Мэр Львова попросил Зеленского впустить Саакашвили на УкраинуМосковский Комсомолец 08:39

Мэр Львова Андрей Садовый призвал в Facebook президента Владимира Зеленского вернуть гражданство Украины политику Михаилу Саакашвили, который в прошлом был президентом Грузии и губернатором Одесской области. Садовый отметил, что «Михо» необходимо восстановить в правах.

Политика Освобожден задержанный в Косово россиянин В Косово освободили задержанного россиянина-сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова, передает РИА "Новости".

Авто Renault Arkana получил новый эксклюзивный цвет Новый купе-кроссовер Renault Arkana из «приветственной» серии Edition One, ранее доступный для заказа только в красном цвете Red Fusion, получил новый эксклюзивный цвет – коричневый Tenakuru.

Происшествия Под Омском пропала семья из трех человек Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту исчезновения в городе Калачинске врача, ее супруга и их 15-летней дочери.

Общество Минобороны и Тимати представили совместную коллекцию одежды Бренд Black Star Wear, владельцем которого является рэп-исполнителя Тимати совместно с сетью магазинов "Военторг" представил новую коллекцию одежды "Черная звезда".

Политика Глава Генштаба ВСУ опозорился на передовой в Донбассе Начальник Генштаба ВСУ Хомчак во время вчерашнего визита на передовую с президентом Украины Зеленским неправильно надел бронежилет, сообщает украинское издание "БезТабу".

Энергетика Белоруссия установила тарифы на прокачку российской нефти Белорусское министерство антимонопольного регулирования и торговли обнародовало тарифы на прокачку нефти по магистральным трубопроводам «Гомельтранснефть Дружба» и «Полоцктранснефть Дружба», включая реверс к российской станции «Унеча».

Интернет Microsoft включила криптовалюту Bitcoin в список Excel Компания Microsoft включила в список валют электронных таблиц Excel криптовалюту Bitcoin.

Здоровье Основатель системы ОМС оценил изменение правил страхования Основатель системы ОМС Владимир Гришин прокомментировал в разговоре с RT изменение правил обязательного медицинского страхования (ОМС) в России.

Политика Посла Испании вызвали в МИД России Посол Испании в Москве Фернандо Вальдеррам Пареха был вызван во вторник в МИД России в связи с антироссийскими высказываниями исполняющего обязанности главы МИД Испании Жозепа Борреля.

Политика Раскрыта личность «россиянки» из видео с австрийскими политиками По данным издания, видео было сделано частным детективом из Вены, а к съемке привлекли студентку.

Происшествия Сообщение о минировании ТЦ «Щука» в Москве не подтвердилось Ранее сообщалось об эвакуации более 1,3 тысячи человек из ТЦ "Щука" на улице Щукинская после анонимной угрозы взрыва.

Происшествия В России впервые арестовали по статье о лидерстве в ОПГ В Томске задержали криминального авторитета, которого впоследствии арестовали по новой статье Уголовного кодекса как одного из лидеров преступного мира региона, рассказали в областном УМВД.

Здоровье В Петербурге только пять пляжей соответствуют санитарным требованиям Специалисты признали только пять пляжей Северной столицы соответствующим санитарным требованиям.

Общество Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.

Футбол Лисин возглавит пресс-службу «Спартака» С марта обязанности пресс-атташе «Спартака» исполнял сотрудник пресс-службы клуба Филипп Папенков, сменивший Леонида Трахтенберга, который объявил об уходе с должности из-за скандала вокруг публикации на сайте красно-белых текста о болельщиках.

Энергетика Российские угольные компании направили заявки на поставки на Украину Многие российские производители угля подали заявки на получение разрешений на экспорт продукции на Украину.

Общество Медведев запретил госструктурам закупать иностранное вино Российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, согласно которому муниципальным и государственным учреждениям запрещается проводить закупки иностранного вина.

Экономика В Петербурге приостановят открытие новых магазинов X5 Retail Group По данным Forbes, X5 Retail Group является второй крупнейшей частной компанией в России после «Лукойла».

Политика Напавший на журналиста хакасский чиновник подал заявление в полицию Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев, обвиняемый в нападении на съемочную группу "России 24", подал встречное заявление в полицию, сообщила РИА Новости официальный представитель СУ СК республики Юлия Арбузова.

Политика В Вильнюсе задержали шеф-редактора Sputnik Литва «Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем задержан сегодня в аэропорту Вильнюса», — сообщил RNS Барщевский.

Общество В пензенской школе во время ЕГЭ сняли двери в туалетах Как пояснили в департаменте образования горда Заречного, в единственной школе, где выпускники могут сдать ЕГЭ, в разгар экзаменов решили заменить сломанные двери в туалетах.

Музыка Результаты Евровидения-2019 намерена оспорить Литва Литва в ближайшее время намерена подать официальную заявку в Европейский вещательный союз (EBU) с требованием пересмотреть итоги прошедшего две недели назад песенного конкурса Евровидение.

Экономика Центробанк модернизирует сторублевые купюры Банк России начал модернизировать сторублевые купюры, чтобы продлить их жизнь, рассказал "Российской газете" заместитель главы департамента наличного денежного обращения ЦБ Владимир Демиденко.

Спорт Петербург примет чемпионат мира по волейболу в 2022 году Международная федерация волейбола утвердила восемь российских городов, в которых пройдут матчи чемпионата мира среди мужских сборных 2022 года.