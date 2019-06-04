Политика

Мэр Харькова Кернес обратился к горожанам после сноса бюста ЖуковаRuNews24.ru 15:06

В своем обращении Геннадий Кернес призвал горожан «возвращаться с майданов к здравому смыслу и правовому полю». Он отметил, что, когда на Украине началась декомvунизация, то имя Георгия Жукова попало под запрет.
Читать в источнике
с чего всё началось
«Пора уже возвращаться с «майданов» к здравому смыслу и правовому полю, не ссорить людей между собой», — заявил
 он, отметив, что большинство харьковчан предпочитают высказывать свою позицию цивилизовано — без вандализма и различного рода столкновений.
RT на русском11:41

Подробнее о событии

Украинские выборы заполняют пророссийской повесткой

Коммерсантъ13:34

Мэр Харькова о сносе бюста Жукова: Пора возвращаться с майданов к здравому смыслу

РЕН ТВ12:16

Мэр Харькова призвал «возвращаться с майданов к здравому смыслу»

ТАСС10:25

Мэр Харькова призвал украинцев вернуться к «здравому смыслу»

Газета.Ru11:19

Мэр Харькова призвал украинцев «возвращаться с майданов к здравому смыслу»

ФАН11:17

Мэр Харькова обратился к жителям города после сноса бюста Жукова

РИА Новости11:04

Мэр Харькова после ЧП с бюстом Жукова призвал «возвращаться к здравому смыслу»

RT на русском11:41
Показать все источники
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 22:17, Ашберн
Футбол

Дело по обвинению Роналду в изнасиловании закрыто

Обновлено в 21:53
Шоу-бизнес

Танец жениха на «Давай поженимся» заставил Гузееву перекреститься

В конце передачи Наталья выбрала не Монгола и не Эдуарда, а третьего жениха — Александра.
Обновлено вчера в 12:59
Политика

На возвращение России в ПАСЕ смотрят с оптимизмом

Источник фото: ФБА "Экономика сегодня" - Владимир Карпухин Российскую делегацию в ПАСЕ лишили полномочий в 2014 году после присоединения Крыма к России по результатам референдума.
Обновлено в 11:35
Политика

РФ и США запланировали встречи по вопросам контроля над вооружениями

У России и Соединенных Штатов запланированы встречи по вопросам контроля над вооружениями.
Обновлено в 19:52
Политика

Эрдоган подтвердил намерение получить С-400

Обновлено в 02:54
Политика

Зеленский выступил против «Северного потока-2»

Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым противостоять строительству газопровода «Северный поток-2».
Обновлено в 17:57
Шоу-бизнес

Певица Валерия осудила детский «Голос» и действия Алсу

Обновлено в 09:32
Шоу-бизнес

Ирина Безрукова отказалась ехать на «Кинотавр» за свой счет

Обновлено в 07:47
Происшествия

Расследование в отношении Депардье по делу об изнасиловании закрыто

Сам актёр обвинения сразу решительно отверг.
Обновлено в 12:22
Гаджеты

Смартфон Vivo Y12: четыре камеры, АКБ на 5000 мАч и чип Helio P22

Обновлено в 16:01
Общество

Верховный суд признал законным запрет полицейским отдыхать за границей

Верховный суд подтвердил законность приказа МВД, запрещающего выезд за границу сотрудникам МВД, даже если у них нет допуска к государственной тайне, передает корреспондент «Ведомостей».
Обновлено в 06:14
Политика

Счетная палата назвала самое закрытое министерство России

Оказалось, в России только четыре министерства из 22 можно назвать полностью открытыми, сообщили в Счетной палате (СП).
Обновлено в 17:27
Экономика

Deutsche Bank конфисковал 20 тонн золота Венесуэлы

Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота из-за отсутствия выплат по кредитам.
Обновлено в 16:07
Общество

Forbes определил самую богатую женщину в мире музыки

Forbes назвал самой богатой женщиной в мире музыки 31-летнюю певицу Рианну.
Обновлено в 18:54
Здоровье

В Подмосковье снизилась заболеваемость ВИЧ среди молодежи

Показатель заболеваемости ВИЧ среди 15-25 летних снизился в Московской области более, чем в 10 раз по сравнению с 2000 годом, сообщается в пресс-релизе министерства здравоохранения Подмосковья.
Обновлено в 10:49
Шоу-бизнес

Тимур Еремеев стал ведущим нового скандального шоу на Первом канале

Обновлено вчера в 15:55
Политика

Путин потребовал избавиться от позора с обманутыми дольщиками

Президент Владимир Путин в ходе совещания с кабинетом министров заявил, что от словосочетания "обманутые дольщики" необходимо избавиться в течение пары лет.
Обновлено в 14:21
Происшествия

Полиция Испании рассказала о популярных способах «развода» туристов

Испания остаётся одним из наиболее популярных направлений в Европе у россиян, с начала года её посетило более 271 тысячи туристов из РФ.
Обновлено в 21:41
Политика

Лавров поставил под сомнение компетентность советников Трампа

Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил сомнения по поводу квалифицированности советников президента США Дональда Трампа.
Обновлено в 12:43
Игры

E3 2019: расписание прямых трансляций и пресс-конференций

Посетители могут опробовать демоверсии новейших игр, поучаствовать в конкурсах, посмотреть на косплей и встретиться с разработчиками проектов.
Обновлено в 14:00
Политика

Кличко предложил Саакашвили возглавить свою партию

Мэр Киева Виталий Кличко предложил вернувшемуся на прошлой неделе на Украину бывшему президенту Грузии и экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили стать председателем своей партии «Украинский демократический альянс за реформы» («УДАР»).
Обновлено в 16:27
Общество

Кейт Миддлтон появилась на приеме с орденом

Герцогиня Кэтрин, по мнению присутствовавших на приеме в Букингемском дворце гостей, стала самой яркой звездой мероприятия.
Обновлено в 09:30
Космос

Обновленное зеркало снимут с телескопа БТА

Руководство Специальной астрофизической обсерватории РАН приняло решение снять с шестиметрового телескопа БТА обновленное зеркало, которое было установлено на телескоп в декабре 2018 года после 11 лет обработки на Лыткаринском заводе оптического стекла.
Обновлено вчера в 10:12
Происшествия

Бари Алибасова госпитализировали

Обновлено в 14:58
Происшествия

Петербуржцы на пикете у генконсульства Армении потребовали выдать убийцу спецназовца Белянкина

У генконсульства Армении в Санкт-Петербурге прошел пикет с требованием выдать убийцу бывшего военнослужащего Никиты Белянкина.
Обновлено в 13:59
Политика

Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов вести переговоры с РФ и выполнять минские соглашения, но сначала Украина должна стать сильнее и обеспечить способность защищать себя.
Обновлено в 11:23
Кино

Режиссер Дэвид Линч получит почетный «Оскар»

Обновлено вчера в 23:09
Здоровье

«Наш закон не обязывает врачей предупреждать родственников»

Близкие господина Мардаря ранее настаивали на компенсации морального вреда, так как врачи не сообщили им о готовящемся изъятии.
Обновлено в 15:37
Общество

Минюст предложил ввести новый вид алиментов

Минюст предложил обязать родителей в разводе дополнительно оплачивать ребенку жилье.
Обновлено в 14:00
Энергетика

«Роснефть» ответила «Транснефти» на критику заявлений о «Дружбе»

Компания «Роснефть» отреагировала на заявления «Транснефти», которая не согласилась с главой компании Игорем Сечиным, высказавшимся по инциденту с загрязнением нефти в трубопроводе «Дружба».
Обновлено в 13:57
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Геннадий Адольфович Кернес
Украинский политик
Украинский политик, городской голова Харькова.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное