Политика
Мэр Харькова предложил вернуть проспекту имя маршала ЖуковаРИА Новости 04:25
Один документ предлагает "вернуть одному из проспектов Харькова его историческое название — имени маршала Жукова". В другом речь идет о том, чтобы убрать палатку с площади Свободы. Кернес призвал харьковчан поддержать обе петиции.
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Общество
В Москве началось шествие «Бессмертного полка»
Обновлено в 07:28
Общество
В Москве началось шествие Бессмертного полка
Организаторы рассчитывают, что в сегодняшней акции примут участие около миллиона человек.
Обновлено в 08:00
Происшествия
В расшифровке переговоров экипажа SSJ-100 обнаружили ошибку
В расшифровке переговоров командира пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) Дениса Евдокимова с диспетчерами московского аэропорта Шереметьево обнаружили ошибку.
Обновлено вчера в 16:26
Политика
В команде Зеленского назвали закон об украинском языке «кнутом»
Принятый Верховной радой Украины закон о государственном языке является "кнутом" и может иметь обратное действие.
Обновлено вчера в 22:50
Армия и оружие
США запустили межконтинентальную баллистическую ракету
США осуществили пуск межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III с авиабазы Ванденберг в штате Калифорния, говорится в сообщении американской базы в Facebook.
Обновлено в 07:22
Происшествия
Организатора аналога «Бессмертного полка» задержали в Киеве
В Киеве полиция задержала организатора аналога "Бессмертного полка" Елену Бережную, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:41
Происшествия
Мужчину с георгиевской лентой задержали в Одессе
Полицейские задержали мужчину с георгиевской лентой в Одессе.
Обновлено в 06:26
Политика
Лукашенко объяснил свое отсутствие на параде Победы в Москве
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в четверг, 9 мая, что нет никакой политики и конспирологии в его отсутствии на параде Победы в Москве в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 07:44
Футбол
«Локомотив» обыграл «Рубин» в молодежном первенстве
«Локомотив» на своем поле победил «Рубин» в матче 28-го тура молодежного первенства России.
Обновлено в 07:58
Общество
Ведущего Би-би-си уволили за сравнение сына Меган Маркл с шимпанзе
Принц Гарри и Меган Маркл стали родителями 6 мая. Спустя два дня они впервые показали миру своего новорожденного сына.
Обновлено в 07:03
Армия и оружие
Новым главкомом ВМФ стал командующий Северным флотом Евменов
Евменов был назначен командующим Северным флотом в апреле 2016 года.
Обновлено вчера в 05:33
Политика
В Киеве прошел альтернативный «Украинский бессмертный полк»
В Киеве прошла альтернативная акция "Украинский бессмертный полк".
Обновлено в 05:54
Общество
Шествие «Бессмертного полка» стартовало на Невском проспекте
Первыми от площади Восстания отъехали ветераны на ретро-автомобилях. Они проследовали по Невскому проспекту до Дворцовой площади.
Обновлено в 07:32
Политика
Зеленский назвал 9 мая Днем благодарения
Избранный президент Украины Владимир Зеленский назвал День победы 9 мая "нашим Днем благодарения", передает "112 Украина".
Обновлено в 05:53
Шоу-бизнес
Никита Пресняков обрадован результатами МРТ
Обновлено в 05:21
Футбол
Шевченко: «Хочу однажды возглавить „Милан“»
Обновлено вчера в 11:47
Культура
Умер народный артист СССР Ариф Меликов
В 1986-м Меликову было присвоено звание народного артиста СССР.
Обновлено в 06:17
Футбол
Приговор Кокорина и Мамаева возмутил Кадырова
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров дал комментарий по поводу приговора, вынесенного Пресненским судом Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, сообщает РБК.
Обновлено в 01:13
Общество
Синоптики объяснили отмену воздушной части парада в Москве
Обновлено в 06:39
Политика
Кабриолет Aurus заедет на парад Победы
Кабриолеты Aurus впервые привлекли к себе внимание 12 апреля, когда в центре Москвы в объективы камер попали два автомобиля в камуфляже: у них были видны только колеса и ветровые стекла.
Обновлено вчера в 06:27
Авто
Стартовали продажи обновленного кроссовера Honda BR-V
Компания Honda начала продажи обновленного бюджетного кроссовера BR-V, представленного на мотор-шоу в Джакарте пару недель назад.
Обновлено вчера в 22:35
Авто
В России подорожали пикап, хэтчбек и кроссовер
По информации портала «Цена Авто», компания Fiat поднял цены на хэтчбек Fiat 500.
Обновлено в 07:01
Кино
В сети появился промо-ролик пятой серии финала «Игры престолов»
В сети появилось промо пятой серии заключительного сезона "Игры престолов", подразнившее фанатов сериала парочкой кадров из грядущего эпизода.
Обновлено 06 мая в 11:49
Происшествия
Два человека погибли в ДТП в Башкирии
Два человека погибли, еще пятеро пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей в Башкирии в четверг, сообщает пресс-служба ГИБДД республики.
Обновлено в 05:37
Происшествия
В Москве задержали участницу Pussy Riot Веронику Никульшину
Обновлено вчера в 13:03
Общество
Российская Instagram-модель похвасталась приглашением на парад Победы
Обновлено вчера в 07:41
Происшествия
В Зауралье из-за пожаров эвакуируют людей из Иковки
На месте работают более 153 человек и 41 единица техники, прибыл пожарный поезд, к месту возгорания выдвинулся опорный пункт по тушению крупных пожаров города Кургана и самолет МЧС России Бе-200-ЧС.
Обновлено вчера в 07:45
Футбол
В «Зените» Гарай боялся привидений. А теперь рубится с Эмери за финал Лиги Европы
Медицинский штаб «Зенита» не называл сроки возвращения аргентинца, Андре Виллаш Боаш говорил о нежелании рисковать.
Обновлено в 04:00
Происшествия
В Тбилиси задержан участник акции «Бессмертный полк»
ИА «Ореанда-Новости» В столице Грузии Тбилиси сотрудниками полиции задержан участник акции «Бессмертный полк» за использование советской символики, запрещённой на территории страны.
Обновлено в 04:18
Футбол
Геркус рассказал, почему ЦСКА потеряет больше «Локомотива» в случае невыхода в ЛЧ
«Локомотив» в прошлом сезоне был третьим снизу и получил €3,3 млн, а ЦСКА, кажется, 22-м (€11 млн).
Обновлено в 06:50