Политика

Мэр Харькова призвал «возвращаться с майданов к здравому смыслу»ТАСС 10:25

Мэр Харькова Геннадий Кернес, где в минувшие выходные дни группа националистов снесла памятник маршалу Георгию Жукову, призвал жителей города покончить с "революционной целесообразностью майдана".
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с чего всё началось
«Пора уже возвращаться с «майданов» к здравому смыслу и правовому полю, не ссорить людей между собой», — заявил
 он, отметив, что большинство харьковчан предпочитают высказывать свою позицию цивилизовано — без вандализма и различного рода столкновений.
RT на русском11:41

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Украинские выборы заполняют пророссийской повесткой

Коммерсантъ13:34

Мэр Харькова призвал «возвращаться с майданов к здравому смыслу»

ТАСС10:25

Мэр Харькова после ЧП с бюстом Жукова призвал «возвращаться к здравому смыслу»

RT на русском11:41

Мэр Харькова призвал украинцев вернуться к «здравому смыслу»

Газета.Ru11:19

Мэр Харькова призвал украинцев «возвращаться с майданов к здравому смыслу»

ФАН11:17

Мэр Харькова обратился к жителям города после сноса бюста Жукова

РИА Новости11:04

Мэр Харькова о сносе бюста Жукова: Пора возвращаться с майданов к здравому смыслу

РЕН ТВ12:16
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Происшествия

В США арестовали полицейского за бездействие во время перестрелки в школе

В Соединенных Штатах арестовали полицейского охранника школы в американском Паркланде (штат Флорида), где в феврале 2018 один из бывших учеников убил 17 человек, по обвинениям в преступной халатности, сообщает пресс-служба департамента правоохранительных органов штата.
Обновлено в 20:11
Экономика

В Смирныховском районе средняя зарплата за 2018 год в официальном отчете значится как 56,5 тыс. рублей

Среднемесячная зарплата, начисленная в январе-декабре 2018 года, составила 56,5 тыс. рублей.
Обновлено в 19:31
Финансы

Всемирный банк отметил рекордный рост экономики России

Согласно размещенной информации, в 2018 году экономика России достигла максимума за шесть лет, а ее рост составил 2,3%.
Обновлено в 20:32
Здоровье

Определены 10 продуктов питания, которые способны ухудшить здоровье

Специалисты определили, какие обычные продукты способны ухудшить состояние здоровье человека.
Обновлено в 20:16
Кино

На съемках нового фильма о Джеймсе Бонде произошел взрыв

На съемках 25-го фильма о Джеймсе Бонде произошел взрыв. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте саги.
Обновлено в 19:45
Здоровье

20 процентов россиян признались, что их окружают шизофреники

90% россиян знают, что такое шизофрения. Более того, каждый пятый признался, что в его ближайшем окружении есть люди с таким диагнозом.
Обновлено в 08:45
Происшествия

Четыре человека пострадали в результате взрыва гранаты на Кубани

Граната взорвалась в городе Гулькевичи Краснодарского края, в результате взрыва пострадали четыре человека, передает телеканал «Кубань-24».
Обновлено в 20:28
Экономика

Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота

Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота, оставленных в качестве залога по кредиту 2016 года, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено в 20:23
Здоровье

Российских родителей призвали не кормить детей макаронами и сосисками

Член комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Ольга Шарапова призвала российских родителей не кормить детей сосисками, мучными изделиями, в частности макаронами, а также сладостями.
Обновлено в 11:08
Спорт

Сергей Семак сделал предложение своей бывшей жене

Тренер петербургского футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак сделал романтическое предложение Анне Семак.
Обновлено в 17:14
Здоровье

Названы самые полезные ягоды

Самыми полезными ягодами являются брусника и голубика, так как при их выращивании не применяются различные вредные вещества, а вот в погоне за большим урожаем клубники производители используют химические удобрения, что меняет состав ягод и делает их наименее полезными из всех, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Обновлено в 20:25
Авто

Новый кроссовер Kia получит название Seltos

Уже давно не секрет, что компания Kia разработала новый компактный кроссовер, который должен стать альтернативой Hyundai Creta.
Обновлено в 00:34
Транспорт

ЦОДД предупредил москвичей о пробках в среду

В среду 5 июня на дорогах Москвы ожидаются заторы в связи с проведением встреч на высшем уровне, сообщает столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в своем Twitter-аккаунте.
Обновлено в 09:52
Общество

В Екатеринбурге задержан организатор пикета в защиту сквера

В Екатеринбурге полиция задержала организатора пикета в защиту сквера у Драмтеатра, где может быть построен храм.
Обновлено в 11:44
Общество

17-летняя девушка прибегла к эвтаназии в Нидерландах

В Нидерландах 17-летняя девушка по имени Ноа Потховен прибегла к эвтаназии, которая является легальной на территории страны.
Обновлено в 14:24
Политика

Политологи сообщили об изменениях в «ближнем круге» Путина

Кто входит в ближний круг Путина В докладе говорится о произошедшей за последние несколько лет ротации в "Политбюро 2.0".
Обновлено в 17:00
Происшествия

Бари Алибасов экстренно госпитализирован с отравлением

Известный продюсер Бари Алибасов экстренно госпитализирован в институт имени Склифосовского, передает сайт kp.ru.
Обновлено в 16:07
Экономика

Выручка HeadHunter выросла почти на треть

Скорректированная чистая прибыль в I квартале выросла на 185% до 373 млн руб. Большую часть выручки компании приносит российский бизнес – 1,55 млрд руб. Он вырос за счет увеличения числа платящих клиентов малого и среднего бизнеса и роста среднего дохода на одного клиента в Москве и Санкт-Петербурге.
Обновлено в 08:06
Шоу-бизнес

Ани Лорак уволила всю свою команду и сократила гастрольный график

Артистку не устраивают финансовые схемы, по которым работал Михаил Успенский. Кроме того, Ани Лорак сократила гастрольный график.
Обновлено в 08:02
Общество

Судебные приставы запретили Аршавину выезд за границу

Обновлено в 13:59
Экономика

Доля «Севергрупп» в ритейлере «Лента» достигла почти 75%

Изменение доли произошло 31 мая. Структура Мордашова выкупает акции ритейлера в рамках оферты, которую она направила миноритариям 30 апреля.
Обновлено вчера в 06:58
Шоу-бизнес

Алсу ответила затравившим ее после скандала на «Голосе»

Певица Алсу назвала подписчиков, затравивших ее в Instagram, гиенами.
Обновлено в 04:35
Политика

Кличко предложил Саакашвили возглавить его партию

Лидер партии «Удар» мэр Киева Виталий Кличко позвал экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили возглавить эту политическую силу на предстоящих внеочередных выборах в Верховную раду.
Обновлено в 16:13
ЖКХ

На Сахалине все еще думают, брать деньги за мусор с человека или с квадратного метра

80-летнюю Зинаиду Снеткову, проживающую в областном центре по улице Поповича, волновало, что в ее родном дворе контейнеры для мусора стоят не на положенном месте.
Обновлено в 19:25
Общество

ЕСПЧ присудил 1,6 млн евро родным пропавших жителей Чечни и Ингушетии

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял решениям по искам родственников 20 жителей Ингушетии и Чечни, пропавших в начале 2000-х годов — в период, когда российские военные проводили на территории этих республик различные спецоперации.
Обновлено в 18:08
Армия и оружие

Обнародованы данные о мощности испытанной в КНДР ядерной бомбы

Обновлено в 17:00
Авто

Lada Vesta получит электронную приборную панель

В принципе, присутствие автомобиля в бюджетном сегменте не подразумевает электронной панели («Автоваз» тут не в отстающих), но тюнеры считают, что конкуренты уже выходят на новый уровень и им приходится соответствовать для повышения конкурентных качеств.
Обновлено в 05:22
Происшествия

В московском метро пенсионерка погибла, упав под поезд

Пенсионерка погибла, упав под поезд на станции "Дмитровская" московского метро, сообщил пресс-секретарь УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.
Обновлено в 17:20
Политика

Зеленский выступил против «Северного потока-2»

Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым противостоять строительству газопровода «Северный поток-2».
Обновлено в 17:57
Политика

Украинскому эксперту запретили участие в телепрограмме за оскорбления

Украинского эксперта навсегда отстранили от участия в программе "60 минут" на телеканале "Россия 1" за оскорбления оппонента во время трансляции.
Обновлено в 17:52
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