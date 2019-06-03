Мэр Харькова выступил за прямые переговоры с РоссиейРИА Новости 20:25

Почему кто-то стесняется прямых переговоров с Россией? Почему мы стесняемся прямых переговоров с Россией?

Мэр Харькова Геннадий Кернес выступил за прямые переговоры между Россией и Украиной. Об этом сообщает агентство "МедиаПорт".

Мэр Харькова выступил за прямые переговоры с Россией

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