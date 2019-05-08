Политика
Мэр Харькова предложил вернуть проспекту имя маршала ЖуковаРИА Новости 04:25
Один документ предлагает "вернуть одному из проспектов Харькова его историческое название — имени маршала Жукова". В другом речь идет о том, чтобы убрать палатку с площади Свободы. Кернес призвал харьковчан поддержать обе петиции.
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Происшествия
Участника «Бессмертного полка» задержали в Грузии
Обновлено в 03:59
Происшествия
Организатор украинского «Бессмертного полка» задержана в Киеве
Событие произошло сегодня прямо в центре Киева перед началом акции «Бессмертный полк», пишет издание «112.ua».
Обновлено в 04:14
Армия и оружие
В Москве завершился парад Победы
В Москве на Красной площади завершился праздничный парад по случаю 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 04:16
Общество
Воздушную часть парада Победы в Москве отменили из-за погоды
В Москве отменили воздушную часть парада по случаю 74-летней годовщины победы в Великой Отечественной войне в связи с непогодой.
Обновлено в 04:22
Общество
МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Москве
Обновлено в 05:06
Футбол
Приговор Кокорина и Мамаева возмутил Кадырова
Обновлено в 01:13
Политика
В Черногории вынесли приговор двум россиянам за попытку госпереворота
В Черногории суд вынес приговор фигурантам дела о попытке госпереворота в стране в 2016 году.
Обновлено в 04:36
Шоу-бизнес
«Это я уже не очень» : Леонид Агутин ответил поклоннице, раскритиковавшей его за селфи
Одной из поклонниц очень понравился клип с турецкого берега.
Обновлено в 02:47
Происшествия
Вице-премьер оценил возможность вывода SSJ100 из эксплуатации
Другой вице-премьер, Максим Акимов, 9 мая ответил на вопросы журналистов о петиции на сайте Change.org, призывающей запретить эксплуатацию лайнера Sukhoi Superjet 100.
Обновлено в 03:54
Политика
Пушков ответил на слова Порошенко об участниках «Бессмертного полка»
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова президента Украины Петра Порошенко, назвавшего участников акции "Бессмертный полк" "ряжеными".
Обновлено в 02:41
Экономика
Российская компания впервые выпустит зеленые евробонды
РЖД готовится разместить первый выпуск зеленых облигаций в евро, следует из проспекта эмиссии компании («Ведомости» ознакомились с документом, его содержание подтвердили два инвестора, получивших документ от организаторов сделки).
Обновлено вчера в 11:44
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл показали сына
Британский принц Гарри и герцогиня Сассекская Меган Маркл показали новорожденного сына.
Обновлено вчера в 07:45
Игры
Девятый сезон в Fortnite пройдёт в тематике будущего
Epic Games опубликовала два тизера девятого сезона Fortnite. Подписи намекают на тематику будущего.
Обновлено вчера в 06:00
Политика
Зеленский опубликовал фото с ветераном войны и связной УПА
Обновлено вчера в 15:08
Политика
МИД России высылает двух шведских дипломатов
МИД России принял решение выслать из страны двух шведских дипломатов, пишет РИА Новости.
Обновлено вчера в 11:08
Политика
В Киеве участники «Бессмертного полка» возлагают цветы у Вечного огня
Участники акции "Бессмертный полк" прошли по центральным улицам Киева, возлагают цветы у Вечного огня в парке Славы, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 04:40
Происшествия
Вилкул: под Кривым Рогом радикалы напали на людей, ехавших на День Победы
Обновлено в 03:37
Наука
Ученые показали, что детей можно легко приучить к здоровой пище
Обновлено вчера в 09:29
Происшествия
В Шереметьево произошло новое ЧП с Superjet 100
Вылет рейса SU 2118 из Москвы в Ригу был задержан в аэропорту "Шереметьево" вечером во вторник, 7 мая.
Обновлено вчера в 02:23
Политика
В Москве офицер объявил голодовку, выступив против действий Минобороны
Отставной майор ракетных войск стратегического назначения (РВСН) Владимир Скубак объявил голодовку, обвинив сотрудников Министерства обороны в нарушении его прав.
Обновлено вчера в 11:05
Игры
SEGA купила создателей Two Point Hospital
SEGA купила Two Point Studios в рамках новой инициативы Searchlight.
Обновлено в 05:00
Происшествия
Аэропорт во Франкфурте приостанавливал работу из-за дрона
Работа одного из крупнейших в Европе аэропортов во Франкфурте-на-Майне была приостановлена на полчаса из-за беспилотника, сообщает информационный портал Hessenschau со ссылкой на представителя воздушной гавани.
Обновлено в 03:19
Футбол
«Барселона» выставит Коутиньо на трансфер
"Сине-гранатовые" недовольны выступлением бразильского футболиста в текущем сезоне, а потому решили выставить его на трансфер.
Обновлено в 03:44
Хоккей
Овечкин и Ковальчук поздравили ветеранов ВОВ с Днем Победы
Нападающие сборной России по хоккею Александр Овечкин и Илья Ковальчук поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы.
Обновлено в 05:10
Футбол
ФК «Зенит» поздравил всех с Днем Победы
Поздравление с Днем Победы размещено 9 мая на официальном сайте футбольного санкт-петербургского клуба «Зенит».
Обновлено в 04:59
Происшествия
В Вашингтоне показали ледоруб, которым убили Троцкого
Ледоруб, которым 20 августа 1940 года, предположительно, был смертельно ранен бывший народный комиссар по военным и морским делам СССР и экс-председатель Реввоенсовета Лев Троцкий, впервые за долгие годы будет выставлен в экспозиции Международного музея шпионажа в Вашингтоне, сообщил ТАСС.
Обновлено вчера в 13:15
Политика
Зеленский назвал 9 мая Днём благодарности
Обновлено в 04:55
Экономика
Рубль может упасть после майских праздников
Ряд факторов указывает на вероятность ослабления рубля после майских праздников.
Обновлено вчера в 10:05