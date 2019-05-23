Религия

Мэр Екатеринбурга встретился со сторонниками строительства храмаРоссийская газета 06:34

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский встретился сегодня со сторонниками строительства храма Святой Екатерины в сквере у театра драмы. Обсуждалось в частности, каким образом планируется собирать мнение горожан относительно строительства собора.
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Мэр Екатеринбурга предложил не вычеркивать сквер из опроса о храме

РБК06:48

Жители Екатеринбурга предложили около 30 площадок под храм

РИА Новости06:53

Мэр Екатеринбурга все еще хочет построить храм в Театральном сквере

ТагилСити.ру05:33

Сторонники строительства храма считают, что до жителей донесли не всю информацию

Екатеринбург в интернете07:20

Глава Екатеринбурга отказался исключать сквер из опроса по строительству храма

Snob.ru06:00

Высокинский заявил, что не готов вычеркивать сквер у Театра драмы из листа голосования

Екатеринбург Онлайн04:50

В Екатеринбурге епархия и представители православной общественности не отказываются от идеи построить храм в сквере

Эхо Москвы11:06
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Общество

Соловьев отказался от дуэли с краснодарским журналистом

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Долг семьи Фриске Русфонду заплатил сын Дмитрия Шепелева

Выяснилось, кто вернул часть долга семьи Жанны Фриске, а именно 7,9 миллиона рублей Русфонду.
Обновлено в 02:00
Политика

Петиция за отставку Зеленского набрала нужные для рассмотрения голоса

Петиция за отставку президента Украины Владимира Зеленского набрала необходимое количество подписей, чтобы её рассмотрели.
Обновлено в 08:11
Здоровье

Названа основная причина рака у людей в возрасте 20 лет и старше

Американские исследователи из Университета Тафтса в Бостоне проанализировали более 80 тысяч новых случаев развития онкологии в 2015 году у людей в возрасте 20 лет и старше и пришли к выводу, что влияние питания на риск появления злокачественных опухолей гораздо выше, чем считалось ранее.
Обновлено в 10:05
Происшествия

Самолёт экстренно сел в Барселоне из-за сообщения о бомбе

Лайнер испанской авиакомпании Vueling совершил экстренную посадку в аэропорту Барселоны из-за сообщения о нахождении на борту взрывного устройства.
Обновлено в 10:52
Происшествия

Вылетевший в Симферополь самолет вернулся в Москву из-за дебошира

Самолет авиакомпании Red Wings, выполнявший рейс Москва — Симферополь, вернулся в аэропорт вылета из-за действий дебошира на борту, сообщается на сайте авиакомпании.
Обновлено в 11:01
Здоровье

В РФ протестируют на людях первый российский препарат против рака

По данным пресс-службы Российского общества клинической онкологии, «Алофаниб» является первым российским таргетным препаратом.
Обновлено вчера в 18:11
Здоровье

В Ленобласти зарегистрировали первый за сезон случай болезни Лайма

С начала сезона зарегистрировано 1900 пострадавших, в том числе 431 ребенок — причем, встречались с клещами они во всех районах области.
Обновлено в 08:19
Общество

Россиянам запретили запускать воздушные шарики на выпускных

Жителям Петрозаводска администрация города «настоятельно не рекомендовала» запускать воздушные шары и бумажные фонарики в день последнего звонка.
Обновлено в 08:00
Музыка

Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса

Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено вчера в 14:14
Политика

Зеленский пояснил свою идею о референдуме по переговорам с Россией

Новый президент Украины Владимир Зеленский пояснил свои планы по поводу переговоров с Российской Федерацией.
Обновлено в 10:55
Происшествия

Суд в Москве продлил арест Абызова

Обновлено в 10:48
Гаджеты

Вышло крупное обновление Windows 10

Операционная система Windows 10 получила крупное обновление.
Обновлено в 09:57
Авто

Renault начала в России прием заказов на лимитированную серию Arkana

Обновлено в 10:12
Гаджеты

Apple зарегистрировала новые модели iPhone

Компания Apple зарегистрировала 11 новых моделей iPhone. Соответствующая информация появилась на сайте Евразийской экономической комиссии.
Обновлено в 08:27
Экономика

Минтруд предлагает реформировать Пенсионный фонд

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал идею Минтруда изменить организационно-правовую форму государственных внебюджетных фондов рабочей инициативой и "идеологически новой историей".
Обновлено в 08:24
Футбол

Путин наградил Инфантино орденом Дружбы

В числе награжденных президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным был президенту международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.
Обновлено в 08:10
Происшествия

Супругов из Швеции осудили за принуждение ребенка к вегетарианству

Издание отмечает, что супругов приговорили к трем месяцам тюрьмы. Ребенка передали под опеку другой семье.
Обновлено в 10:39
Общество

У Мединского нашли двухэтажный пентхаус за 200 миллионов рублей

Семье главы российского министерства культуры Владимира Мединского принадлежит двухэтажный пентхаус в одном из элитных жилых комплексов Москвы.
Обновлено в 08:43
Авто

Президент СП «Форд Соллерс» Адиль Ширинов возглавил УАЗ

Новым генеральным директором Ульяновского автомобильного завода (УАЗ, входит в концерн "Соллерс") назначен Адиль Ширинов, сообщается в пресс-релизе предприятия.
Обновлено в 07:29
Происшествия

В Троице-Сергиевой лавре пьяный священник ударил ножом другого

Обновлено в 08:43
Наука

Побит рекорд температуры для сверхпроводимости

Давление в 1,7 миллиона атмосфер, при котором гидрид лантана показывает сверхпроводимость, поддерживать слишком дорого.
Обновлено вчера в 13:00
Общество

Почти половина россиян выступила за равные права для геев

За равные права для ЛГБТ Социологи Левада-центра спросили россиян об их отношении к людям нетрадиционной сексуальной ориентации.
Обновлено в 00:00
Общество

Владелец приморских косаток и белух отказался выпускать их на волю

Обновлено в 05:13
Шоу-бизнес

Потап и Настя Каменских поженились

Украинские музыканты Алексей Потапенко и Настя Каменских поженились 23 мая. Об этом девушка рассказала в своем Instagram.
Обновлено в 05:10
Армия и оружие

На Украине начались очередные испытания ракет «Ольха»

Украинские военные специалисты приступили к очередному этапу испытаний ракет «Ольха-М» (повышенной дальности) и «Ольха-Р» (с кассетной боевой частью).
Обновлено в 10:50
Хоккей

Россия — США 2:1 (2-й перерыв)

Гусев открыл счёт на второй минуте. Ассистентами стали Михаил Сергачёв и Никита Кучеров. Текущий счёт — 1:0. Идёт первый период встречи.
Обновлено в 10:20
Общество

«МК» опубликовал запись звонка Сергея Скрипаля в Россию

На опубликованной записи слышен хриплый голос пожилого мужчины, который звонит, чтобы поздравить с Днем Победы.
Обновлено в 08:54
Автоспорт

Квят показал 13-й результат в первой практике Гран-при Монако

Пятикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон показал лучший результат в первых свободных заездах шестого этапа чемпионата мира Гран-при Монако на городской трассе в Монте-Карло.
Обновлено в 07:12
Политика

Суд оставил без изменений приговор по делу о «сказочном» оскорблении

Постановление судьи Чудовского районного суда Новгородской области от 22 апреля 2019 года, вынесенное в отношении Юрия Картыжева о привлечении к административной ответственности и назначении наказания в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей оставлено без изменения, жалоба защитника Юрия Картыжева — без удовлетворения.
Обновлено в 10:20
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Протесты из-за храма в ЕкатеринбургеБольше новостей по теме
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