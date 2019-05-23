Общество
Мэр Екатеринбурга хочет оставить сквер в списке площадок для храмаГазета.Ru 07:49
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил о неготовности вычеркнуть сквер у Театра драмы из перечня мест для строительства храма Св. Екатерины, выносимых на голосование. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Высокинский заявил, что не готов вычеркивать сквер у Театра драмы из листа голосования
Екатеринбург Онлайн04:50
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