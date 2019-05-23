Мэр Екатеринбурга предложил не вычеркивать сквер из опроса о храмеРБК 06:48

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский считает, что сквер возле Свердловского театра драмы не нужно исключать из перечня площадок в опросе о выборе места строительства храма Святой Екатерины. Об этом он заявил на встрече со сторонниками строительства собора, передает Znak.com.

Мэр Екатеринбурга предложил не вычеркивать сквер из опроса о храме

Происшествия Три поезда застряли в тоннеле московского метро Сразу три поезда на Серпуховско-Тимирязевской линии застряли в тоннеле московского метрополитена из-за сбоя.

Происшествия ФСБ задержала подозреваемого в покушении на волгоградского губернатора В Москве задержали криминального авторитета Евгения Ремезова, подозреваемого в совершении покушения на главу Волгоградской области Андрея Бочарова.

Политика Жванецкий не пришел к Путину на награждение орденом Не смог присутствовать на церемонии только писатель-сатирик Михаил Жванецкий, награжденный орденом "За заслуги перед Отечеством III степени".

Шоу-бизнес Потап и Настя Каменских поженились Звездная пара Потап и Настя Каменских сыграли свадьбу. 23 мая Потап и Каменских поженились. Об этом сообщила певица в своем Instagram.

Технологии Картина антропоморфного робота украсила кабинет Рогозина Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин украсил рабочий кабинет картиной, которую написал антропоморфный робот в ходе эксперимента.

Политика Россия и Белоруссия договорились очистить «Дружбу» без Польши Согласно документу, трубопровод до границы с Польшей будет очищен силами Белоруссии и России.

Происшествия Самолёт экстренно сел в Барселоне из-за сообщения о бомбе Лайнер испанской авиакомпании Vueling совершил экстренную посадку в аэропорту Барселоны из-за сообщения о нахождении на борту взрывного устройства.

Общество В пермской гимназии завышали проходной балл для девочек В одной из гимназий Перми вскрылись факты "гендерного неравноправия" будущих первоклашек: проходной балл для девочек (69,1), желающих учиться в этом образовательной учреждении, был установлен ощутимо выше, чем для мальчиков (65,7).

Наука Нейросеть научила портрет Достоевского говорить В России разработали алгоритм, который с помощью сверточных нейронных сетей может оживить фотографии и картины и заставить их говорить.

Авто Rolls-Royce представил эксклюзивную версию купе Wraith Британская марка Rolls-Royce показал спецверсию купе Wraith — Eagle VIII.

Общество Сергей Скрипаль впервые после отравления вышел на связь Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж, впервые после отравления в Солсбери вышел на связь с родственниками — он позвонил в Ярославль своей племяннице Виктории.

Политика НАТО потребовало от России покинуть Крым Глава военного комитета Североатлантического альянса (НАТО) сэр Стюарт Пич заявил, что организация никогда не согласится с присоединением Крыма к России.

Авто Kia показала салон нового кроссовера Южнокорейская компания Kia частично рассекретила интерьер обновленной модели компактного кроссовера, который предложат также для европейского рынка.

Футбол Обамеянг: уважаем решение Мхитаряна, но это позор Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг прокомментировал тот факт, что его партнёр по команде Генрих Мхитарян по политическим мотивам не поедет в Баку на финал Лиги Европы с «Челси».

Политика Петиция за отставку Зеленского набрала необходимое число голосов Петиция об отставке президента Украины Владимира Зеленского, опубликованная на сайте главы государства, набрала голоса, необходимые для рассмотрения.

Политика Илон Маск может не знать о стоимости своих ракет, заявил Рогозин Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин предположил, что глава компании SpaceX Илон Маск не знает о реальной стоимости своих ракет.

Происшествия Экс-главу минздрава Пензенской области заподозрили в изнасиловании В Пензенской области следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины 1960 года рождения по факту изнасилования.

Политика В Нидерландах стартовали выборы в Европарламент Первый избирательный участок открылся в аэропорту Амстердама. Нидерланды стали первой страной, которая начала выборы.

Происшествия Пострадавшие в ДТП с автобусом в Италии находятся в тяжелом состоянии Четверо из пострадавших в ДТП туристов в Италии находятся в тяжелом состоянии.

Экономика Apple возглавил рейтинг самых дорогих брендов мира Forbes Apple уже девятый раз подряд лидирует в рейтинге самых дорогих брендов Forbes.

Политика Законопроекты Зеленского попадут в Раду после формирования большинства Президент Украины Владимир Зеленский подаст в Раду обещанные в ходе избирательной компании законопроекты, но только после того, как там сформируется большинство его единомышленников.