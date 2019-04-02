Политика
Мэр Курска Николай Овчаров ушел в отставкуРИА Новости 06:14
Депутаты Курского городского собрания приняли отставку главы города Николая Овчарова, сообщила РИА Новости представитель горадминистрации. Овчаров внес в повестку дня очередного заседания горсобрания, которое проходило 2 апреля, вопрос о досрочном сложении полномочий.
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Политика
В России впервые применили закон об оскорблении госсимволов
Закон об оскорблении общества, органов власти и государственных символов в сети, подписанный президентом 18 марта, официально вступил в силу в России в конце марта.
Обновлено в 07:35
Авто
Брать или не брать Ford Fiesta, Focus, EcoSport и Mondeo на вторичке
Обновлено 31 марта в 14:00
Музыка
Ариана Гранде и Виктория Моне выпустили клип «Monopoly»
Американские певицы Ариана Гранде и Виктория Моне представили клип на совместный трек «Monopoly».
Обновлено в 06:00
Футбол
«Бешикташ» нацелился на Влашича
Отмечается, что «Бешикташ» хотел бы взять Влашича в аренду у «Эвертона» на следующий сезон.
Обновлено в 08:07
Политика
Тимошенко обвинила Порошенко в фальсификации выборов
Кандидат в президенты Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что выборы на территории страны превратили в фарс.
Обновлено в 06:00
Экономика
Медведев дал прогноз по льготному кредитованию малого бизнеса
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Медведев 2 апреля посетил Пермь.
Обновлено в 09:39
Кино
Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев
Обновлено вчера в 23:36
Авто
УАЗ выпустит «Русский Прадо» с новой платформой
Ульяновский автозавод (входит в Sollers) в 2020 году выпустит автомобиль на новой платформе класса Toyota Land Cruiser Prado, рассказал гендиректор и основной владелец Sollers Вадим Швецов.
Обновлено вчера в 12:03
Происшествия
Опубликованы кадры избиения Виктории Скрипаль и ее мужа
Обновлено в 08:17
Экономика
Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента»
В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).
Обновлено вчера в 18:20
Экономика
ЦБ оценил размер комиссии за незаконное обналичивание
В 2018 г. незаконно было обналичено 176 млрд руб. – в 1,3 раза меньше, чем годом ранее.
Обновлено в 08:24
Политика
В Раде рассказали о последствиях победы Зеленского
Депутат Верховной Рады от партии "За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что если президентом станет Владимир Зеленский, то в стране "не поменяется ничего, кроме элиты".
Обновлено в 02:46
ЖКХ
В Крыму отменена социальная норма при расчете платы за электроэнергию
Согласно тексту документа, при определении суммы оплаты за электроснабжение и стоимости электрической энергии, потребленной приравненной к населению категорией потребителей, социальная норма на территории Республики Крым не устанавливается и не применяется.
Обновлено в 07:16
Происшествия
Сын главы британской разведки погиб в автокатастрофе
Сын главы британской службы внешней разведки Алекса Янгера Сэм Янгер погиб в автокатастрофе, сообщила во вторник полиция Шотландии.
Обновлено в 06:59
Кино
В новом трейлере «Мстителей» показали главного антагониста
В сети появился очередной трейлер фильма «Мстители: Финал», в котором показали возвращение Таноса, главного антагониста предыдущей части «Мстители: Война бесконечности».
Обновлено в 09:29
Происшествия
Весельная лодка Федора Конюхова перевернулась в Южном океане
Весельная лодка «Акрос» российского путешественника Федора Конюхова перевернулась в Южном океане и получила повреждения.
Обновлено в 06:18
Общество
Москвичей предупредили о нашествии летучих мышей
Обновлено в 05:26
Происшествия
Автомобиль с гробом на крыше обнаружили в Мурманске
Автомобиль с гробом на крыше и траурными ленточки на лобовом стекле обнаружили на одной из улиц Мурманска.
Обновлено в 09:20
Армия и оружие
Глава НАСА: Ракетные испытания Индии создали угрозу для МКС
Директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Джим Брайденстайн прокомментировал испытание Индией 27 марта противоспутникового оружия.
Обновлено вчера в 19:41
Политика
Верховный суд Венесуэлы требует лишить неприкосновенности Гуайдо
Лишить лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо депутатской неприкосновенности потребовал Верховный суд Венесуэлы, обратившись 1 апреля с соответствующим призывом к Законодательному собранию страны.
Обновлено в 04:44
Общество
Delivery Club извинилась за комментарий про подлодку «Курск»
Служба доставки еды Delivery Club извинилась за оскорбительный комментарий про подлодку Курск в соцсети.
Обновлено в 08:55
Культура
Forbes Life и Forbes Woman возглавила Юлия Варшавская
Обновлено в 04:24
Экономика
Минфин предложил сделать новыми налогами несколько сборов
По информации газеты "Коммерсант", министерство предлагает ввести в кодекс пять новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.
Обновлено вчера в 22:42
Политика
Медведев оценил умный браслет российского производства
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев положительно оценил умный браслет российского производства.
Обновлено в 08:21
Политика
Пушков высмеял заявление Климкина о разрыве договора о дружбе с РФ
Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на заявление главы МИД Украины Павла Климкина, который поздравил граждан с прекращением договора о дружбе с РФ.
Обновлено в 02:29