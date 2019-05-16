Общество
В Екатеринбурге приостановили строительство храма в сквереИзвестия 12:59
Как подчеркнул глава государства, мнение местных нельзя игнорировать. Опрос, по оценкам главы администрации Александра Высокинского, займет около 20 дней. С 13 мая в Екатеринбурге проходят акции протеста, связанные со строительством храма святой Екатерины в сквере возле драмтеатрa.
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«Сделаем в течение двух недель»: мэр Екатеринбурга согласился провести опрос о стройке в сквере
Екатеринбург Онлайн11:02
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Музыка
В Тель-Авиве начался второй полуфинал «Евровидения-2019»
Второй полуфинал международного конкурса "Евровидение-2019" начался в Тель-Авиве, передает корреспондент РИА Новости.
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Компания Ubisoft бесплатно раздаёт PC-версию Steep
В январе этого года Steep могли получить все подписчики сервиса PS Plus. Steep представляет собой симулятор зимних видов спорта.
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«Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети»
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Транспорт
Еще 300 электробусов выйдет на маршруты Москвы до конца года
Еще 300 электробусов выйдет на маршруты Москвы до конца текущего года.
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Минфин США в рамках «закона Магнитского» ввел санкции против спецотряда «Терек» Росгвардии (его база находится в Чечне) и бывшего заместителя командира батальона «Север» Руслана Геремеева.
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Экономика
ЦБ начал делать контрольные закупки методом «тайного покупателя»
Центробанк начал проводить проверки соблюдения прав потребителей финансовых услуг путем контрольных закупок методом «тайного покупателя».
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Путин заявил о сокращении количества типов используемых ракет
Президент России Владимир Путин рассказал, что российская сторона смогла сократить количество типов используемых ракет, передает РИА "Новости".
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В Германии прошли испытания воздушного электротакси
Германская стартап-компания Lilium успешно запустила в воздух прототип пятиместного летающего электротакси.
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Футбол
«Арсенал» продлит контракты с тренерским штабом Черевченко
По информации "СЭ", тульский клуб продлит контракты с тренерским штабом Игоря Черевченко.
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Происшествия
Автопилот Tesla признан виновным в четвертом смертельном ДТП
Национальный комитет безопасности перевозок США (NTSB) завершил расследование смертельного ДТП с участием Tesla Model 3, происшедшего еще 1 марта во Флориде.
Обновлено в 15:16
Театры
Лариса Луппиан станет худруком Театра им. Ленсовета
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Общество
Жители улицы Рубинштейна устроили акцию против баров
Жители домов на улице Рубинштейна встретили гостей Петербургского юридического форума протестной акцией, сообщает Telegram-канал «Аварийный Петербург».
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Кино
От HBO потребовали переснять 8 сезон «Игры престолов»
Поклонники сериала "Игра престолов" потребовали переснять восьмой, заключительный сезон саги.
Обновлено в 04:05
Политика
Украинская Рада определится с датой инаугурации президента 16 мая
Вопрос назначения даты инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского Верховная рада рассмотрит на пленарном заседании 16 мая, сообщил председатель парламента Андрей Парубий.
Обновлено вчера в 04:40
Происшествия
В аэропорту Симферополя полицейские задержали пьяную пассажирку
В аэропорту Симферополя полицейские задержали нетрезвую пассажирку самолета, прибывшего из Москвы.
Обновлено в 13:05
Политика
Владимир Путин встретится с участниками медифорума ОНФ в Сочи
Президент РФ Владимир Путин проведет встречу с участниками медиафорума ОНФ в Сочи 16 мая, передает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 07:11
Авто
АвтоВАЗ начал отгрузку вседорожной Lada Granta
В паблике Lada Granta FL клуб в социально сети был опубликован видеоролик, на котором новый вседорожных универсал был заснят во время транспортировки на автовозе.
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Технологии
Sony и Microsoft объявили о стратегическом партнерстве
Microsoft и Sony стали партнерами. Компании совместно будут работать в сферах облачного гейминга и искусственного интеллекта.
Обновлено в 14:26
Футбол
Адвокаты подадут апелляцию по делу Кокорина и Мамаева 20 мая
Обновлено в 13:32
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в июне
Температура выше обычной ожидается на большей части нашей страны в июне, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
Обновлено вчера в 22:00
Спорт
Загитова попробовала себя в роли теннисистки
Загитова является олимпийской чемпионкой Пхенчхана, победительницей финала Гран-при и чемпионата Европы.
Обновлено в 14:15
Наука
Нестабильность льдов Западной Антарктики резко повысилась
Наиболее быстрые изменения происходят в Западной Антарктиде, где таяние океана вызвало дисбаланс ледников.
Обновлено в 12:33
Происшествия
В аэропорту Дубая разбился винтовой самолет
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