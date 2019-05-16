Общество

В Екатеринбурге приостановили строительство храма в сквереИзвестия 12:59

Как подчеркнул глава государства, мнение местных нельзя игнорировать. Опрос, по оценкам главы администрации Александра Высокинского, займет около 20 дней. С 13 мая в Екатеринбурге проходят акции протеста, связанные со строительством храма святой Екатерины в сквере возле драмтеатрa.
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ТагилСити.ру13:45
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Технологии

В Германии прошли испытания воздушного электротакси

Германская стартап-компания Lilium успешно запустила в воздух прототип пятиместного летающего электротакси.
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«Арсенал» продлит контракты с тренерским штабом Черевченко

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Происшествия

В Шереметьево самолет из Казахстана совершил аварийную посадку

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Национальный комитет безопасности перевозок США (NTSB) завершил расследование смертельного ДТП с участием Tesla Model 3, происшедшего еще 1 марта во Флориде.
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От HBO потребовали переснять 8 сезон «Игры престолов»

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У резиденции патриарха Кирилла повесили баннер «Извинись за Екб»

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Происшествия

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В аэропорту Симферополя полицейские задержали нетрезвую пассажирку самолета, прибывшего из Москвы.
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В паблике Lada Granta FL клуб в социально сети был опубликован видеоролик, на котором новый вседорожных универсал был заснят во время транспортировки на автовозе.
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Наиболее быстрые изменения происходят в Западной Антарктиде, где таяние океана вызвало дисбаланс ледников.
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