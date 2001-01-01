Мэр Екатеринбурга объяснил отказ выйти к протестующим против храмаРБК 04:24

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский не готов общаться с противниками строительства храма Святой Екатерины «в режиме митинга» и «режиме нарушения правил». Об этом он заявил на совещании у полпреда президента в Уральском федеральном округе Николая Цуканова, передает «URA.RU».

Мэр Екатеринбурга объяснил отказ выйти к протестующим против храма

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