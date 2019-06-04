Политика
Мэр Харькова Кернес обратился к горожанам после сноса бюста ЖуковаRuNews24.ru вчера в 15:06
В своем обращении Геннадий Кернес призвал горожан «возвращаться с майданов к здравому смыслу и правовому полю». Он отметил, что, когда на Украине началась декомvунизация, то имя Георгия Жукова попало под запрет.
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с чего всё началось
«Пора уже возвращаться с «майданов» к здравому смыслу и правовому полю, не ссорить людей между собой», — заявил он, отметив, что большинство харьковчан предпочитают высказывать свою позицию цивилизовано — без вандализма и различного рода столкновений.RT на русскомвчера в 11:41
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Мэр Харькова после ЧП с бюстом Жукова призвал «возвращаться к здравому смыслу»
RT на русскомвчера в 11:41
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено вчера в 23:55, Ашберн
Политика
Захарова оценила стратегию Зеленского по «возвращению Крыма»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью НСН прокомментировала информацию о подготовке командой президента Украины Владимира Зеленского стратегии по "возвращению Крыма".
Обновлено вчера в 21:51
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Юные соседи вернули молодость кишечнику старых мышей
Чтобы проверить, кто является причиной этих изменений — собственное старение иммунитета или влияние микробного сообщества, — группа исследователей из Кембриджа попробовала восстановить работу иммунной системы у старых мышей.
Обновлено вчера в 10:00
Экономика
Всемирный банк отметил рекордный рост экономики России
Всемирный Банк (ВБ) сообщил о рекордном росте экономики России в 2018 году.
Обновлено вчера в 18:40
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Ольга Бузова рассказала, что прервала два года воздержания
Российская телеведущая и певица Ольга Бузова на презентации нового клипа рассказала о своей личной жизни.
Обновлено вчера в 19:36
Транспорт
Проблемы с багажом в «Шереметьево» вызваны нехваткой грузчиков
«Шереметьево» испытывает острый дефицит грузчиков и просто не успевает обрабатывать багаж, рассказали «Ведомостям» сотрудники трех авиакомпаний, летающих в этот аэропорт.
Обновлено 03 июня в 15:23
Происшествия
Бари Алибасова госпитализировали
Обновлено вчера в 14:58
Экономика
Абоненты оплатили отмену роуминга
На фоне отмены роуминга увеличение выручки операторов замедлилось, но, если они не станут снова развязывать ценовых войн, темпы роста их мобильно-сервисных доходов сохранятся на уровне 1–3%, не считая Tele2, который пока сохраняет двухзначные темпы, рассуждает он.
Обновлено вчера в 17:58
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Известная ведущая Юлия Меньшова начинает новый проект на Первом канале.
Обновлено вчера в 05:58
Политика
Мадуро рассказал о желании народа Венесуэлы обновить состав парламента
Глава венесуэльского государства Николас Мадуро считает, что состав контролируемого оппозицией парламента пора обновить.
Обновлено вчера в 22:21
Шоу-бизнес
Победительница «Битвы экстрасенсов» оказалась мужчиной
Обновлено вчера в 09:29
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Ани Лорак уволила всю свою команду и сократила гастрольный график
Артистку не устраивают финансовые схемы, по которым работал Михаил Успенский. Кроме того, Ани Лорак сократила гастрольный график.
Обновлено вчера в 08:02
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Хачанов провел тренировку с Кафельниковым и Сафиным
Обновлено вчера в 17:33
Происшествия
В Петербурге произошёл пожар на складе строительных материалов
В МЧС заявили о возгорании на складе строительных материалов в Санкт-Петербурге. Об этом говорится на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 23:31
Авто
«АвтоВАЗ» объявил цены на внедорожный универсал LADA Granta Cross
LADA Granta Cross в комплектации Comfort стоит от 577,8 тысяч рублей, а покупателю предлагается выбрать из трех вариантов компоновки двигателя и коробки передач.
Обновлено 03 июня в 09:10
Происшествия
В России вспоминают жертв самой страшной железнодорожной катастрофы
30 лет назад в России произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа.
Обновлено вчера в 05:13
Происшествия
Петербуржцы на пикете у генконсульства Армении потребовали выдать убийцу спецназовца Белянкина
У генконсульства Армении в Санкт-Петербурге прошел пикет с требованием выдать убийцу бывшего военнослужащего Никиты Белянкина.
Обновлено вчера в 13:59
Общество
Кейт Миддлтон появилась на приеме с орденом
Герцогиня Кэтрин, по мнению присутствовавших на приеме в Букингемском дворце гостей, стала самой яркой звездой мероприятия.
Обновлено вчера в 09:30
Армия и оружие
В США заявили о «небезопасном» перехвате Су-35 американского самолета
Обновлено вчера в 22:34
Игры
E3 2019: расписание прямых трансляций и пресс-конференций
Посетители могут опробовать демоверсии новейших игр, поучаствовать в конкурсах, посмотреть на косплей и встретиться с разработчиками проектов.
Обновлено вчера в 14:00
Политика
В США рассказали о базе данных ФБР для распознавания лиц
"По данным ФБР, общее число фотографий лиц, доступных во всех поисковых архивах сервисов для распознавания лиц, превышает 641 миллион", - говорится в докладе.
Обновлено вчера в 23:40
Футбол
Финальный турнир футбольной Лиги наций стартует в Португалии
Решающие матчи первого в истории розыгрыша футбольной Лиги наций пройдут с 5 по 9 июня в Порту и Гимарайнше (Португалия).
Обновлено вчера в 17:19
Происшествия
После стрельбы в школе Флориды арестовали полицейского
«Расследование, длившееся 15 месяцев, показало, что 56-летний бывший заместитель шерифа округа Броуард Скот Петерсон не предпринял совершенно ничего, чтобы смягчить последствия массовой стрельбы, приведшей к гибели 17 детей, учителей и сотрудников школы, а также к ранению еще 17 человек», - сообщил новость начальник департамента правоохранительных органов штата Флорида Рик Сверингер.
Обновлено вчера в 21:55
Авто
Ravon назвал цены и комплектации R2 и R4 для России
Автопроизводитель GM Uzbekistan решил раскрыть комплектации и цены моделей Ravon R2 и R4, которые в скором времени появятся на авторынке Российской Федерации.
Обновлено вчера в 06:19
Политика
Путин потребовал избавиться от позора с «обманутыми дольщиками»
Глава Сбербанка Герман Греф заявлял в конце мая, что реформа строительной отрасли приведет к консолидации рынка, а также к росту числа обманутых дольщиков и уходу с рынка многих игроков.
Обновлено вчера в 12:56
Политика
Украинскому эксперту запретили участие в телепрограмме за оскорбления
Украинского эксперта навсегда отстранили от участия в программе "60 минут" на телеканале "Россия 1" за оскорбления оппонента во время трансляции.
Обновлено вчера в 17:52
Политика
Счетная палата назвала самое закрытое министерство России
Оказалось, что в России только четыре министерства из 22 можно назвать полностью открытыми: МВД, Минкультуры, Минфин и Минэнерго.
Обновлено вчера в 23:13
Политика
Политологи сообщили об изменениях в «ближнем круге» Путина
Кто входит в ближний круг Путина В докладе говорится о произошедшей за последние несколько лет ротации в "Политбюро 2.0".
Обновлено вчера в 17:00
Теннис
В полуфинале «Ролан Гаррос» сыграют Федерер и Надаль
Швейцарский и испанский теннисисты одержали победы в четвертьфинальных матчах Швейцарец Роджер Федерер и испанец Рафаэль Надаль встретятся в полуфинале теннисного турнира Открытого чемпионата Франции.
Обновлено вчера в 14:46
Происшествия
Из-за парня две девушки в Бийске заставили третью пить воду из лужи
Из-за парня две девушки в городе Бийске Алтайского края заставили свою сверстницу пить воду из лужи.
Обновлено вчера в 23:30
Политика
Помощник Путина вычислил выдавших в СМИ список Белоусова бизнесменов
Помощник президента России Андрей Белоусов заявил о том, что информация о его предложении изъять у 14 металлургических и нефтехимических компаний более 500 млрд руб. сверхдоходов для выполнения майских указов попала в публичную плоскость через бизнес.
Обновлено вчера в 18:07