Политика

Мэр Харькова Кернес обратился к горожанам после сноса бюста ЖуковаRuNews24.ru вчера в 15:06

В своем обращении Геннадий Кернес призвал горожан «возвращаться с майданов к здравому смыслу и правовому полю». Он отметил, что, когда на Украине началась декомvунизация, то имя Георгия Жукова попало под запрет.
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с чего всё началось
«Пора уже возвращаться с «майданов» к здравому смыслу и правовому полю, не ссорить людей между собой», — заявил
 он, отметив, что большинство харьковчан предпочитают высказывать свою позицию цивилизовано — без вандализма и различного рода столкновений.
RT на русскомвчера в 11:41

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Украинские выборы заполняют пророссийской повесткой

Коммерсантъвчера в 13:34

Мэр Харькова о сносе бюста Жукова: Пора возвращаться с майданов к здравому смыслу

РЕН ТВвчера в 12:16

Мэр Харькова призвал украинцев вернуться к «здравому смыслу»

Газета.Ruвчера в 11:19

Мэр Харькова после ЧП с бюстом Жукова призвал «возвращаться к здравому смыслу»

RT на русскомвчера в 11:41

Мэр Харькова призвал украинцев «возвращаться с майданов к здравому смыслу»

ФАНвчера в 11:17

Мэр Харькова обратился к жителям города после сноса бюста Жукова

РИА Новостивчера в 11:04

Мэр Харькова призвал «возвращаться с майданов к здравому смыслу»

ТАССвчера в 10:25
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено вчера в 23:55, Ашберн
Политика

Захарова оценила стратегию Зеленского по «возвращению Крыма»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью НСН прокомментировала информацию о подготовке командой президента Украины Владимира Зеленского стратегии по "возвращению Крыма".
Обновлено вчера в 21:51
Наука

Юные соседи вернули молодость кишечнику старых мышей

Чтобы проверить, кто является причиной этих изменений — собственное старение иммунитета или влияние микробного сообщества, — группа исследователей из Кембриджа попробовала восстановить работу иммунной системы у старых мышей.
Обновлено вчера в 10:00
Экономика

Всемирный банк отметил рекордный рост экономики России

Всемирный Банк (ВБ) сообщил о рекордном росте экономики России в 2018 году.
Обновлено вчера в 18:40
Шоу-бизнес

Ольга Бузова рассказала, что прервала два года воздержания

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова на презентации нового клипа рассказала о своей личной жизни.
Обновлено вчера в 19:36
Транспорт

Проблемы с багажом в «Шереметьево» вызваны нехваткой грузчиков

«Шереметьево» испытывает острый дефицит грузчиков и просто не успевает обрабатывать багаж, рассказали «Ведомостям» сотрудники трех авиакомпаний, летающих в этот аэропорт.
Обновлено 03 июня в 15:23
Происшествия

Бари Алибасова госпитализировали

Обновлено вчера в 14:58
Экономика

Абоненты оплатили отмену роуминга

На фоне отмены роуминга увеличение выручки операторов замедлилось, но, если они не станут снова развязывать ценовых войн, темпы роста их мобильно-сервисных доходов сохранятся на уровне 1–3%, не считая Tele2, который пока сохраняет двухзначные темпы, рассуждает он.
Обновлено вчера в 17:58
Культура

Юлия Меньшова начинает новый проект на Первом канале

Известная ведущая Юлия Меньшова начинает новый проект на Первом канале.
Обновлено вчера в 05:58
Политика

Мадуро рассказал о желании народа Венесуэлы обновить состав парламента

Глава венесуэльского государства Николас Мадуро считает, что состав контролируемого оппозицией парламента пора обновить.
Обновлено вчера в 22:21
Шоу-бизнес

Победительница «Битвы экстрасенсов» оказалась мужчиной

Обновлено вчера в 09:29
Шоу-бизнес

Ани Лорак уволила всю свою команду и сократила гастрольный график

Артистку не устраивают финансовые схемы, по которым работал Михаил Успенский. Кроме того, Ани Лорак сократила гастрольный график.
Обновлено вчера в 08:02
Теннис

Хачанов провел тренировку с Кафельниковым и Сафиным

Обновлено вчера в 17:33
Происшествия

В Петербурге произошёл пожар на складе строительных материалов

В МЧС заявили о возгорании на складе строительных материалов в Санкт-Петербурге. Об этом говорится на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 23:31
Авто

«АвтоВАЗ» объявил цены на внедорожный универсал LADA Granta Cross

LADA Granta Cross в комплектации Comfort стоит от 577,8 тысяч рублей, а покупателю предлагается выбрать из трех вариантов компоновки двигателя и коробки передач.
Обновлено 03 июня в 09:10
Происшествия

В России вспоминают жертв самой страшной железнодорожной катастрофы

30 лет назад в России произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа.
Обновлено вчера в 05:13
Происшествия

Петербуржцы на пикете у генконсульства Армении потребовали выдать убийцу спецназовца Белянкина

У генконсульства Армении в Санкт-Петербурге прошел пикет с требованием выдать убийцу бывшего военнослужащего Никиты Белянкина.
Обновлено вчера в 13:59
Общество

Кейт Миддлтон появилась на приеме с орденом

Герцогиня Кэтрин, по мнению присутствовавших на приеме в Букингемском дворце гостей, стала самой яркой звездой мероприятия.
Обновлено вчера в 09:30
Армия и оружие

В США заявили о «небезопасном» перехвате Су-35 американского самолета

Обновлено вчера в 22:34
Игры

E3 2019: расписание прямых трансляций и пресс-конференций

Посетители могут опробовать демоверсии новейших игр, поучаствовать в конкурсах, посмотреть на косплей и встретиться с разработчиками проектов.
Обновлено вчера в 14:00
Политика

В США рассказали о базе данных ФБР для распознавания лиц

"По данным ФБР, общее число фотографий лиц, доступных во всех поисковых архивах сервисов для распознавания лиц, превышает 641 миллион", - говорится в докладе.
Обновлено вчера в 23:40
Футбол

Финальный турнир футбольной Лиги наций стартует в Португалии

Решающие матчи первого в истории розыгрыша футбольной Лиги наций пройдут с 5 по 9 июня в Порту и Гимарайнше (Португалия).
Обновлено вчера в 17:19
Происшествия

После стрельбы в школе Флориды арестовали полицейского

«Расследование, длившееся 15 месяцев, показало, что 56-летний бывший заместитель шерифа округа Броуард Скот Петерсон не предпринял совершенно ничего, чтобы смягчить последствия массовой стрельбы, приведшей к гибели 17 детей, учителей и сотрудников школы, а также к ранению еще 17 человек», - сообщил новость начальник департамента правоохранительных органов штата Флорида Рик Сверингер.
Обновлено вчера в 21:55
Авто

Ravon назвал цены и комплектации R2 и R4 для России

Автопроизводитель GM Uzbekistan решил раскрыть комплектации и цены моделей Ravon R2 и R4, которые в скором времени появятся на авторынке Российской Федерации.
Обновлено вчера в 06:19
Политика

Путин потребовал избавиться от позора с «обманутыми дольщиками»

Глава Сбербанка Герман Греф заявлял в конце мая, что реформа строительной отрасли приведет к консолидации рынка, а также к росту числа обманутых дольщиков и уходу с рынка многих игроков.
Обновлено вчера в 12:56
Политика

Украинскому эксперту запретили участие в телепрограмме за оскорбления

Украинского эксперта навсегда отстранили от участия в программе "60 минут" на телеканале "Россия 1" за оскорбления оппонента во время трансляции.
Обновлено вчера в 17:52
Политика

Счетная палата назвала самое закрытое министерство России

Оказалось, что в России только четыре министерства из 22 можно назвать полностью открытыми: МВД, Минкультуры, Минфин и Минэнерго.
Обновлено вчера в 23:13
Политика

Политологи сообщили об изменениях в «ближнем круге» Путина

Кто входит в ближний круг Путина В докладе говорится о произошедшей за последние несколько лет ротации в "Политбюро 2.0".
Обновлено вчера в 17:00
Теннис

В полуфинале «Ролан Гаррос» сыграют Федерер и Надаль

Швейцарский и испанский теннисисты одержали победы в четвертьфинальных матчах Швейцарец Роджер Федерер и испанец Рафаэль Надаль встретятся в полуфинале теннисного турнира Открытого чемпионата Франции.
Обновлено вчера в 14:46
Происшествия

Из-за парня две девушки в Бийске заставили третью пить воду из лужи

Из-за парня две девушки в городе Бийске Алтайского края заставили свою сверстницу пить воду из лужи.
Обновлено вчера в 23:30
Политика

Помощник Путина вычислил выдавших в СМИ список Белоусова бизнесменов

Помощник президента России Андрей Белоусов заявил о том, что информация о его предложении изъять у 14 металлургических и нефтехимических компаний более 500 млрд руб. сверхдоходов для выполнения майских указов попала в публичную плоскость через бизнес.
Обновлено вчера в 18:07
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