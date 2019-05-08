Политика

Мэр Харькова призвал вернуть городу проспект ЖуковаВести.Ru 03:32

Проспекту генерала Григоренко в Харькове нужно вернуть историческое имя – проспект Жукова, уверен мэр Геннадий Кернес. Оба военачальника достойны увековечения, уверен он, однако маршалом Победы называют только одного.
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Мэр Харькова призвал вернуть городу проспект Жукова

Вести.Ru03:32

В Харькове хотят вернуть проспекту и станции метро имя маршала Жукова

Российская газетавчера в 13:59

В Харькове задумались о возвращении проспекту имени маршала Жукова

Газета.Ruвчера в 18:58

Декоммунизация вспять: Мэр Харькова призвал вернуть городскому проспекту имя Маршала Победы

Царьградвчера в 16:29

Мэр Харькова призвал поддержать петицию о возвращении проспекту имени маршала Жукова

ТАССвчера в 15:48

Мэр Харькова пообещал вернуть проспект маршала Жукова

Телеканал 360°01:27
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Футбол

Джикия признан лучшим игроком апреля в «Спартаке»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия признан лучшим игроком команды по итогам апреля.
Обновлено вчера в 14:17
Общество

Воздушную часть парада Победы в Москве отменили

Воздушную часть парада Победы в Москве отменили, об этом сообщает Первый канал.
Обновлено в 02:57
Происшествия

В Москве задержали участницу Pussy Riot Веронику Никульшину

Обновлено вчера в 13:03
Футбол

Приговор Кокорина и Мамаева возмутил Кадырова

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров дал комментарий по поводу приговора, вынесенного Пресненским судом Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, сообщает РБК.
Обновлено в 01:13
Политика

Пушков ответил на слова Порошенко об участниках «Бессмертного полка»

Сенатор Алексей Пушков считает крайне циничными слова президента Украины Петра Порошенко о том, что Россия инспирирует в День Победы шествия "ряженых" по всему миру.
Обновлено в 03:18
Политика

Кабриолет Aurus дебютировал на параде Победы

"Что касается коммерческого использования кабриолетов Aurus, параллельно с отработкой конструкции машины для парада Победы 9 мая мы имели в виду последующее проведение всех необходимых сертификационных процедур для запуска в серию, исходя из конца 2020 года - 2021 года", - заявил министр.
Обновлено в 03:08
Кино

Растолстевший и обросший Тор из «Мстителей» превратился в мем

Растолстевший бог грома стал объектом многочисленных шуток в соцсети Twitter.
Обновлено вчера в 13:55
Общество

Group-IB не стала комментировать ход проверки шоу «Голос. Дети»

Обновлено 07 мая в 08:42
Общество

В Екатеринбурге на площади 1905 года начался Парад Победы

Стоит отметить, что в нынешнем году в торжественном параде на пл. 1905 года примут участие более 2,1 тыс. человек и 102 единицы техники.
Обновлено в 02:53
Происшествия

Топилин рассказал о договоренности по выплатам после катастрофы SSJ100

Глава Минтруда Максим Топилин заявил, что по выплатам пострадавшим и семьям погибших после катастрофы SSJ100 есть договоренность с казначейством и ЦБ, чтобы у людей была возможность получить их и 10-го мая.
Обновлено в 03:10
Политика

Мантуров оценил идею запрета одноразовой посуды из пластика

Глава Минпромторга Денис Мантуров скептически относится к идее запрета продажи в РФ одноразовой пластиковой посуды.
Обновлено в 03:36
Происшествия

Обнаружено тело четвертого погибшего под лавиной на Алтае

Обновлено в 02:04
Общество

В Москве начался сильный ливень

В разных районах Москвы начался сильный ливень с грозой и шквалистым ветром.
Обновлено вчера в 12:33
Происшествия

В убийстве собственной матери обвиняют 9-летнего мальчика

Следствие предъявило ребенку обвинение в том, что он застрелил женщину В США девятилетнему мальчику предъявлено обвинение в убийстве собственной матери.
Обновлено в 03:35
Музыка

Соседов не видит Лазарева победителем «Евровидения-2019»

Популярный певец Сергей Лазарев, представляющий Россию на музыкальном конкурсе в этом году, по мнению известного критика Сергея Соседова, не сможет занять высокое место, не говоря уж о победе.
Обновлено вчера в 13:36
Футбол

Гари Линекер: «Хорошо сыграли, „шпоры“. Отлично сработано»

Отлично сработано, — написал Линекер на своей странице в Twitter. Финал Лиги чемпионов пройдет 1 июня в Мадриде на стадионе «Метрополитано».
Обновлено в 01:41
Политика

Захарова напомнила МИД Украины дату окончания Второй мировой войны

Ранее украинское министерство заявило, что 8 мая отмечается 74-я годовщина со дня окончания войны Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание, что МИД Украины в среду отмечает день окончания Второй мировой войны, и напомнила верную дату.
Обновлено вчера в 12:36
Общество

Назван простой способ сбросить лишний вес к лету

Обновлено в 00:56
Общество

Рианна выбрала лучший наряд на Met Gala 2019

Почти каждый год певица находила способ привести зрителей и остальных гостей бала в восторг от своих вечерних нарядов, но, к сожалению, в этот раз сумела появиться лишь на гала-приёме.
Обновлено 07 мая в 17:00
Общество

Минтруд представил календарь праздничных дней на 2020 год

Специалисты Министерства труда и социальной защиты России выступили с предложением сделать 4 и 5 мая следующего года выходными днями из-за переноса выходных в январе, которые совпадают с нерабочими праздничными днями.
Обновлено вчера в 08:28
Происшествия

При пожаре на судне в Азербайджане пострадали 14 человек

В результате пострадали 14 человек, сообщает азербайджанское новостное агентство Trend со ссылкой на заявление итальянской компании Saipem.
Обновлено вчера в 21:47
Политика

Путин: в ряде государств возводят в кумиры нацистов

Обновлено в 03:44
Политика

Слушания по делу финдиректора Huawei продолжатся 23 сентября

Финансовый директор Huawei Technologies Мэн Ваньчжоу должна явиться в Верховный суд канадской провинции Британская Колумбия 23 сентября, сообщил в среду телеканал CTV.
Обновлено вчера в 15:56
Происшествия

Под Иркутском водитель перепутал педали и сбил пять человек

Обновлено в 03:23
Армия и оружие

В Донецке раскрыли личность погибшего украинского диверсанта

В Донецке рассказали, что следственным органам удалось идентифицировать личность украинского диверсанта.
Обновлено вчера в 12:46
Хоккей

Хоккеист Задоров вызван в сборную России на чемпионат мира

Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Колорадо" Никита Задоров вызван в состав сборной России на предстоящий чемпионат мира в Словакии.
Обновлено в 01:42
Политика

В Венесуэле задержали вице-спикера оппозиционного парламента

Первый вице-президент оппозиционного парламента Венесуэлы задержан, сообщил спикер лояльного властям Национального учредительного собрания страны Диосдадо Кабельо.
Обновлено в 01:03
Общество

Казанских чиновников обязали питаться в школьных столовых на 69 рублей

В марте заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил создать Школпитнадзор — орган, контролирующий качество еды в школьных столовых, напоминает «Национальная служба новостей».
Обновлено вчера в 12:28
Футбол

Реконструкция стадиона «Сантьяго Бернабеу» завершится летом 2022 года

Реконструкция домашнего стадиона футбольного мадридского куба «Реал» «Сантьяго Бернабеу» будет проводится в течение 39 месяцев и завершится в августе 2022 года, сообщает 9 мая официальный сайт «Реала».
Обновлено в 02:01
Происшествия

Заслуженный пилот назвал предполагаемые ошибки экипажа SSJ-100

Обновлено вчера в 20:20
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