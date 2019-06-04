Политика
Мэр Харькова Кернес обратился к горожанам после сноса бюста ЖуковаRuNews24.ru 15:06
В своем обращении Геннадий Кернес призвал горожан «возвращаться с майданов к здравому смыслу и правовому полю». Он отметил, что, когда на Украине началась декомvунизация, то имя Георгия Жукова попало под запрет.
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с чего всё началось
«Пора уже возвращаться с «майданов» к здравому смыслу и правовому полю, не ссорить людей между собой», — заявил он, отметив, что большинство харьковчан предпочитают высказывать свою позицию цивилизовано — без вандализма и различного рода столкновений.RT на русском11:41
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Источник фото: ФБА "Экономика сегодня" - Владимир Карпухин Российскую делегацию в ПАСЕ лишили полномочий в 2014 году после присоединения Крыма к России по результатам референдума.
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РФ и США запланировали встречи по вопросам контроля над вооружениями
У России и Соединенных Штатов запланированы встречи по вопросам контроля над вооружениями.
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Эрдоган подтвердил намерение получить С-400
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Политика
Зеленский выступил против «Северного потока-2»
Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым противостоять строительству газопровода «Северный поток-2».
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Певица Валерия осудила детский «Голос» и действия Алсу
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Общество
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Политика
Счетная палата назвала самое закрытое министерство России
Оказалось, в России только четыре министерства из 22 можно назвать полностью открытыми, сообщили в Счетной палате (СП).
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Экономика
Deutsche Bank конфисковал 20 тонн золота Венесуэлы
Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота из-за отсутствия выплат по кредитам.
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Forbes назвал самой богатой женщиной в мире музыки 31-летнюю певицу Рианну.
Обновлено в 18:54
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В Подмосковье снизилась заболеваемость ВИЧ среди молодежи
Показатель заболеваемости ВИЧ среди 15-25 летних снизился в Московской области более, чем в 10 раз по сравнению с 2000 годом, сообщается в пресс-релизе министерства здравоохранения Подмосковья.
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Тимур Еремеев стал ведущим нового скандального шоу на Первом канале
Обновлено вчера в 15:55
Политика
Путин потребовал избавиться от позора с обманутыми дольщиками
Президент Владимир Путин в ходе совещания с кабинетом министров заявил, что от словосочетания "обманутые дольщики" необходимо избавиться в течение пары лет.
Обновлено в 14:21
Происшествия
Полиция Испании рассказала о популярных способах «развода» туристов
Испания остаётся одним из наиболее популярных направлений в Европе у россиян, с начала года её посетило более 271 тысячи туристов из РФ.
Обновлено в 21:41
Политика
Лавров поставил под сомнение компетентность советников Трампа
Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил сомнения по поводу квалифицированности советников президента США Дональда Трампа.
Обновлено в 12:43
Игры
E3 2019: расписание прямых трансляций и пресс-конференций
Посетители могут опробовать демоверсии новейших игр, поучаствовать в конкурсах, посмотреть на косплей и встретиться с разработчиками проектов.
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Политика
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Мэр Киева Виталий Кличко предложил вернувшемуся на прошлой неделе на Украину бывшему президенту Грузии и экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили стать председателем своей партии «Украинский демократический альянс за реформы» («УДАР»).
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Кейт Миддлтон появилась на приеме с орденом
Герцогиня Кэтрин, по мнению присутствовавших на приеме в Букингемском дворце гостей, стала самой яркой звездой мероприятия.
Обновлено в 09:30
Космос
Обновленное зеркало снимут с телескопа БТА
Руководство Специальной астрофизической обсерватории РАН приняло решение снять с шестиметрового телескопа БТА обновленное зеркало, которое было установлено на телескоп в декабре 2018 года после 11 лет обработки на Лыткаринском заводе оптического стекла.
Обновлено вчера в 10:12
Происшествия
Бари Алибасова госпитализировали
Обновлено в 14:58
Происшествия
Петербуржцы на пикете у генконсульства Армении потребовали выдать убийцу спецназовца Белянкина
У генконсульства Армении в Санкт-Петербурге прошел пикет с требованием выдать убийцу бывшего военнослужащего Никиты Белянкина.
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Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов вести переговоры с РФ и выполнять минские соглашения, но сначала Украина должна стать сильнее и обеспечить способность защищать себя.
Обновлено в 11:23
Кино
Режиссер Дэвид Линч получит почетный «Оскар»
Обновлено вчера в 23:09
Здоровье
«Наш закон не обязывает врачей предупреждать родственников»
Близкие господина Мардаря ранее настаивали на компенсации морального вреда, так как врачи не сообщили им о готовящемся изъятии.
Обновлено в 15:37
Общество
Минюст предложил ввести новый вид алиментов
Минюст предложил обязать родителей в разводе дополнительно оплачивать ребенку жилье.
Обновлено в 14:00
Энергетика
«Роснефть» ответила «Транснефти» на критику заявлений о «Дружбе»
Компания «Роснефть» отреагировала на заявления «Транснефти», которая не согласилась с главой компании Игорем Сечиным, высказавшимся по инциденту с загрязнением нефти в трубопроводе «Дружба».
Обновлено в 13:57