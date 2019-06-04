Мэр Харькова призвал «возвращаться с майданов к здравому смыслу»ТАСС 10:25

Мэр Харькова Геннадий Кернес, где в минувшие выходные дни группа националистов снесла памятник маршалу Георгию Жукову, призвал жителей города покончить с "революционной целесообразностью майдана".

Мэр Харькова призвал «возвращаться с майданов к здравому смыслу»

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