Политика
Мэр Харькова предложил вернуть проспекту имя маршала ЖуковаРИА Новости 04:25
Один документ предлагает "вернуть одному из проспектов Харькова его историческое название — имени маршала Жукова". В другом речь идет о том, чтобы убрать палатку с площади Свободы. Кернес призвал харьковчан поддержать обе петиции.
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Армия и оружие
КНДР запустила неопознанные снаряды
Обновлено в 04:18
Армия и оружие
На Красной площади прошел парад Победы
На Красной площади в Москве завершился парад по случаю 74-й годовщины со дня победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 04:06
Политика
Зеленский назвал 9 мая Днем благодарения
Избранный президент Украины Владимир Зеленский назвал День победы 9 мая "нашим Днем благодарения", передает "112 Украина".
Обновлено в 05:53
Транспорт
Япония представила самый быстрый в стране поезд
Похожий на стрелу поезд имеет серебряный корпус и две зелёные линии, которые идут от стилизованной буквы X за кабиной машинистов по длине всех 10 вагонов.
Обновлено в 05:30
Экономика
Bloomberg предсказало Китаю крупнейший в истории дефолт
В 2019 году китайский рынок облигаций может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
Обновлено в 02:23
Хоккей
Кондратьев продлил контракт с «Амуром»
Хабаровский «Амур» заключил новый контракт с защитником Максимом Кондратьевым.
Обновлено в 02:26
Политика
Противники «Бессмертного полка» в Киеве вышли с фото героев «Мстителей»
Противники шествия "Бессмертного полка" устроили в Киеве свою альтернативную акцию, в рамках которой они вышли на улицы города с табличками с изображением героев комиксов Marvel.
Обновлено в 06:10
Политика
Мерзликин оправдался за слова о пересечении границы с Украиной
Обновлено вчера в 09:45
Политика
Путин поздравил россиян с Днем Победы
Обновлено в 05:09
Политика
В Москве офицер объявил голодовку, выступив против действий Минобороны
Отставной майор ракетных войск стратегического назначения (РВСН) Владимир Скубак объявил голодовку, обвинив сотрудников Министерства обороны в нарушении его прав.
Обновлено вчера в 11:05
Происшествия
14 человек пострадали в результате пожара на азербайджанском судне
Пожар произошел в среду вечером на азербайджанском трубоукладочном судне "Исрафил Гусейнов" в Каспийском море, 14 человек получили ожоги различной степени тяжести.
Обновлено вчера в 19:01
Происшествия
В Югре силовики сорвали воздушный «Бессмертный полк»
Обновлено в 03:36
Технологии
В Германии запустили первую автомагистраль для электрогрузовиков
Обновлено вчера в 04:31
Шоу-бизнес
Бритни Спирс подала в суд на своего бывшего менеджера
Обновлено в 04:34
Футбол
Зидан просит «Реал» досрочно вернуть Хакими из аренды в «Боруссии»
Защитник Ашраф Хакими, на правах аренды выступающий за дортмундскую «Боруссию», может досрочно вернуться в «Реал», утверждает AS.
Обновлено в 04:36
Футбол
«Зенит» и «Спартак» хотят приобрести хавбека АЗ Гуса Тила
21-летний голландский хавбек интересен «Зениту» и «Спартаку», оба клуба уже готовят предложения о трансфере.
Обновлено вчера в 15:57
Происшествия
На борту самолета при посадке в Гетеборге произошло задымление
Задымление произошло на борту самолета, следовавшего из Стокгольма в Гетеборг, сообщает издание Göteborgs Posten.
Обновлено в 04:02
Хоккей
Сборная России посетила Мемориал павшим воинам в Братиславе
Сборная России по хоккею посетила Мемориал советским воинам в Братиславе, передает "Советский спорт".
Обновлено в 05:01
Музыка
Соседов не видит Лазарева победителем «Евровидения-2019»
Популярный певец Сергей Лазарев, представляющий Россию на музыкальном конкурсе в этом году, по мнению известного критика Сергея Соседова, не сможет занять высокое место, не говоря уж о победе.
Обновлено вчера в 13:36
Происшествия
Кокорин и Мамаев получили реальные сроки
Пресненский суд признал футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева виновными в умышленном нанесении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком один год и шесть месяцев и один год и пять месяцев общего режима соответственно, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 09:22
Авто
Hyundai готовит удешевленный Santro за 330 тыс. рублей
Южнокорейский бренд Hyundai осенью прошлого года показала свой бюджетный хетчбэк Santro нового поколения.
Обновлено в 02:55
Общество
Минтруд подсчитал число ветеранов Великой Отечественной войны
В целом по России осталось 1,28 миллиона инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц и членов семей.
Обновлено вчера в 15:56
Политика
Американские пошлины на товары КНР могут ослабить рубль
Рубль может ослабнуть в случае повышения американских пошлин на ряд китайских товаров, сообщил помощник президента России по экономическим вопросам Андрей Белоусов.
Обновлено в 06:28
Политика
Путин пообщался с ветеранами после парада Победы на Красной площади
Президент России Владимир Путин после парада Победы на Красной площади пообщался с ветеранами Великой Отечественной войны.
Обновлено в 04:32
Хоккей
ЧМ-2019. Нападающий «Коламбуса» Веннберг сыграет за сборную Швеции
Нападающий «Коламбуса» Александр Веннберг сыграет за сборную Швеции на ЧМ-2019.
Обновлено в 05:35
Общество
Назван простой способ сбросить лишний вес к лету
Зарубежные диетологи посоветовали людям, которые пытаются похудеть, пять-шесть раз в день жевать жевательную резинку без сахара.
Обновлено в 00:56
Политика
Франция, Германия и Британия призвали Иран к соблюдению СВПД
Евросоюз, Франция, Германия и Британия выступили с совместным заявлением, в котором призвали Иран соблюдать обязательства по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по ядерной программе.
Обновлено в 04:35
Шоу-бизнес
Ольга Бузова копирует стиль Филиппа Киркорова
Судя по всему, певица решила не упускать шанс и поучиться у лучших, что заметно отразилось на ее стиле, так как красавица начала копировать образы артиста.
Обновлено в 01:50