решили заменить сломанные двери в туалетах.
Обновлено в 09:33
Музыка

Результаты Евровидения-2019 намерена оспорить Литва

Литва в ближайшее время намерена подать официальную заявку в Европейский вещательный союз (EBU) с требованием пересмотреть итоги прошедшего две недели назад песенного конкурса Евровидение.
Обновлено в 10:46
Политика

Намерение Киева изменить статус Керченского пролива оценили в Крыму

Обновлено в 08:57
Экономика

Центробанк модернизирует сторублевые купюры

Банк России начал модернизировать сторублевые купюры, чтобы продлить их жизнь, рассказал "Российской газете" заместитель главы департамента наличного денежного обращения ЦБ Владимир Демиденко.
Обновлено в 07:34
Спорт

Петербург примет чемпионат мира по волейболу в 2022 году

Международная федерация волейбола утвердила восемь российских городов, в которых пройдут матчи чемпионата мира среди мужских сборных 2022 года.
Обновлено в 11:23
Музыка

Группа «Ленинград» выпустила новый клип

Группировка «Ленинград» во главе с бессменным лидером Сергеем Шнуровым выпустила новое музыкальное видео под названием «Кабриолет».
Обновлено в 10:50
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