Политика
Мэр Харькова выступил за прямые переговоры с РоссиейКоммерсантъ 00:59
Мэр Харькова Геннадий Кернес считает, что Украине нужно начать прямые переговоры с Россией. Об этом он заявил на объединительном съезде партии «Доверяй делам», сопредседателем которой является.
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На Украине увидели антироссийский подтекст в призыве мэра Харькова к переговорам с РФ
Национальная служба новостей02:30
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