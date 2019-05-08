Политика

Мэр Харькова предложил вернуть проспекту имя маршала ЖуковаРИА Новости 04:25

Один документ предлагает "вернуть одному из проспектов Харькова его историческое название — имени маршала Жукова". В другом речь идет о том, чтобы убрать палатку с площади Свободы. Кернес призвал харьковчан поддержать обе петиции.
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Мэр Харькова предложил вернуть проспекту имя маршала Жукова

РИА Новости04:25

Мэр Харькова призвал вернуть городу проспект Жукова

Вести.Ru03:32

В Харькове хотят вернуть проспекту и станции метро имя маршала Жукова

Российская газетавчера в 13:59

Мэр Харькова пообещал вернуть проспект маршала Жукова

Телеканал 360°01:27

Декоммунизация вспять: Мэр Харькова призвал вернуть городскому проспекту имя Маршала Победы

Царьградвчера в 16:29

Мэр Харькова призвал поддержать петицию о возвращении проспекту имени маршала Жукова

ТАССвчера в 15:48

Мэр Харькова призвал вернуть городу проспект Жукова

Газета.Ru04:22
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Происшествия

Участника «Бессмертного полка» задержали в Грузии

Обновлено в 03:59
Происшествия

Организатор украинского «Бессмертного полка» задержана в Киеве

Событие произошло сегодня прямо в центре Киева перед началом акции «Бессмертный полк», пишет издание «112.ua».
Обновлено в 04:14
Армия и оружие

В Москве завершился парад Победы

В Москве на Красной площади завершился праздничный парад по случаю 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 04:16
Общество

Воздушную часть парада Победы в Москве отменили из-за погоды

В Москве отменили воздушную часть парада по случаю 74-летней годовщины победы в Великой Отечественной войне в связи с непогодой.
Обновлено в 04:22
Общество

МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Москве

Обновлено в 05:06
Футбол

Приговор Кокорина и Мамаева возмутил Кадырова

Обновлено в 01:13
Политика

В Черногории вынесли приговор двум россиянам за попытку госпереворота

В Черногории суд вынес приговор фигурантам дела о попытке госпереворота в стране в 2016 году.
Обновлено в 04:36
Гаджеты

Компания Eewrite выпустила первый планшет Epad X с двумя экранами

Обновлено в 04:35
Шоу-бизнес

«Это я уже не очень» : Леонид Агутин ответил поклоннице, раскритиковавшей его за селфи

Одной из поклонниц очень понравился клип с турецкого берега.
Обновлено в 02:47
Происшествия

Вице-премьер оценил возможность вывода SSJ100 из эксплуатации

Другой вице-премьер, Максим Акимов, 9 мая ответил на вопросы журналистов о петиции на сайте Change.org, призывающей запретить эксплуатацию лайнера Sukhoi Superjet 100.
Обновлено в 03:54
Политика

Пушков ответил на слова Порошенко об участниках «Бессмертного полка»

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова президента Украины Петра Порошенко, назвавшего участников акции "Бессмертный полк" "ряжеными".
Обновлено в 02:41
Экономика

Российская компания впервые выпустит зеленые евробонды

РЖД готовится разместить первый выпуск зеленых облигаций в евро, следует из проспекта эмиссии компании («Ведомости» ознакомились с документом, его содержание подтвердили два инвестора, получивших документ от организаторов сделки).
Обновлено вчера в 11:44
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл показали сына

Британский принц Гарри и герцогиня Сассекская Меган Маркл показали новорожденного сына.
Обновлено вчера в 07:45
Игры

Девятый сезон в Fortnite пройдёт в тематике будущего

Epic Games опубликовала два тизера девятого сезона Fortnite. Подписи намекают на тематику будущего.
Обновлено вчера в 06:00
Политика

Зеленский опубликовал фото с ветераном войны и связной УПА

Обновлено вчера в 15:08
Политика

МИД России высылает двух шведских дипломатов

МИД России принял решение выслать из страны двух шведских дипломатов, пишет РИА Новости.
Обновлено вчера в 11:08
Политика

В Киеве участники «Бессмертного полка» возлагают цветы у Вечного огня

Участники акции "Бессмертный полк" прошли по центральным улицам Киева, возлагают цветы у Вечного огня в парке Славы, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 04:40
Происшествия

Вилкул: под Кривым Рогом радикалы напали на людей, ехавших на День Победы

Обновлено в 03:37
Наука

Ученые показали, что детей можно легко приучить к здоровой пище

Обновлено вчера в 09:29
Происшествия

В Шереметьево произошло новое ЧП с Superjet 100

Вылет рейса SU 2118 из Москвы в Ригу был задержан в аэропорту "Шереметьево" вечером во вторник, 7 мая.
Обновлено вчера в 02:23
Политика

В Москве офицер объявил голодовку, выступив против действий Минобороны

Отставной майор ракетных войск стратегического назначения (РВСН) Владимир Скубак объявил голодовку, обвинив сотрудников Министерства обороны в нарушении его прав.
Обновлено вчера в 11:05
Игры

SEGA купила создателей Two Point Hospital

SEGA купила Two Point Studios в рамках новой инициативы Searchlight.
Обновлено в 05:00
Происшествия

Аэропорт во Франкфурте приостанавливал работу из-за дрона

Работа одного из крупнейших в Европе аэропортов во Франкфурте-на-Майне была приостановлена на полчаса из-за беспилотника, сообщает информационный портал Hessenschau со ссылкой на представителя воздушной гавани.
Обновлено в 03:19
Футбол

«Барселона» выставит Коутиньо на трансфер

"Сине-гранатовые" недовольны выступлением бразильского футболиста в текущем сезоне, а потому решили выставить его на трансфер.
Обновлено в 03:44
Хоккей

Овечкин и Ковальчук поздравили ветеранов ВОВ с Днем Победы

Нападающие сборной России по хоккею Александр Овечкин и Илья Ковальчук поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы.
Обновлено в 05:10
Футбол

ФК «Зенит» поздравил всех с Днем Победы

Поздравление с Днем Победы размещено 9 мая на официальном сайте футбольного санкт-петербургского клуба «Зенит».
Обновлено в 04:59
Происшествия

В Вашингтоне показали ледоруб, которым убили Троцкого

Ледоруб, которым 20 августа 1940 года, предположительно, был смертельно ранен бывший народный комиссар по военным и морским делам СССР и экс-председатель Реввоенсовета Лев Троцкий, впервые за долгие годы будет выставлен в экспозиции Международного музея шпионажа в Вашингтоне, сообщил ТАСС.
Обновлено вчера в 13:15
Политика

Альтернативная акция «Украинский бессмертный полк» проходит в Киеве

Обновлено в 03:58
Политика

Зеленский назвал 9 мая Днём благодарности

Обновлено в 04:55
Экономика

Рубль может упасть после майских праздников

Ряд факторов указывает на вероятность ослабления рубля после майских праздников.
Обновлено вчера в 10:05
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