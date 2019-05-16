Общество
Мэр Екатеринбурга заявил о приостановке строительства храмаРИА Новости 13:22
Глава Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что работы по строительству храма на месте сквера остановлены до подведения результатов опроса горожан.
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«Сделаем в течение двух недель»: мэр Екатеринбурга согласился провести опрос о стройке в сквере
Екатеринбург Онлайн11:02
Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 14:30, Ашберн
Музыка
«Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 07:28
Армия и оружие
Путин заявил о сокращении количества типов используемых ракет
Президент России Владимир Путин рассказал, что российская сторона смогла сократить количество типов используемых ракет, передает РИА "Новости".
Обновлено в 13:32
Футбол
«Манчестер Юнайтед» представил домашнюю форму на следующий сезон
Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» презентовал домашнюю форму на сезон-2019/20.
Обновлено в 07:38
Политика
Европол объявил в розыск пятерых россиян по делу хакерской группировки
В рамках расследования деятельности международной группы хакеров под названием GozNym обвинения предъявлены в том числе гражданам России, пятеро из них в розыске, говорится в сообщении на сайте полицейской службы ЕС (EUROPOL).
Обновлено в 09:07
Наука
Искусственный интеллект создал уникальный рецепт односолодового виски
Обновлено вчера в 01:28
Общество
В Казани обсудили защиту трудовых прав граждан
16 мая в Казани прошло заседание координационного совета уполномоченных по правам человека на тему "Защита трудовых прав граждан", сообщается на официальном сайте уполномоченного по правам человека Российской Федерации.
Обновлено в 11:09
Футбол
Футболист «Локомотива» Хёведес выбыл из-за травмы до конца сезона
Защитник футбольного клуба "Локомотив" Бенедикт Хёведес выбыл из-за травмы до конца сезона-2018/19.
Обновлено в 13:23
Политика
«Нафтогаз» рассказал об условиях для переговоров по газу с Россией
Переговоры Украины и России о новом контракте на транзит газа могут возобновиться только после инаугурации избранного президента Владимира Зеленского и его разговора с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 06:28
Политика
Марина Порошенко дала совет жене Зеленского
Обновлено в 12:14
Происшествия
В Вологде отец вернул дочь в роддом из-за громкого плача
В Вологде мужчина отнес свою дочь, которой едва исполнился месяц, к дверям родильного дома. Причиной стал громкий плач ребенка.
Обновлено в 09:56
Политика
«Очень похоже на 1938 год»: как Берлин и Париж сделали шаг к снятию санкций с России (Європейська правда, Украина) (Євпропейська правда)
Уже два года подряд «Европейская правда» пишет о том, как Россия шантажирует СЕ финансово (россияне перестали платить взносы в бюджет СЕ) и политически (угрожая выйти из состава организации).
Обновлено в 05:16
Футбол
РФС разберется в деле об оскорблении Мирзова по национальному признаку
Как указано в протоколе встречи, потасовка была спровоцирована нападающим гостей Владимиром Ильиным, который, согласно сведениям руководства туляков, оскорбил одного из авторов забитых мячей в составе "оружейников" Резиуана Мирзова по национальному признаку.
Обновлено в 10:30
Здоровье
С начала года от укусов клещей пострадали 559 белгородцев
По данным на 13 мая в Белгородской области за медицинской помощью по поводу укусов клещей обратились 559 человек, этот показатель остался на уровне аналогичного периода прошлого года.
Обновлено в 04:06
Наука
Российские ученые МФТИ впервые в мире получили «двухмерное» золото
Обновлено 13 мая в 14:06
Общество
Названа необходимая для российской семьи сумма для жизни
Обычной семье из трех человек в России нужно 78 тысяч рублей в месяц, чтобы иметь все необходимое, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исследование "Ромира".
Обновлено в 01:54
Игры
В Epic Games Store стартовала первая масштабная распродажа
Epic Games Store запустил первую полноценную распродажу, в рамках которой со скидкой можно не только купить уже вышедшие игры, но и предзаказать некоторые горячо ожидаемые игры, вроде Borderlands 3 и Control.
Обновлено в 10:07
Происшествия
На Ставрополье столкнулись восемь автомобилей: два человека погибли
Восемь автомобилей столкнулись в Предгорном районе Ставропольского края днём 16 мая, сообщила пресс-служба ГИБДД по краю.
Обновлено в 08:16
Политика
Зеленский попросил международные НR-агентства найти губернаторов для Украины
Избранный президентом Украины Владимир Зеленский обратился за помощью к международным рекрутинговым агентствам в поиске кандидатур на вакантные посты глав областей.
Обновлено в 13:28
Политика
Лидер группы «Океан Эльзы» Вакарчук объявит о создании новой партии
Лидер самой популярной на Украине музыкальной группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук 16 мая собирает граждан на некую акцию в Киеве.
Обновлено в 04:21
Экономика
В правительстве рассмотрят проект водопровода в Китай за $88 млрд
С просьбой рассмотреть проект строительства трансграничного водопровода из Алтайского края в Китай в конце апреля обратился в правительство депутат «Справедливой России» Алексей Чепа.
Обновлено в 11:52
Футбол
Глушаков рассказал о переходе из «Локомотива» в «Спартак»
Капитан московского «Спартака» Денис Глушаков рассказал о переходе в стан «красно-белых» из «Локомотива».
Обновлено в 11:12
Политика
Украинцы высказались за переговоры Зеленского с Россией по Донбассу
Три четверти украинцев считают, что для достижения мира в Донбассе избранный украинский президент Владимир Зеленский должен пойти на переговоры с Россией, свидетельствуют данные исследования Центра «Социальный мониторинг», Украинского института социальных исследований им. Александра Яременко и Социологической группы «Рейтинг».
Обновлено в 10:48
Наука
Французский регулятор предупредил о вреде светодиодных ламп для глаз
«Синий свет», излучаемый при светодиодном освещении, может привести к повреждению чувствительной к его воздействию сетчатки глаза и нарушению естественных ритмов сна, заявило на этой неделе Французское агентство по продовольствию, охране окружающей среды, гигиене и безопасности труда (ANSES), занимающееся оценкой рисков для здоровья в области пищевых продуктов, окружающей среды и труда.
Обновлено вчера в 15:45
Происшествия
У резиденции патриарха Кирилла повесили баннер «Извинись за Екб»
Руководитель пресс-службы патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков сообщил, что у резиденции предстоятеля РПЦ в Чистом переулке неизвестные вывесили баннер "Извинись за Екб".
Обновлено в 13:40
Политика
Коломойский вернулся на Украину
Бизнесмен Игорь Коломойский вернулся на Украину, сообщает интернет-издание TheBabel.
Обновлено вчера в 21:43
Футбол
Семья бен Ладена финансировала «Шеффилд Юнайтед»
Английская пресса получила сведения о том, что семья бывшего главаря террористической группировки "Аль-Каида" Усамы бен Ладена спонсировала "Шеффилд Юнайтед".
Обновлено в 13:18
Происшествия
В Британии избили ребенка из Латвии со словами «Возвращайся в Россию»
12-летний уроженец Латвии Эдвард Пургайлис был избит в школе Hillside High School в британском городке Бутл агломерации Мерисайд, пишет The Mirror.
Обновлено в 06:27
Происшествия
В московском Институте физической химии произошел взрыв
Инцидент произошел во время проведения опытов на третьем этаже здания.
Обновлено в 13:06
Наука
Стало известно, какие пары чаще занимаются сексом
В эксперименте участвовало 92 пары, которые занимаются сексом. Диапазон контактов у пар составлял от месяца до десятка лет.
Обновлено в 06:27
Политика
США ввели санкции против чеченского спецотряда «Терек»
Минфин США в рамках закона Магнитского ввел санкции против спецотряда «Терек» Росгвардии (его база находится в Чечне) и бывшего заместителя командира батальона «Север» Руслана Геремеева.
Обновлено в 13:55