Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление об изменении программы развития метрополитена на 2014–2020 годы. На проектирование второй ветки метро из бюджета города выделили дополнительно 250 миллионов рублей. Всего на программу заложена сумма в 351 миллион 410 тысяч рублей.

Высокинский выделил 250 миллионов на проектирование второй ветки метро

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