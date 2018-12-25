Общество
Мэр города Клинцы Олег Шкуратов сообщил РИА Новости, что перечислил деньги в благотворительный фонд имени Карлова за поездку детей в Турцию.
РИА Новости13:31
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с чего всё началось
Глава города Клинцы Брянской области Олег Шестаков пообещал губернатору региона компенсировать расходы на поездку детей местных чиновников в Турцию, сообщает пресс-служба правительства Брянской области.Рамблер04:32
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