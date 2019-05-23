Общество

Мэр Екатеринбурга предложил не вычеркивать сквер из опроса о храмеРБК 06:48

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский считает, что сквер возле Свердловского театра драмы не нужно исключать из перечня площадок в опросе о выборе места строительства храма Святой Екатерины. Об этом он заявил на встрече со сторонниками строительства собора, передает Znak.com.
Читать в источнике

Подробнее о событии

В Екатеринбурге епархия и представители православной общественности не отказываются от идеи построить храм в сквере

Эхо Москвы11:06

Мэр Екатеринбурга все еще хочет построить храм в Театральном сквере

ТагилСити.ру05:33

Власти Екатеринбурга не готовы вычеркнуть сквер из опроса по месту строительства храма

ТАСС04:49

Высокинский заявил, что не готов вычеркивать сквер у Театра драмы из листа голосования

Екатеринбург Онлайн04:50

Жители Екатеринбурга предложили около 30 площадок под храм

РИА Новости06:53

Православные попытались убедить мэра Екатеринбурга вернуться к проекту храма в сквере

Znak.com06:18

Мэрия согласует площадки под храм святой Екатерины со спонсорами и РПЦ

Екатеринбург-ТВ04:47
Показать все источники
Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 14:35, Ашберн
Общество

Соловьев отказался от дуэли с краснодарским журналистом

Обновлено в 06:00
Происшествия

Три поезда застряли в тоннеле московского метро

Сразу три поезда на Серпуховско-Тимирязевской линии застряли в тоннеле московского метрополитена из-за сбоя.
Обновлено в 14:27
Хоккей

Россия обыграла США и вышла в полуфинал ЧМ по хоккею

Обновлено в 12:26
Происшествия

ФСБ задержала подозреваемого в покушении на волгоградского губернатора

В Москве задержали криминального авторитета Евгения Ремезова, подозреваемого в совершении покушения на главу Волгоградской области Андрея Бочарова.
Обновлено в 13:10
Происшествия

СК завел дело по факту смерти пассажира, снятого с рейса в Домодедово

Обновлено в 11:58
Политика

Жванецкий не пришел к Путину на награждение орденом

Не смог присутствовать на церемонии только писатель-сатирик Михаил Жванецкий, награжденный орденом "За заслуги перед Отечеством III степени".
Обновлено в 11:06
Происшествия

Священник напал с ножом на монаха в Троице-Сергиевой лавре

Обновлено в 04:34
Шоу-бизнес

Потап и Настя Каменских поженились

Звездная пара Потап и Настя Каменских сыграли свадьбу. 23 мая Потап и Каменских поженились. Об этом сообщила певица в своем Instagram.
Обновлено в 06:22
Технологии

Картина антропоморфного робота украсила кабинет Рогозина

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин украсил рабочий кабинет картиной, которую написал антропоморфный робот в ходе эксперимента.
Обновлено в 13:29
Политика

Россия и Белоруссия договорились очистить «Дружбу» без Польши

Согласно документу, трубопровод до границы с Польшей будет очищен силами Белоруссии и России.
Обновлено в 14:12
Происшествия

Самолёт экстренно сел в Барселоне из-за сообщения о бомбе

Лайнер испанской авиакомпании Vueling совершил экстренную посадку в аэропорту Барселоны из-за сообщения о нахождении на борту взрывного устройства.
Обновлено в 10:52
Культура

Алсу впервые прокомментировала скандал вокруг шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 07:32
Происшествия

В квартире экс-министра Абызова обнаружили наркотики

Обновлено в 11:11
Общество

В пермской гимназии завышали проходной балл для девочек

В одной из гимназий Перми вскрылись факты "гендерного неравноправия" будущих первоклашек: проходной балл для девочек (69,1), желающих учиться в этом образовательной учреждении, был установлен ощутимо выше, чем для мальчиков (65,7).
Обновлено вчера в 13:56
Наука

Нейросеть научила портрет Достоевского говорить

В России разработали алгоритм, который с помощью сверточных нейронных сетей может оживить фотографии и картины и заставить их говорить.
Обновлено в 12:19
Происшествия

В Воронеже аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера

Обновлено в 13:02
Наука

Влияние питания на развитие рака становится все более существенным

Обновлено в 10:44
Авто

Rolls-Royce представил эксклюзивную версию купе Wraith

Британская марка Rolls-Royce показал спецверсию купе Wraith — Eagle VIII.
Обновлено в 12:55
Общество

Сергей Скрипаль впервые после отравления вышел на связь

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж, впервые после отравления в Солсбери вышел на связь с родственниками — он позвонил в Ярославль своей племяннице Виктории.
Обновлено в 08:00
Политика

НАТО потребовало от России покинуть Крым

Глава военного комитета Североатлантического альянса (НАТО) сэр Стюарт Пич заявил, что организация никогда не согласится с присоединением Крыма к России.
Обновлено в 00:26
Авто

Kia показала салон нового кроссовера

Южнокорейская компания Kia частично рассекретила интерьер обновленной модели компактного кроссовера, который предложат также для европейского рынка.
Обновлено в 02:40
Футбол

Обамеянг: уважаем решение Мхитаряна, но это позор

Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг прокомментировал тот факт, что его партнёр по команде Генрих Мхитарян по политическим мотивам не поедет в Баку на финал Лиги Европы с «Челси».
Обновлено в 06:08
Политика

Петиция за отставку Зеленского набрала необходимое число голосов

Петиция об отставке президента Украины Владимира Зеленского, опубликованная на сайте главы государства, набрала голоса, необходимые для рассмотрения.
Обновлено в 09:00
Политика

Илон Маск может не знать о стоимости своих ракет, заявил Рогозин

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин предположил, что глава компании SpaceX Илон Маск не знает о реальной стоимости своих ракет.
Обновлено в 13:42
Происшествия

Экс-главу минздрава Пензенской области заподозрили в изнасиловании

В Пензенской области следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины 1960 года рождения по факту изнасилования.
Обновлено в 13:27
Политика

В Нидерландах стартовали выборы в Европарламент

Первый избирательный участок открылся в аэропорту Амстердама. Нидерланды стали первой страной, которая начала выборы.
Обновлено в 03:31
Происшествия

Пострадавшие в ДТП с автобусом в Италии находятся в тяжелом состоянии

Четверо из пострадавших в ДТП туристов в Италии находятся в тяжелом состоянии.
Обновлено вчера в 07:06
Экономика

Apple возглавил рейтинг самых дорогих брендов мира Forbes

Apple уже девятый раз подряд лидирует в рейтинге самых дорогих брендов Forbes.
Обновлено в 04:12
Политика

Законопроекты Зеленского попадут в Раду после формирования большинства

Президент Украины Владимир Зеленский подаст в Раду обещанные в ходе избирательной компании законопроекты, но только после того, как там сформируется большинство его единомышленников.
Обновлено в 08:31
Кино

Актер Уилл Смит удивился коврам на стенах в квартирах россиян

Американский актер, номинант двух премий «Оскар» Уилл Смит удивился традиции жителей России вешать ковры на стены в своих квартирах.
Обновлено в 10:30
Как работают Яндекс.Новости?
Протесты из-за храма в ЕкатеринбургеБольше новостей по теме
Главное