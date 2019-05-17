Общество

Мэр Екатеринбурга объяснил отказ от референдума по строительству храмаLenta.ru 07:00

Депутаты Екатеринбургской городской думы решили провести социологический опрос, а не референдум по строительству храма на месте сквера в центре города, так как, по их мнению, это будет быстрее и дешевле. Об этом во время пресс-конференции заявил мэр города Александр Высокинский, сообщает портал E1.
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Владимир Путин
Есть простой способ - провести опрос. И меньшинство должно подчиниться большинству. В этом и состоит принцип демократии. Но при этом, безусловно, нужно учесть мнение и интересы этого меньшинства.
— Владимир ПутинИнтерфакс - Россия 03:15

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