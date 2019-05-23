Религия
Мэр Екатеринбурга встретился со сторонниками строительства храмаРоссийская газета 06:34
Глава Екатеринбурга Александр Высокинский встретился сегодня со сторонниками строительства храма Святой Екатерины в сквере у театра драмы. Обсуждалось в частности, каким образом планируется собирать мнение горожан относительно строительства собора.
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Сторонники строительства храма считают, что до жителей донесли не всю информацию
Екатеринбург в интернете07:20
Высокинский заявил, что не готов вычеркивать сквер у Театра драмы из листа голосования
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Побит рекорд температуры для сверхпроводимости
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Суд оставил без изменений приговор по делу о «сказочном» оскорблении
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