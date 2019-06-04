Мэр Харькова Кернес обратился к горожанам после сноса бюста ЖуковаRuNews24.ru 15:06

с чего всё началось

В своем обращении Геннадий Кернес призвал горожан «возвращаться с майданов к здравому смыслу и правовому полю». Он отметил, что, когда на Украине началась декомvунизация, то имя Георгия Жукова попало под запрет.

Мэр Харькова Кернес обратился к горожанам после сноса бюста Жукова

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