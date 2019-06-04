Политика
Мэр Харькова обратился к жителям города после сноса бюста ЖуковаРИА Новости 11:04
Мэр Харькова Геннадий Кернес после сноса бюста Жукова националистами призвал граждан "возвращаться с майданов к здравому смыслу" и правовому полю. В воскресенье националисты повалили бюст Жукова возле дворца спорта в Харькове, установив на его место флаг Украины.
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Шоу-бизнес
51-летняя Памела Андерсон вышла в свет в блестящем мини
Обновлено в 11:52
Происшествия
Бари Алибасов экстренно госпитализирован с отравлением
Известный продюсер Бари Алибасов экстренно госпитализирован в институт имени Склифосовского, передает сайт kp.ru.
Обновлено в 16:07
Шоу-бизнес
Алла Пугачева нарисовала дочь Лизу
Лиза предложила маме нарисовать ее, Лизу, цветными красками. Аллы Борисовна охотно согласилась, и принялась вырисовывать облик дочери.
Обновлено в 08:40
Спорт
Жена Семака сообщила о повторной свадьбе с супругом
Анна Семак, супруга главного тренера санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергея Семака, сообщила о решении повторно выйти замуж.
Обновлено в 08:49
Происшествия
На съемках бондианы произошел взрыв
Контролируемый взрыв на съемках 25-го фильма о Джеймсе Бонде частично разрушил декорации и ранил одного из членов съемочной группы.
Обновлено в 16:58
Экономика
Росстат рассказал об отраслях с самым большим ростом зарплат
Росстат раскрыл данные о том, в каких отраслях работающим россиянам постоянно повышают зарплату.
Обновлено в 01:56
Общество
Forbes назвал Рианну самой богатой женщиной в мире музыки
Американская певица и актриса Рианна признана самой богатой женщиной в мире музыки по версии журнала Forbes.
Обновлено в 14:10
Авто
Lada Vesta получит электронную приборную панель
В принципе, присутствие автомобиля в бюджетном сегменте не подразумевает электронной панели («Автоваз» тут не в отстающих), но тюнеры считают, что конкуренты уже выходят на новый уровень и им приходится соответствовать для повышения конкурентных качеств.
Обновлено в 05:22
Происшествия
В России вспоминают жертв самой страшной железнодорожной катастрофы
30 лет назад в России произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа.
Обновлено в 05:13
Политика
Офис Зеленского назвал причину сноса бюста Жукова в Харькове
Обновлено вчера в 10:50
Хоккей
Дацюк может продолжить карьеру в «Автомобилисте»
Российский хоккеист СКА Павел Дацюк может продолжить выступления в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в клубе «Автомобилист».
Обновлено в 16:57
Общество
Роскачество выявило в чайных пакетиках кишечную палочку
Обновлено в 07:09
Общество
МГУ возглавил два рейтинга российских вузов
В рейтинге RAEX тройка призеров с прошлого года не изменилась: кроме МГУ, на пьедестале МФТИ (2 место) и МИФИ (3 место).
Обновлено в 08:25
Футбол
В каком составе сборная России сыграет против Сан-Марино и Кипра
Итоговый состав @ TeamRussia на отборочные матчи ЕВРО-2020 с Сан-Марино (8 июня, Саранск) и Кипром (11 июня, Нижний Новгород) Подготовка начнётся 30 мая в Новогорске. pic.twitter.com / 51ZhEP3h96 — Сборная России (@ TeamRussia) 23 мая 2019 г. Вратари – Андрей Лунёв "Зенит", Гилерме "Локомотив", Антон Шунин "Динамо".
Обновлено в 10:17
Общество
Верховный суд признал законным запрет полицейским отдыхать за границей
Верховный суд подтвердил законность приказа МВД, запрещающего выезд за границу сотрудникам МВД, даже если у них нет допуска к государственной тайне, передает корреспондент «Ведомостей».
Обновлено в 06:14
Общество
В Выхино ввели карантин по бешенству
Карантин по бешенству ввели в районе Выхино-Жулебино Юго-Восточного административного округа Москвы до 24 июля, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте мэра.
Обновлено в 08:28
Футбол
«Лион» опроверг договоренность с «Реалом» о трансфере Менди
«Лион» выступил с официальным заявлением относительно будущего защитника Ферлана Менди.
Обновлено в 16:08
Здоровье
Названы недостающие в рационе россиян продукты
В рационе жителей России не достает овощей, фруктов и молочных продуктов.
Обновлено в 15:14
Политика
Счетная палата назвала самое закрытое министерство России
Оказалось, в России только четыре министерства из 22 можно назвать полностью открытыми, сообщили в Счетной палате (СП).
Обновлено в 17:27
Футбол
Сергей Семак стал сопредседателем предвыборного штаба Беглова
Сопредседателем предвыборного штаба кандидата в губернаторы Санкт-Петербурга Александра Беглова стал тренер "Зенита" Сергей Семак.
Обновлено в 13:36
Политика
Столтенберг назвал Зеленскому условия для вступления Украины в НАТО
НАТО сохраняет двери открытыми для Украины, однако Киев должен проводить реформы и достичь стандартов альянса, заявил после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским генсек организации Йенс Столтенберг.
Обновлено в 14:19
Гаджеты
Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта
Чаще всего среди китайских смартфонов в ремонт сдают Huawei Nova 2, Honor 8, Xiaomi Redmi Note 4 и Redmi 4X.
Обновлено 02 июня в 17:55
Происшествия
Петербуржцы на пикете у генконсульства Армении потребовали выдать убийцу спецназовца Белянкина
У генконсульства Армении в Санкт-Петербурге прошел пикет с требованием выдать убийцу бывшего военнослужащего Никиты Белянкина.
Обновлено в 13:59
Авто
Китайская копия Renault Kwid окажется дешевле оригинала
Китайский автогигант Dongfeng выпустит перелицованную копию бестселлера Renault Kwid под своим брендом.
Обновлено вчера в 22:59
Гаджеты
Гендиректор не считает Apple монополией
Apple, как отмечает её гендиректор, не располагает доминирующей позицией ни на одном рынке, доля продажи смартфонов в США составляет не больше 35% от общего объёма, а компьютеров — ещё меньше, передаёт CBS.
Обновлено в 13:07
Общество
В России предложили ввести новый вид алиментов
Как уточняет «Парламентская газета», суд будет принимать решения о назначении этого вида алиментов с учётом материального и семейного положения родителей, детей и других «заслуживающих внимания интересов сторон».
Обновлено в 15:27
Финансы
Фондовый рынок США вырос в надежде на снижение ставки ФРС
Основные индексы Уолл-стрит выросли на открытии торгов после появления информации о возможном пересмотре базовой ставки ФРС США в сторону снижения, 4 июня передает агентство Reuters.
Обновлено в 10:45
Транспорт
Из-за коллапса в Шереметьево уральцы не могут получить свой багаж
В аэропорту Шереметьево складывается сложная ситуация с багажом, из-за чего уральцы, летевшие через Москву, остались на несколько суток без своих чемоданов.
Обновлено в 08:03