Мэр Харькова призвал «возвращаться с майданов к здравому смыслу»ТАСС 10:25

с чего всё началось

Мэр Харькова Геннадий Кернес, где в минувшие выходные дни группа националистов снесла памятник маршалу Георгию Жукову, призвал жителей города покончить с "революционной целесообразностью майдана".

Происшествия В США арестовали полицейского за бездействие во время перестрелки в школе В Соединенных Штатах арестовали полицейского охранника школы в американском Паркланде (штат Флорида), где в феврале 2018 один из бывших учеников убил 17 человек, по обвинениям в преступной халатности, сообщает пресс-служба департамента правоохранительных органов штата.

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Происшествия Четыре человека пострадали в результате взрыва гранаты на Кубани Граната взорвалась в городе Гулькевичи Краснодарского края, в результате взрыва пострадали четыре человека, передает телеканал «Кубань-24».

Экономика Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота, оставленных в качестве залога по кредиту 2016 года, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

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Здоровье Названы самые полезные ягоды Самыми полезными ягодами являются брусника и голубика, так как при их выращивании не применяются различные вредные вещества, а вот в погоне за большим урожаем клубники производители используют химические удобрения, что меняет состав ягод и делает их наименее полезными из всех, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Авто Новый кроссовер Kia получит название Seltos Уже давно не секрет, что компания Kia разработала новый компактный кроссовер, который должен стать альтернативой Hyundai Creta.

Транспорт ЦОДД предупредил москвичей о пробках в среду В среду 5 июня на дорогах Москвы ожидаются заторы в связи с проведением встреч на высшем уровне, сообщает столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в своем Twitter-аккаунте.

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Общество 17-летняя девушка прибегла к эвтаназии в Нидерландах В Нидерландах 17-летняя девушка по имени Ноа Потховен прибегла к эвтаназии, которая является легальной на территории страны.

Политика Политологи сообщили об изменениях в «ближнем круге» Путина Кто входит в ближний круг Путина В докладе говорится о произошедшей за последние несколько лет ротации в "Политбюро 2.0".

Происшествия Бари Алибасов экстренно госпитализирован с отравлением Известный продюсер Бари Алибасов экстренно госпитализирован в институт имени Склифосовского, передает сайт kp.ru.

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