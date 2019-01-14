Происшествия
Мэр Гданьска умер после покушения
Мэр Гданьска умер после покушенияРБК08:51
53-летний мэр польского города Гданьск Павел Адамович, на которого 13 января напал вооруженный ножом мужчина, умер в больнице. Об этом сообщает Польское радио со ссылкой на Томаша Стефаньяка, главного врача Университетского клинического центра в Гданьске.
РБК08:51
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