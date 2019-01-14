Происшествия

Мэр Гданьска умер после покушения
РБК
08:51

53-летний мэр польского города Гданьск Павел Адамович, на которого 13 января напал вооруженный ножом мужчина, умер в больнице. Об этом сообщает Польское радио со ссылкой на Томаша Стефаньяка, главного врача Университетского клинического центра в Гданьске.
РБК08:51

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Мэр Гданьска умер после покушения

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Раненный в сердце мэр Гданьска умер

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Мэр Гданьска Павел Адамович, на которого в воскресенье было совершено нападение, скончался в больнице

Эхо Москвы10:07
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