Политика

Мэр Харькова предложил вернуть проспекту имя маршала ЖуковаРИА Новости 04:25

Один документ предлагает "вернуть одному из проспектов Харькова его историческое название — имени маршала Жукова". В другом речь идет о том, чтобы убрать палатку с площади Свободы. Кернес призвал харьковчан поддержать обе петиции.
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Мэр Харькова призвал вернуть городу проспект Жукова

Вести.Ru03:32

Мэр Харькова призвал вернуть городу проспект Жукова

Газета.Ru08:37

Мэр Харькова предложил вернуть проспекту имя маршала Жукова

РИА Новости04:25

Власти Харькова могут вернуть проспекту имя маршала Жукова

RT на русском07:35

Декоммунизация вспять: Мэр Харькова призвал вернуть городскому проспекту имя Маршала Победы

Царьградвчера в 16:29

Мэр Харькова призвал поддержать петицию о возвращении проспекту имени маршала Жукова

ТАССвчера в 15:48

В Харькове хотят вернуть проспекту и станции метро имя маршала Жукова

Российская газетавчера в 13:59
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Политика

Иран отказывается от обязательств по ядерной сделке

Президент Ирана Хасан Роухани объявил о частичном отказе страны от выполнения обязательств по иранской ядерной программе.
Обновлено вчера в 01:58
Армия и оружие

Армия САР взяла под контроль еще два города на севере Хамы

Обновлено в 09:16
Армия и оружие

США испытали межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III

Обновлено в 06:32
Происшествия

На Украине закидали камнями ехавший на празднование Дня Победы автобус

На Украине неизвестные в балаклавах напали на автобус с людьми, направлявшимися на празднование Дня Победы, и закидали его камнями.
Обновлено в 06:17
Теннис

Звонарева вышла в полуфинал турнира в Мадриде в парном разряде

Обновлено в 07:17
Происшествия

Опубликована расшифровка переговоров пилота SSJ-100 и диспетчеров

Обновлено 07 мая в 23:09
Происшествия

В Японии произошло извержение вулкана Асо

В четверг, 9 мая, национальное метеорологическое управление Японии сообщило, что на юго-западном острове Кюсю в префектуре Кумамото произошло очередное извержение вулкана Асо.
Обновлено в 02:04
Происшествия

В Николаеве мужчина пытался бросить в колонну людей дымовую гранату

В Николаеве полиция задержала мужчину, пытавшегося бросить армейскую дымовую гранату в колонну людей, участвовавших в праздновании Дня Победы.
Обновлено в 08:43
Происшествия

«Аэрофлот» отменил 9 мая более 10 рейсов на SSJ 100

Авиакомпания «Аэрофлот» отменила 11 рейсов с использованием самолета SSJ 100, следует из данных онлайн-табло аэропорта Шереметьево, который является базовым для компании.
Обновлено в 09:31
Общество

На Екатеринбург обрушился ливень с градом

В Екатеринбурге в разгар праздничных мероприятий, посвящённых празднованию Дня Победы, разразилась мощная гроза с ливнем и градом.
Обновлено в 09:08
Кино

В Сети ожидают появление нового дракона в «Игре престолов»

Поклонники сериала "Игра престолов" гадают, что может означать пост Йохана Филипа Асбека, который исполнил роль Эурона Грейджоя.
Обновлено в 09:05
Происшествия

Организатора аналога «Бессмертного полка» задержали в Киеве

В Киеве полиция задержала организатора аналога "Бессмертного полка" Елену Бережную, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:41
Армия и оружие

Росгвардия начала перевооружение на автоматы Калашникова новой серии

Обновлено в 06:07
Политика

Киев отказался признавать паспорта РФ, выданные жителям Донбасса

Украинские власти обратятся к другим странам с призывом признать недействительными российские паспорта, выданные в Донбассе.
Обновлено вчера в 07:38
Общество

В Москве проходит акция «Бессмертный полк»

Путин признался, что не удивлен тому, что многие страны поддерживают акцию "Бессмертный полк".
Обновлено в 09:00
Происшествия

В Сургуте силовики сорвали лётную акцию «Бессмертный полк»

Обновлено в 07:28
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Путин объяснил, зачем проводятся парады и шествия в честь Дня Победы

Все акции, шествия и парады в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне проводятся не для того, чтобы кого-то напугать, а в честь победителей, заявил президент РФ Владимир Путин.
Обновлено в 09:28
Происшествия

Экс-аналитика американской разведки обвинили в утечке секретных данных

Экс-аналитик американской разведки Дэниел Эверетт Хейл обвиняется в утечке секретных данных, сообщило в пресс-релизе министерство юстиции США.
Обновлено в 09:23
Происшествия

Аэропорт во Франкфурте приостанавливал работу из-за дрона

Работа одного из крупнейших в Европе аэропортов во Франкфурте-на-Майне была приостановлена на полчаса из-за беспилотника, сообщает информационный портал Hessenschau со ссылкой на представителя воздушной гавани.
Обновлено в 03:19
Происшествия

Неизвестные напали на журналистов в Волынской области на Украине

Неизвестные напали на журналистов местного телеканала «Аверс» в Волынской области на Украине.
Обновлено в 09:15
Политика

В Киеве прошел альтернативный «Украинский бессмертный полк»

В Киеве прошла альтернативная акция "Украинский бессмертный полк".
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Политика

Зеленский назвал 9 мая Днем благодарения

Обновлено в 05:53
Хоккей

Хоккеиста Задорова вызвали в сборную России на чемпионат мира

Руководство ФХР предложило защитнику присоединиться к сборной России для участия в чемпионате мира, и спортсмен ответил согласием.
Обновлено в 07:02
Происшествия

Названы возможные ошибки экипажа SSJ-100

Обновлено в 08:27
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Кокорину и Мамаеву маячит колония: суд вынес приговор

Братьям Кокориным назначили по 1,5 года колонии общего режима, Мамаеву и Протасовицкому дали на 1 месяц меньше, передает "Уралинформбюро".
Обновлено вчера в 09:28
Общество

Минтруд представил календарь праздничных дней на 2020 год

Специалисты Министерства труда и социальной защиты России выступили с предложением сделать 4 и 5 мая следующего года выходными днями из-за переноса выходных в январе, которые совпадают с нерабочими праздничными днями.
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Саммит Евросоюза одобрил декларацию о будущем сообщества

Главы государств и правительств Евросоюза на неформальном саммите одобрили Декларацию Сибиу о стратегии ЕС на ближайшие пять лет.
Обновлено в 09:06
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В Иркутской области водитель перепутал педали и сбил пять человек

Местный житель устранял неполадку в автомобиле. Он открыл капот, сел за руль и перепутал педали - нажал на газ вместо тормоза.
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Политика

Лукашенко заявил о невозможности свержения власти в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что невозможно свергнуть действующую власть, республика за свою историю уже пережила такие попытки.
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Футбол

Летом «Барселону» могут покинуть десять футболистов

Руководство «Барселоны» по окончании сезона планирует серьезно поработать на трансферном рынке.
Обновлено в 08:38
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