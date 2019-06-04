Политика

Мэр Харькова призвал «возвращаться с майданов к здравому смыслу»ТАСС 10:25

Мэр Харькова Геннадий Кернес, где в минувшие выходные дни группа националистов снесла памятник маршалу Георгию Жукову, призвал жителей города покончить с "революционной целесообразностью майдана".
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Мэр Харькова о сносе бюста Жукова: Пора возвращаться с майданов к здравому смыслу

РЕН ТВ12:16

Мэр Харькова после сноса бюста Жукова призвал «возвращаться с майданов»

Московский Комсомолец11:13

Мэр Харькова призвал украинцев вернуться к «здравому смыслу»

Газета.Ru11:19

Мэр Харькова призвал украинцев «возвращаться с майданов к здравому смыслу»

ФАН11:17

Мэр Харькова после ЧП с бюстом Жукова призвал «возвращаться к здравому смыслу»

RT на русском11:41

Мэр Харькова обратился к жителям города после сноса бюста Жукова

РИА Новости11:04

Мэр Харькова призвал «возвращаться с майданов к здравому смыслу»

ТАСС10:25
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 13:16, Ашберн
Происшествия

Задержание подозреваемых в убийстве спецназовца ГРУ сняли на видео

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Въезд в Крым по мосту через Керченский пролив станет менее «тесным»

В Крыму запустили движение по двум полосам в каждом направлении на 14-километровом участке на подъезде к автоподходу к мосту через Керченский пролив.
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Tuttosport утверждает, что Роналду будет рад приходу Сарри, который ранее помог развить бомбардирские способности Дрису Мертенсу и Гонсало Игуаину.
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Продажи Haval F7 в России стартуют завтра

Российский офис Haval объявил о начале 5 июня продаж нового кроссовера Haval F7.
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Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов вести переговоры с РФ и выполнять минские соглашения, но сначала Украина должна стать сильнее и обеспечить способность защищать себя.
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Происшествия

В России вспоминают жертв самой страшной железнодорожной катастрофы

30 лет назад в России произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа.
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Религия

Афон начал требовать от украинских паломников справок УПЦ

Сайт Украинской православной церкви сообщил о том, что игумены монастырей Афона просят украинских паломников предоставлять справки, подтверждающие их принадлежность к канонической УПЦ.
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Политика

В Раду внесли законопроект о конфискации имущества у жителей Донбасса

Депутат Олег Мусий зарегистрировал в Верховной раде Украины законопроект, предусматривающий конфискацию имущества у жителей Донбасса, получивших российское гражданство.
Обновлено в 12:36
Игры

Стартовало открытое бета-тестирование Conqueror’s Blade

Обновлено в 12:09
Футбол

Лучший бомбардир «Анжи» перейдёт в «Ахмат»

В сезоне 20 181/19 Понсе сыграл в составе «Анжи» 27 матчей, в которых забил пять голов, став лучшим бомбардиром команды.
Обновлено в 03:30
Происшествия

Появилось видео жесткого задержания россиянина в Косове

Задержание россиянина Михаила Краснощекова, пострадавшего от действий полицейских в непризнанной республике Косово, попало на видео.
Обновлено в 10:33
Кино

Крис Хемсворт сообщил об уходе из кино

Голливудский актер не видит себя где-то еще, так что его перерыв в карьере всего лишь вопрос времени.
Обновлено в 10:54
Происшествия

Аваков встретился с семьей мальчика, погибшего после ранения полицейскими

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и председатель Национальной полиции Сергей Князев встретились с семьей мальчика, который погиб в Киевской области от огнестрельного ранения в голову полицейскими, сообщила во вторник пресс-служба МВД.
Обновлено в 12:56
Энергетика

В «Транснефти» прокомментировали слова Сечина о ситуации с «Дружбой»

"Транснефть" после слов главы "Роснефти" Игоря Сечина про ситуацию с загрязнением трубопровода "Дружба" просит "Роснефть" тщательнее и объективнее готовить информацию для его публичных выступлений, говорится в заявлении пресс-службы "Транснефти".
Обновлено в 11:14
Финансы

Курс доллара резко отреагировал на капитуляцию ФРС

Курс долларарезко отреагировал в понедельник на заявление президента Федеральной резервной системы Сент-Луиса Джеймса Булларда, что снижение процентной ставки может быть оправдано в ближайшее время, учитывая растущий экономический риск, вызванный напряженностью в мировой торговле, а также слабой инфляцией в США, сообщает Reuters.
Обновлено в 02:55
Происшествия

Неизвестные незаконно проникли в РКК «Энергия»

Посторонние проникли в Ракетно-космическую корпорацию (РКК) "Энергия" в Королеве. Об этом сообщили во вторник ТАСС в Роскосмосе.
Обновлено в 10:48
Гаджеты

В России стартовали продажи обновленных фотоаппаратов «Зенит»

В России начались продажи новых фотоаппаратов «Зенит» с дальномерной камерой.
Обновлено в 09:13
Экономика

TCS Group намерена привлечь до $300 млн в капитал на рынке

TCS Group Holding Plc (головная компания Тинькофф-банка и «Тинькофф страхование») сообщила, что намерена привлечь на рынке до $300 млн основного капитала для финансирования дальнейшего роста.
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Культура

Собчак прокомментировала судебный иск к BadComedian

Ранее BadComedian сообщил о возможном закрытии своего канала из-за судебной тяжбы, которую начала против него кинокомпания Kinodanz в связи с «нарушением авторских прав».
Обновлено вчера в 22:41
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Сергей Семак попал в список самых знаменитых жителей Петербурга

Обновлено в 10:42
Футбол

Старридж и Морено покинут «Ливерпуль»

Обновлено в 12:29
Гаджеты

Смартфон Vivo Y15 с мощным аккумулятором оценили в 230 долларов

Дебютировал смартфон Vivo Y15 стоимостью 230 американских долларов.
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Политика

Путин встретился с главой Совета муфтиев России

Президент России Владимир Путин встретился с председателем Совета муфтиев РФ Равилем Гайнутдином.
Обновлено в 12:52
Шоу-бизнес

Максим Галкин назвал причину, по которой его не зовут в жюри КВН

Обновлено в 10:22
Политика

ПАСЕ изменит регламент по желанию России

Комитет Парламентской Ассамблеи Совета Европы по регламенту принял решение принять предложение России и внести изменения в устав.
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Шоу-бизнес

Виктория Толстоганова поделилась своим фото без макияжа в Instagram

Виктория Толстоганова опубликовала в своем микроблоге фото после тренировки.
Обновлено в 06:09
Космос

У космического спутника «Ямал-601» возникли проблемы с двигателем

Компания "Газпром космические системы" сообщила о проблемах с двигателем космического аппарата "Ямал-601".
Обновлено в 08:47
Гаджеты

В браузере Firefox усилили защиту от трекинга

За работу антитрекинговой защиты отвечают списки, составляемые сообществом сервиса Disconnect.me.
Обновлено в 12:48
Политика

Кот Ларри из офиса Мэй спрятался от дождя под лимузином Трампа

Кот Ларри из офиса британского премьер-министра использовал лимузин президента США как укрытие от дождя, пишет британская газета Daily Express.
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