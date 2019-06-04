Политика
Мэр Харькова призвал «возвращаться с майданов к здравому смыслу»ТАСС 10:25
Мэр Харькова Геннадий Кернес, где в минувшие выходные дни группа националистов снесла памятник маршалу Георгию Жукову, призвал жителей города покончить с "революционной целесообразностью майдана".
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Транспорт
Въезд в Крым по мосту через Керченский пролив станет менее «тесным»
В Крыму запустили движение по двум полосам в каждом направлении на 14-километровом участке на подъезде к автоподходу к мосту через Керченский пролив.
Обновлено в 10:35
Футбол
Роналду одобрил приход Сарри в «Ювентус»
Tuttosport утверждает, что Роналду будет рад приходу Сарри, который ранее помог развить бомбардирские способности Дрису Мертенсу и Гонсало Игуаину.
Обновлено в 11:35
Авто
Продажи Haval F7 в России стартуют завтра
Российский офис Haval объявил о начале 5 июня продаж нового кроссовера Haval F7.
Обновлено в 08:02
Политика
Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов вести переговоры с РФ и выполнять минские соглашения, но сначала Украина должна стать сильнее и обеспечить способность защищать себя.
Обновлено в 11:23
Происшествия
В России вспоминают жертв самой страшной железнодорожной катастрофы
30 лет назад в России произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа.
Обновлено в 05:13
Религия
Афон начал требовать от украинских паломников справок УПЦ
Сайт Украинской православной церкви сообщил о том, что игумены монастырей Афона просят украинских паломников предоставлять справки, подтверждающие их принадлежность к канонической УПЦ.
Обновлено в 09:28
Теннис
Хачанов в сентябре впервые станет отцом
Обновлено в 10:03
Политика
В Раду внесли законопроект о конфискации имущества у жителей Донбасса
Депутат Олег Мусий зарегистрировал в Верховной раде Украины законопроект, предусматривающий конфискацию имущества у жителей Донбасса, получивших российское гражданство.
Обновлено в 12:36
Игры
Стартовало открытое бета-тестирование Conqueror’s Blade
Обновлено в 12:09
Футбол
Лучший бомбардир «Анжи» перейдёт в «Ахмат»
В сезоне 20 181/19 Понсе сыграл в составе «Анжи» 27 матчей, в которых забил пять голов, став лучшим бомбардиром команды.
Обновлено в 03:30
Происшествия
Появилось видео жесткого задержания россиянина в Косове
Задержание россиянина Михаила Краснощекова, пострадавшего от действий полицейских в непризнанной республике Косово, попало на видео.
Обновлено в 10:33
Кино
Крис Хемсворт сообщил об уходе из кино
Голливудский актер не видит себя где-то еще, так что его перерыв в карьере всего лишь вопрос времени.
Обновлено в 10:54
Происшествия
Аваков встретился с семьей мальчика, погибшего после ранения полицейскими
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и председатель Национальной полиции Сергей Князев встретились с семьей мальчика, который погиб в Киевской области от огнестрельного ранения в голову полицейскими, сообщила во вторник пресс-служба МВД.
Обновлено в 12:56
Энергетика
В «Транснефти» прокомментировали слова Сечина о ситуации с «Дружбой»
"Транснефть" после слов главы "Роснефти" Игоря Сечина про ситуацию с загрязнением трубопровода "Дружба" просит "Роснефть" тщательнее и объективнее готовить информацию для его публичных выступлений, говорится в заявлении пресс-службы "Транснефти".
Обновлено в 11:14
Финансы
Курс доллара резко отреагировал на капитуляцию ФРС
Курс долларарезко отреагировал в понедельник на заявление президента Федеральной резервной системы Сент-Луиса Джеймса Булларда, что снижение процентной ставки может быть оправдано в ближайшее время, учитывая растущий экономический риск, вызванный напряженностью в мировой торговле, а также слабой инфляцией в США, сообщает Reuters.
Обновлено в 02:55
Происшествия
Неизвестные незаконно проникли в РКК «Энергия»
Посторонние проникли в Ракетно-космическую корпорацию (РКК) "Энергия" в Королеве. Об этом сообщили во вторник ТАСС в Роскосмосе.
Обновлено в 10:48
Гаджеты
В России стартовали продажи обновленных фотоаппаратов «Зенит»
В России начались продажи новых фотоаппаратов «Зенит» с дальномерной камерой.
Обновлено в 09:13
Экономика
TCS Group намерена привлечь до $300 млн в капитал на рынке
TCS Group Holding Plc (головная компания Тинькофф-банка и «Тинькофф страхование») сообщила, что намерена привлечь на рынке до $300 млн основного капитала для финансирования дальнейшего роста.
Обновлено в 10:14
Культура
Собчак прокомментировала судебный иск к BadComedian
Ранее BadComedian сообщил о возможном закрытии своего канала из-за судебной тяжбы, которую начала против него кинокомпания Kinodanz в связи с «нарушением авторских прав».
Обновлено вчера в 22:41
Футбол
Старридж и Морено покинут «Ливерпуль»
Обновлено в 12:29
Гаджеты
Смартфон Vivo Y15 с мощным аккумулятором оценили в 230 долларов
Дебютировал смартфон Vivo Y15 стоимостью 230 американских долларов.
Обновлено в 04:38
Политика
Путин встретился с главой Совета муфтиев России
Президент России Владимир Путин встретился с председателем Совета муфтиев РФ Равилем Гайнутдином.
Обновлено в 12:52
Политика
ПАСЕ изменит регламент по желанию России
Комитет Парламентской Ассамблеи Совета Европы по регламенту принял решение принять предложение России и внести изменения в устав.
Обновлено в 00:01
Шоу-бизнес
Виктория Толстоганова поделилась своим фото без макияжа в Instagram
Виктория Толстоганова опубликовала в своем микроблоге фото после тренировки.
Обновлено в 06:09
Космос
У космического спутника «Ямал-601» возникли проблемы с двигателем
Компания "Газпром космические системы" сообщила о проблемах с двигателем космического аппарата "Ямал-601".
Обновлено в 08:47
Гаджеты
В браузере Firefox усилили защиту от трекинга
За работу антитрекинговой защиты отвечают списки, составляемые сообществом сервиса Disconnect.me.
Обновлено в 12:48
Политика
Кот Ларри из офиса Мэй спрятался от дождя под лимузином Трампа
Кот Ларри из офиса британского премьер-министра использовал лимузин президента США как укрытие от дождя, пишет британская газета Daily Express.
Обновлено в 10:04