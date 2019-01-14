Происшествия

Мэр польского Гданьска умер после ножевого ранения на концерте
Интерфакс
08:59

Мэр польского города Гданьск Павел Адамович, на которого напали на концерте накануне вечером, скончался, сообщает польское телевидение. Адамович получил ножевое ранение вечером в воскресенье во время благотворительного концерта. Подозреваемый в нападении был арестован.
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Мэр польского Гданьска умер после ножевого ранения на концерте

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