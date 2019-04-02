Политика

Мэр Курска Николай Овчаров ушел в отставкуРИА Новости 06:14

Депутаты Курского городского собрания приняли отставку главы города Николая Овчарова, сообщила РИА Новости представитель горадминистрации. Овчаров внес в повестку дня очередного заседания горсобрания, которое проходило 2 апреля, вопрос о досрочном сложении полномочий.
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Депутаты Курска приняли отставку мэра

Российская газета06:39

Курское сторонники ЛДПР добились отставки Овчарова и требуют всенародных выборов мэра

46ТВ09:04

Депутаты горсобрания Курска одобрили досрочную отставку мэра

ТАСС04:45

«Решение сильного человека»: политологи об отставке Николая Овчарова

KurskTV.ru08:03

Когда у Курска появится новый мэр?

Друг для друга (Курск)05:57

Исполняющим обязанности главы Курска назначили Сергея Малахова

Курские известия04:30

Мэр Курска Николай Овчаров подал в отставку

Интерфакс04:35
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Курсанты не пострадали при взрыве в Академии Можайского в Петербурге

Обновлено в 08:22
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В России впервые применили закон об оскорблении госсимволов

Закон об оскорблении общества, органов власти и государственных символов в сети, подписанный президентом 18 марта, официально вступил в силу в России в конце марта.
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Брать или не брать Ford Fiesta, Focus, EcoSport и Mondeo на вторичке

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Американские певицы Ариана Гранде и Виктория Моне представили клип на совместный трек «Monopoly».
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Отмечается, что «Бешикташ» хотел бы взять Влашича в аренду у «Эвертона» на следующий сезон.
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Политика

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Кандидат в президенты Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что выборы на территории страны превратили в фарс.
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Экономика

Медведев дал прогноз по льготному кредитованию малого бизнеса

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Медведев 2 апреля посетил Пермь.
Обновлено в 09:39
Кино

Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев

Обновлено вчера в 23:36
Авто

УАЗ выпустит «Русский Прадо» с новой платформой

Ульяновский автозавод (входит в Sollers) в 2020 году выпустит автомобиль на новой платформе класса Toyota Land Cruiser Prado, рассказал гендиректор и основной владелец Sollers Вадим Швецов.
Обновлено вчера в 12:03
Происшествия

Опубликованы кадры избиения Виктории Скрипаль и ее мужа

Обновлено в 08:17
Экономика

Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента»

В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).
Обновлено вчера в 18:20
Футбол

Газинский подарил абонементы преданным болельщикам «Краснодара»

Обновлено в 07:28
Экономика

ЦБ оценил размер комиссии за незаконное обналичивание

В 2018 г. незаконно было обналичено 176 млрд руб. – в 1,3 раза меньше, чем годом ранее.
Обновлено в 08:24
Спорт

Биатлонист Малышко опоздал на старт эстафеты на чемпионате России

Обновлено в 08:09
Политика

В Раде рассказали о последствиях победы Зеленского

Депутат Верховной Рады от партии "За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что если президентом станет Владимир Зеленский, то в стране "не поменяется ничего, кроме элиты".
Обновлено в 02:46
ЖКХ

В Крыму отменена социальная норма при расчете платы за электроэнергию

Согласно тексту документа, при определении суммы оплаты за электроснабжение и стоимости электрической энергии, потребленной приравненной к населению категорией потребителей, социальная норма на территории Республики Крым не устанавливается и не применяется.
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Происшествия

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Сын главы британской службы внешней разведки Алекса Янгера Сэм Янгер погиб в автокатастрофе, сообщила во вторник полиция Шотландии.
Обновлено в 06:59
Политика

Украина начала укреплять границу с Россией в нескольких областях

Обновлено в 08:51
Кино

В новом трейлере «Мстителей» показали главного антагониста

В сети появился очередной трейлер фильма «Мстители: Финал», в котором показали возвращение Таноса, главного антагониста предыдущей части «Мстители: Война бесконечности».
Обновлено в 09:29
Происшествия

Весельная лодка Федора Конюхова перевернулась в Южном океане

Весельная лодка «Акрос» российского путешественника Федора Конюхова перевернулась в Южном океане и получила повреждения.
Обновлено в 06:18
Общество

Москвичей предупредили о нашествии летучих мышей

Обновлено в 05:26
Происшествия

Автомобиль с гробом на крыше обнаружили в Мурманске

Автомобиль с гробом на крыше и траурными ленточки на лобовом стекле обнаружили на одной из улиц Мурманска.
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Армия и оружие

Глава НАСА: Ракетные испытания Индии создали угрозу для МКС

Директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Джим Брайденстайн прокомментировал испытание Индией 27 марта противоспутникового оружия.
Обновлено вчера в 19:41
Политика

Верховный суд Венесуэлы требует лишить неприкосновенности Гуайдо

Лишить лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо депутатской неприкосновенности потребовал Верховный суд Венесуэлы, обратившись 1 апреля с соответствующим призывом к Законодательному собранию страны.
Обновлено в 04:44
Происшествия

Обвиняемые по делу о теракте в петербургском метро не признали вину

Обновлено в 04:47
Общество

Delivery Club извинилась за комментарий про подлодку «Курск»

Служба доставки еды Delivery Club извинилась за оскорбительный комментарий про подлодку Курск в соцсети.
Обновлено в 08:55
Культура

Forbes Life и Forbes Woman возглавила Юлия Варшавская

Обновлено в 04:24
Экономика

Минфин предложил сделать новыми налогами несколько сборов

По информации газеты "Коммерсант", министерство предлагает ввести в кодекс пять новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.
Обновлено вчера в 22:42
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Медведев оценил умный браслет российского производства

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев положительно оценил умный браслет российского производства.
Обновлено в 08:21
Политика

Пушков высмеял заявление Климкина о разрыве договора о дружбе с РФ

Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на заявление главы МИД Украины Павла Климкина, который поздравил граждан с прекращением договора о дружбе с РФ.
Обновлено в 02:29
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