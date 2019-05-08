Мэр Харькова предложил вернуть проспекту имя маршала ЖуковаРИА Новости 04:25

Один документ предлагает "вернуть одному из проспектов Харькова его историческое название — имени маршала Жукова". В другом речь идет о том, чтобы убрать палатку с площади Свободы. Кернес призвал харьковчан поддержать обе петиции.

Общество В Москве началось шествие Бессмертного полка Организаторы рассчитывают, что в сегодняшней акции примут участие около миллиона человек.

Происшествия В расшифровке переговоров экипажа SSJ-100 обнаружили ошибку В расшифровке переговоров командира пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) Дениса Евдокимова с диспетчерами московского аэропорта Шереметьево обнаружили ошибку.

Политика В команде Зеленского назвали закон об украинском языке «кнутом» Принятый Верховной радой Украины закон о государственном языке является "кнутом" и может иметь обратное действие.

Армия и оружие США запустили межконтинентальную баллистическую ракету США осуществили пуск межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III с авиабазы Ванденберг в штате Калифорния, говорится в сообщении американской базы в Facebook.

Происшествия Организатора аналога «Бессмертного полка» задержали в Киеве В Киеве полиция задержала организатора аналога "Бессмертного полка" Елену Бережную, передает РИА "Новости".

Происшествия Мужчину с георгиевской лентой задержали в Одессе Полицейские задержали мужчину с георгиевской лентой в Одессе.

Политика Лукашенко объяснил свое отсутствие на параде Победы в Москве Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в четверг, 9 мая, что нет никакой политики и конспирологии в его отсутствии на параде Победы в Москве в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Футбол «Локомотив» обыграл «Рубин» в молодежном первенстве «Локомотив» на своем поле победил «Рубин» в матче 28-го тура молодежного первенства России.

Общество Ведущего Би-би-си уволили за сравнение сына Меган Маркл с шимпанзе Принц Гарри и Меган Маркл стали родителями 6 мая. Спустя два дня они впервые показали миру своего новорожденного сына.

Общество Шествие «Бессмертного полка» стартовало на Невском проспекте Первыми от площади Восстания отъехали ветераны на ретро-автомобилях. Они проследовали по Невскому проспекту до Дворцовой площади.

Политика Зеленский назвал 9 мая Днем благодарения Избранный президент Украины Владимир Зеленский назвал День победы 9 мая "нашим Днем благодарения", передает "112 Украина".

Культура Умер народный артист СССР Ариф Меликов В 1986-м Меликову было присвоено звание народного артиста СССР.

Футбол Приговор Кокорина и Мамаева возмутил Кадырова Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров дал комментарий по поводу приговора, вынесенного Пресненским судом Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, сообщает РБК.

Политика Кабриолет Aurus заедет на парад Победы Кабриолеты Aurus впервые привлекли к себе внимание 12 апреля, когда в центре Москвы в объективы камер попали два автомобиля в камуфляже: у них были видны только колеса и ветровые стекла.

Авто Стартовали продажи обновленного кроссовера Honda BR-V Компания Honda начала продажи обновленного бюджетного кроссовера BR-V, представленного на мотор-шоу в Джакарте пару недель назад.

Авто В России подорожали пикап, хэтчбек и кроссовер По информации портала «Цена Авто», компания Fiat поднял цены на хэтчбек Fiat 500.

Кино В сети появился промо-ролик пятой серии финала «Игры престолов» В сети появилось промо пятой серии заключительного сезона "Игры престолов", подразнившее фанатов сериала парочкой кадров из грядущего эпизода.

Происшествия Два человека погибли в ДТП в Башкирии Два человека погибли, еще пятеро пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Башкирии в четверг, сообщает пресс-служба ГИБДД республики.

Происшествия В Зауралье из-за пожаров эвакуируют людей из Иковки На месте работают более 153 человек и 41 единица техники, прибыл пожарный поезд, к месту возгорания выдвинулся опорный пункт по тушению крупных пожаров города Кургана и самолет МЧС России Бе-200-ЧС.