Мэр Екатеринбурга хочет оставить сквер в списке площадок для храмаГазета.Ru 07:49

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил о неготовности вычеркнуть сквер у Театра драмы из перечня мест для строительства храма Св. Екатерины, выносимых на голосование. Об этом сообщает РИА "Новости".

Мэр Екатеринбурга хочет оставить сквер в списке площадок для храма

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