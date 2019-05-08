Политика
Мэр Харькова призвал вернуть городу проспект ЖуковаВести.Ru 03:32
Проспекту генерала Григоренко в Харькове нужно вернуть историческое имя – проспект Жукова, уверен мэр Геннадий Кернес. Оба военачальника достойны увековечения, уверен он, однако маршалом Победы называют только одного.
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Футбол
Джикия признан лучшим игроком апреля в «Спартаке»
Защитник «Спартака» Георгий Джикия признан лучшим игроком команды по итогам апреля.
Обновлено вчера в 14:17
Общество
Воздушную часть парада Победы в Москве отменили
Воздушную часть парада Победы в Москве отменили, об этом сообщает Первый канал.
Обновлено в 02:57
Происшествия
В Москве задержали участницу Pussy Riot Веронику Никульшину
Обновлено вчера в 13:03
Футбол
Приговор Кокорина и Мамаева возмутил Кадырова
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров дал комментарий по поводу приговора, вынесенного Пресненским судом Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, сообщает РБК.
Обновлено в 01:13
Политика
Пушков ответил на слова Порошенко об участниках «Бессмертного полка»
Сенатор Алексей Пушков считает крайне циничными слова президента Украины Петра Порошенко о том, что Россия инспирирует в День Победы шествия "ряженых" по всему миру.
Обновлено в 03:18
Политика
Кабриолет Aurus дебютировал на параде Победы
"Что касается коммерческого использования кабриолетов Aurus, параллельно с отработкой конструкции машины для парада Победы 9 мая мы имели в виду последующее проведение всех необходимых сертификационных процедур для запуска в серию, исходя из конца 2020 года - 2021 года", - заявил министр.
Обновлено в 03:08
Кино
Растолстевший и обросший Тор из «Мстителей» превратился в мем
Растолстевший бог грома стал объектом многочисленных шуток в соцсети Twitter.
Обновлено вчера в 13:55
Общество
Group-IB не стала комментировать ход проверки шоу «Голос. Дети»
Обновлено 07 мая в 08:42
Общество
В Екатеринбурге на площади 1905 года начался Парад Победы
Стоит отметить, что в нынешнем году в торжественном параде на пл. 1905 года примут участие более 2,1 тыс. человек и 102 единицы техники.
Обновлено в 02:53
Происшествия
Топилин рассказал о договоренности по выплатам после катастрофы SSJ100
Глава Минтруда Максим Топилин заявил, что по выплатам пострадавшим и семьям погибших после катастрофы SSJ100 есть договоренность с казначейством и ЦБ, чтобы у людей была возможность получить их и 10-го мая.
Обновлено в 03:10
Политика
Мантуров оценил идею запрета одноразовой посуды из пластика
Глава Минпромторга Денис Мантуров скептически относится к идее запрета продажи в РФ одноразовой пластиковой посуды.
Обновлено в 03:36
Общество
В Москве начался сильный ливень
В разных районах Москвы начался сильный ливень с грозой и шквалистым ветром.
Обновлено вчера в 12:33
Происшествия
В убийстве собственной матери обвиняют 9-летнего мальчика
Следствие предъявило ребенку обвинение в том, что он застрелил женщину В США девятилетнему мальчику предъявлено обвинение в убийстве собственной матери.
Обновлено в 03:35
Музыка
Соседов не видит Лазарева победителем «Евровидения-2019»
Популярный певец Сергей Лазарев, представляющий Россию на музыкальном конкурсе в этом году, по мнению известного критика Сергея Соседова, не сможет занять высокое место, не говоря уж о победе.
Обновлено вчера в 13:36
Футбол
Гари Линекер: «Хорошо сыграли, „шпоры“. Отлично сработано»
Отлично сработано, — написал Линекер на своей странице в Twitter. Финал Лиги чемпионов пройдет 1 июня в Мадриде на стадионе «Метрополитано».
Обновлено в 01:41
Политика
Захарова напомнила МИД Украины дату окончания Второй мировой войны
Ранее украинское министерство заявило, что 8 мая отмечается 74-я годовщина со дня окончания войны Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание, что МИД Украины в среду отмечает день окончания Второй мировой войны, и напомнила верную дату.
Обновлено вчера в 12:36
Общество
Назван простой способ сбросить лишний вес к лету
Обновлено в 00:56
Общество
Рианна выбрала лучший наряд на Met Gala 2019
Почти каждый год певица находила способ привести зрителей и остальных гостей бала в восторг от своих вечерних нарядов, но, к сожалению, в этот раз сумела появиться лишь на гала-приёме.
Обновлено 07 мая в 17:00
Общество
Минтруд представил календарь праздничных дней на 2020 год
Специалисты Министерства труда и социальной защиты России выступили с предложением сделать 4 и 5 мая следующего года выходными днями из-за переноса выходных в январе, которые совпадают с нерабочими праздничными днями.
Обновлено вчера в 08:28
Происшествия
При пожаре на судне в Азербайджане пострадали 14 человек
В результате пострадали 14 человек, сообщает азербайджанское новостное агентство Trend со ссылкой на заявление итальянской компании Saipem.
Обновлено вчера в 21:47
Политика
Путин: в ряде государств возводят в кумиры нацистов
Обновлено в 03:44
Политика
Слушания по делу финдиректора Huawei продолжатся 23 сентября
Финансовый директор Huawei Technologies Мэн Ваньчжоу должна явиться в Верховный суд канадской провинции Британская Колумбия 23 сентября, сообщил в среду телеканал CTV.
Обновлено вчера в 15:56
Армия и оружие
В Донецке раскрыли личность погибшего украинского диверсанта
В Донецке рассказали, что следственным органам удалось идентифицировать личность украинского диверсанта.
Обновлено вчера в 12:46
Хоккей
Хоккеист Задоров вызван в сборную России на чемпионат мира
Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Колорадо" Никита Задоров вызван в состав сборной России на предстоящий чемпионат мира в Словакии.
Обновлено в 01:42
Политика
В Венесуэле задержали вице-спикера оппозиционного парламента
Первый вице-президент оппозиционного парламента Венесуэлы задержан, сообщил спикер лояльного властям Национального учредительного собрания страны Диосдадо Кабельо.
Обновлено в 01:03
Общество
Казанских чиновников обязали питаться в школьных столовых на 69 рублей
В марте заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил создать Школпитнадзор — орган, контролирующий качество еды в школьных столовых, напоминает «Национальная служба новостей».
Обновлено вчера в 12:28
Футбол
Реконструкция стадиона «Сантьяго Бернабеу» завершится летом 2022 года
Реконструкция домашнего стадиона футбольного мадридского куба «Реал» «Сантьяго Бернабеу» будет проводится в течение 39 месяцев и завершится в августе 2022 года, сообщает 9 мая официальный сайт «Реала».
Обновлено в 02:01
Происшествия
Заслуженный пилот назвал предполагаемые ошибки экипажа SSJ-100
Обновлено вчера в 20:20