Общество
Ранее чиновник заявил о готовности возместить расходы на поездку детей госслужащих в Турцию. По данным СМИ, весной 2018 года 50 детей из Клинцов отправились на торжественные мероприятия в Демре по линии благотворительного фонда имени Андрея Карлова.
RT на русском09:17
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Политика
Россия и Белоруссия создадут рабочую группу по спорным вопросам
Россия и Белоруссия создадут специальную рабочую группу, передает ТАСС со ссылкой на министра финансов Антона Силуанова.
Обновлено в 12:14
Политика
Переговоры Путина и Лукашенко в Кремле продолжались почти четыре часа
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко завершили переговоры.
Обновлено в 11:20
Общество
Сенатор Клишас ответил на расследование Навального
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас ответил на расследование о нем, проведенное Фондом борьбы с коррупцией Алексея Навального.
Обновлено в 09:11
Происшествия
Убита 16-летняя вице-чемпионка России по плаванию
Обновлено вчера в 18:50
Политика
Путин исполнил желание мальчика, мечтавшего снять ролик про борт №1
Обновлено в 09:51
Общество
Удалившая грудь россиянка уехала из страны после угрозы лишиться детей
Многодетная мать из Екатеринбурга Юлия Савиновских, которая удалила грудь, после чего ее посчитали трансгендером и отняли двух приемных сыновей, уехала с семьей в Испанию и получила политическое убежище.
Обновлено в 12:42
Экономика
Путин подписал закон об увеличении МРОТ на 117 руб
Президент Владимир Путин подписал закон об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до размера прожиточного минимума — 11280 руб. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
Обновлено в 12:13
Политика
Путин заявил о важности работы с регионами для реализации нацпроектов
Президент России Владимир Путин на встрече с руководством Совета Федерации и Госдумы заявил о важности тесной работы с регионами для реализации национальных проектов, а также выстраивания предметной работы с общественными объединениями, профсоюзами, бизнесом и проведения гражданской экспертизы законодательных инициатив.
Обновлено в 12:24
Происшествия
В дагестанском Буйнакске обрушился мост
В дагестанском городе Буйнакск обрушился мост.
Обновлено в 09:33
Политика
Володин предложил Путину проверить актуальность Конституции
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин считает, что можно пересмотреть Конституцию на предмет актуальности положений.
Обновлено в 12:33
Происшествия
Суд заочно арестовал экс-руководителя Росалкогольрегулирования
«Удовлетворить ходатайство следствия, избрать Чуяну меру пресечения заочно», — огласила постановление судья.
Обновлено в 10:30
Общество
Путин подписал закон о любительской рыбалке
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о любительской рыбалке, закрепив норму о бесплатном рыболовстве в личных целях и сохранив возможность использования сетей в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока, следует из опубликованного на портале правовой информации документа.
Обновлено в 12:06
Политика
Верховный суд разрешил использовать шпионскую технику в личных целях
В документе указывается, что если устройства приобретались россиянами для обеспечения личной безопасности и безопасности членов семьи, для охраны автомобиля, слежения за детьми и животными, то в таких случаях эти действия не могут быть классифицированы по статье "Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации" УК РФ.
Обновлено в 04:38
Происшествия
Пациент выстрелил во врача и покончил с собой в Петербурге
По информации правоохранителей, мужчина, обратившийся за оказанием помощи в клинику, несколько раз выстрелил из двух травматических пистолетов в женщину-врача, а потом покончил с собой.
Обновлено в 10:05
Происшествия
Следствие назвало причину крушения Boeing в Индонезии
Следствие пришло к выводу, что причиной катастрофы новейшего самолета Boeing 737 Maх индонезийской авиакомпании Lion Air в Яванском море в октябре 2018 года могла стать неправильная настройка датчика скорости.
Обновлено в 11:12
Спорт
Антон Шипулин объявил о завершении карьеры
Олимпийский чемпион Сочи и чемпион мира 2017 года российский биатлонист Антон Шипулин объявил о завершении карьеры.
Обновлено в 02:38
Политика
Военные предприятия Украины попали в список санкций России
Санкционный список России в отношении Украины пополнили военные предприятия «Укроборонпром» и «Укрспецэкспорт», следует из постановления, опубликованного на сайте правительства.
Обновлено в 10:42
Политика
Медведев расширил санкции против Украины
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении санкционного списка, в который входят физические и юридические лица Украины.
Обновлено в 06:51
Политика
Георгий Полтавченко избран председателем совета директоров ОСК
Бывший губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко избран председателем совета директоров АО «Объединенной судостроительной корпорации», сообщает компания.
Обновлено в 12:09
Политика
Косачев на встрече с Путиным предложил создать «список Браудера»
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на встрече российских парламентариев с президентом РФ Владимиром Путиным предложил создать реестр одиозных зарубежных политиков, отличившихся наиболее лживыми высказываниями о России.
Обновлено в 12:49
Экономика
Силуанов заявил о необходимости реформировать Росстат
Росстат нуждается в обновлении принципов и методов работы, ему нужно обеспечить коммуникацию с налоговой службой.
Обновлено вчера в 13:11
Происшествия
Юрист: футболисту «Спартака» грозит до 10 лет тюрьмы
Обновлено в 12:05
Политика
Арестованный в Черном море служащий ВСУ передал письмо из СИЗО
Служащий Военно-морских сил (ВМС) Украины 19-летний Андрей Эйдер через адвоката передал письмо из московского СИЗО.
Обновлено вчера в 13:41
Экономика
Россиян ждет в 2020 году еще одна пенсионная реформа
Система ИПК поможет изменить государственную накопительную пенсионную систему. Взносы в нее были остановлены, начиная с 2014 года.
Обновлено в 07:38
Общество
"Как со слухом у мэра?" Кадыров ответил на жалобу маленького блогера
Кадыров опубликовал в сети "ВКонтакте" обращение мальчика, обратив на него внимание главы Грозного Ибрагима Закриева.
Обновлено в 10:27
Политика
Адвокат Бутиной рассчитывает на освобождение россиянки в феврале
Защита Марии Бутиной рассчитывает на освобождение россиянки из американской тюрьмы в феврале 2019 года, сообщил отец обвиняемой Валерий Бутин.
Обновлено в 10:50
Происшествия
Юношу перемололо в снегоуборочной машине в Москве
Обновлено в 12:06
Происшествия
СК на Алтае проверит информацию о новогоднем дебоше депутата
СУ СКР по Республике Алтай начал проверку сведений о неудачном новогоднем корпоративе депутата райсовета.
Обновлено в 07:55
Политика
Владимир Путин пригласил Александра Лукашенко на предновогодний обед
Обновлено в 08:13
Политика
Путин: Итоги реализации нацпроектов россияне увидят уже в 2019 году
Президент России Владимир Путин на встрече с представителями Государственной Думы и Совета Федерации заявил, что уже в наступающем году граждане страны почувствуют позитивные результатов реализации национальных проектов.
Обновлено в 12:56