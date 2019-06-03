Политика
Мэр Харькова предложил покаяться и начать переговоры с РоссиейРБК вчера в 22:34
Выступая в харьковском дворце спорта, Кернес заявил, что Украине не надо стесняться прямых переговоров с Россией для урегулирования ситуации в Донбассе, сообщает Mediaport.
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На Украине увидели антироссийский подтекст в призыве мэра Харькова к переговорам с РФ
Национальная служба новостей02:30
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