Политика

Мэр Харькова призвал не стесняться переговоров с РоссиейBFM.ru 02:21

Мэр заверил, что бюст Жукова будет восстановлен, а имя маршала вернут центральному проспекту города.
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На Украине в призыве мэра Харькова к переговорам с РФ нашли антироссийский подтекст

РЕН ТВ04:06

Мэр Харькова призвал Киев «не стесняться» переговоров с Россией

RT на русскомвчера в 20:59

Мэр Харькова выступил за прямые переговоры с Россией

Газета.Ru02:33

На Украине увидели антироссийский подтекст в призыве мэра Харькова к переговорам с РФ

Национальная служба новостей02:30

Новый формат переговоров между Россией и Украиной придумали в Харькове

URA.Ruвчера в 23:06

Мэр Харькова предложил покаяться и начать переговоры с Россией

РБКвчера в 22:34

Прямые переговоры с Москвой на Украине воспримут как капитуляцию

ФАН03:35
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Политика

Зеленский рассказал о новых решениях по урегулированию в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Киева есть "конкретные предложения и новые решения" по урегулированию конфликта в Донбассе.
Обновлено в 07:10
Происшествия

Бывшего спецназовца зарезали в драке в Подмосковье

24-летний боец спецназа ГРУ Никита Белянкин погиб в ходе драки в Подмосковье.
Обновлено в 02:28
Происшествия

Тела двух полицейских нашли в Ноябрьске

Тела двух сотрудников полиции обнаружили в Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа.
Обновлено в 07:39
Происшествия

У экс-главы Клинского района нашли имущество на 9 млрд рублей

Генпрокуратура РФ уточнила сумму иска о взыскании имущества, поданный в суд в отношении бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя, обвиняемого в коррупции.
Обновлено в 03:56
Политика

Юлия Мендель стала пресс-секретарем Зеленского

Обновлено в 07:32
Экономика

В Rambler Group назначили СЕО и управляющего директора

На пост CEO назначили Рафаэля Абрамяна. В состав правления войдут лидеры основных подразделений Rambler Group.
Обновлено в 05:16
Гаджеты

Huawei купила российские технологии распознавания лиц

Huawei купила российские технологии распознавания лиц, пишет принадлежащее Демьяну Кудрявцеву издание "Ведомости".
Обновлено в 06:09
Кино

Умер заслуженный артист России Геннадий Матвеев

Обновлено в 04:36
Происшествия

Россияне разогнались до 200 километров в час, попали в аварию и выжили

Трое россиян на BMW на высокой скорости попали в ДТП в Казани утром 2 июня, остались живы и скрылись с места ДТП.
Обновлено в 05:10
Общество

Во ФСИН пообещали уволить «крыс» после банкета в орловской колонии

Обновлено в 05:29
Транспорт

В Москве открыли первый участок Некрасовской линии метро

Обновлено в 07:00
Происшествия

В самолетах Boeing обнаружили дефектные детали

Компания Boeing обнаружила дефектные детали у моделей 737NG и 737MAX. Об этом 2 июня сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 16:40
Происшествия

В Индии пропал с радаров военный самолет

Два самолета ВВС Индии направлены на поиски военно-транспортного Ан-32, пропавшего с радаров на северо-востоке страны.
Обновлено в 06:51
Авто

«АвтоВАЗ» назвал стоимость внедорожного универсала Lada Granta Cross

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» объявил о старте продаж универсала Lada Granta Cross. Об этом 3 июня сообщает пресс-служба компании.
Обновлено в 06:22
Транспорт

Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам

Российский телеведущий Леонид Якубович заявил, что не будет извиняться за то, что он ездил по тротуарам в Чувашии.
Обновлено вчера в 13:07
Экономика

Минпромторг намерен разработать отдельный закон об интернет-торговле

Минпромторг считает нужным разработать отдельный закон о торговле в интернете, заявил журналистам глава ведомства Денис Мантуров в кулуарах Недели российского ритейла.
Обновлено в 07:14
Политика

Трамп встретился с Елизаветой II

Президент США Дональд Трамп встретился с королевой Великобритании Елизаветой II, сообщает CNN.
Обновлено в 07:38
Армия и оружие

«Она ж казённая»: украинский снайпер разорвал американскую винтовку

В социальных сетях появилась фотография снайперской винтовки Barrett M82, которую бравый солдат привёл в полную негодность.
Обновлено в 06:17
Финансы

Индекс Мосбиржи рекордно поднялся выше 2700 пунктов

Впервые в истории индекс Мосбиржи поднялся выше 2700 пунктов.
Обновлено в 06:13
Здоровье

Почти 60% регионов провалили указ Путина по зарплатам медперсонала

Указ президента России, о ненадлежащем выполнении которого сообщила Счетная палата, предусматривает повышение средней зарплаты для младшего и среднего медицинского персонала до 100% от средней заработной платы в соответствующем регионе к 2018 году.
Обновлено в 07:18
Происшествия

Испанского YouTube-блогера лишили свободы за пранк с печеньем

Суд в Барселоне приговорил известного YouTube-блогера ReSet (Kanghua Ren) к тюремному заключению.
Обновлено в 05:17
Общество

В России отменят 10 тысяч советских ГОСТов

В России отменят около 10 тысяч советских ГОСТов. Они мешают развиваться экономике, утверждают чиновники.
Обновлено в 02:58
Политика

В Раде рассказали, зачем националисты снесли харьковский бюст Жукова

Обновлено в 04:39
Происшествия

Томские полицейские обстреляли «Ниву» с подростком за рулем

Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, за рулем машины находился подросток.
Обновлено в 07:33
Происшествия

Число пострадавших при взрывах в Дзержинске возросло до 116

Обновлено в 03:24
Гаджеты

Apple удаляет представительства iTunes в социальных сетях

Стоит отметить, что поклонникам программы iTunes не о чем беспокоится – музыкальная составляющая сохранила свои преимущества в приложении Apple Music.
Обновлено в 00:01
Авто

Представлен 1010-сильный суперкар FV Frangivento Asfane DieciDieci

Итальянская компания FV Frangivento представила публике свою новинку - суперкар Asfane DieciDieci с гибридной силовой установкой.
Обновлено в 03:28
Общество

Организатор протестов в Екатеринбурге оштрафована на 20 тысяч рублей

Обновлено в 06:47
Армия и оружие

Три атомных подлодки Северного флота тренировались подо льдами Арктики

Экипажи атомных субмарин отработали подготовку к действиям в ледовых условиях Арктики.
Обновлено в 07:55
Шоу-бизнес

Саша Савельева впервые вышла в свет после родов

Артистка перестала выходить в свет вскоре после того, как узнала о беременности.
Обновлено в 01:00
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