Мэр Екатеринбурга объяснил отказ от референдума по строительству храмаLenta.ru 07:00

Есть простой способ - провести опрос. И меньшинство должно подчиниться большинству. В этом и состоит принцип демократии. Но при этом, безусловно, нужно учесть мнение и интересы этого меньшинства.

Депутаты Екатеринбургской городской думы решили провести социологический опрос, а не референдум по строительству храма на месте сквера в центре города, так как, по их мнению, это будет быстрее и дешевле. Об этом во время пресс-конференции заявил мэр города Александр Высокинский, сообщает портал E1.

Мэр Екатеринбурга объяснил отказ от референдума по строительству храма

Политика Глава ДНР сообщил об установлении организаторов убийства Захарченко Следствие установило всю цепочку организаторов, исполнителей и заказчиков убийства бывшего главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко в августе прошлого года.

Общество В Москве началось прощание с Сергеем Доренко В Москве в ритуальном зале на Троекуровском кладбище началось прощание с журналистом Сергеем Доренко, сообщает корреспондент РБК.

Шоу-бизнес Рита Дакота раскритиковала решение Первого канала отменить победу Микеллы Абрамовой Ведь, отреагировав на общественный резонанс, руководство Первого пошло на поводу у общественного мнения, при этом опустив интересы детей, в особенности, конкретного ребенка – Микеллы Абрамовой, говорит Рита.

Происшествия Самолёт экстренно сел в Одессе из-за сообщения о бомбе В аэропорту Одессы совершил вынужденную посадку Airbus A321-231 авиакомпании Wind Rose, следовавший из Киева в Шарм-эш-Шейх.

Происшествия Всех обвиняемых в изнасиловании дознавательницы в Уфе отпустили домой В Уфе под домашний арест отпустили последнего обвиняемого в изнасиловании дознавательницы.

Технологии AliExpress будет доставлять товары в «Перекресток» и «Пятерочку» Х5 Retail Group договорилась с AliExpress о доставке заказов в свои магазины, сообщил в пятницу гендиректор "Пятерочки" Сергей Гончаров.

Политика Климкин написал заявление об отставке Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что написал заявление об отставке.

Экономика Forbes сравнил траты российских компаний на премии топ-менеджерам «Норникель» потратил 6,8 млрд руб. по итогам прошлого года на выплату премий топ-менеджерам компании, став лидером среди российских компаний по размеру выплат вознаграждений управленческому персоналу, пишет Forbes.

Экономика Россиянам рассказали, как получить 450 тыс. рублей на ипотеку Многодетные семьи смогут претендовать на сумму до 450 тысяч рублей на погашение ипотеки, которую будет выделять акционерное общество «ДОМ.РФ».

Здоровье На Ставрополье создадут 5 центров амбулаторной онкологической помощи В Ставропольском крае с 2019 по 2022 год построят 5 центров амбулаторной онкологической помощи в Кисловодске, Будённовске, Ставрополе, Невинномысске, Ессентуках.

Политика В Японии потребовали отставки депутата за слова о захвате Курил Законодательная ассамблея японского города Немуро примет резолюцию, осуждающую высказывания депутата парламента о военном решении ситуации с Южными Курилами.

Кино Финал «Игры престолов» потребовали переснять На портале change.org появилась петиция с требованием переснять восьмой, финальный сезон сериала.

Игры Стали известны даты выхода игр Quantic Dream на PC Компания Quantic Dream выпустила ролик, посвященный выходу Heavy Rain, Beyond: Two Souls и Detroit: Become Human на PC.

Транспорт Собянин открыл участок Северо-Восточной хорды в Метрогородке "В ближайшем будущем начнем строительство развязки на Открытом шоссе, которое улучшит движение для заезда на Северо-Восточную хорду и на Открытом шоссе", - отметил Собянин.

Происшествия У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.

Наука Физики переместили тяжелые бусинки с помощью вибрирующей поверхности Физики создали теоретическую модель, объясняющую процесс и позволяющую рассчитывать форму и физические характеристики жидкой спирали.

Политика Зеленского лишили возможности распустить Верховную Раду Партия «Народный фронт» объявила о своем выходе из правящей коалиции, тем самым заблокировав для избранного президента Владимира Зеленского возможность распустить парламент, сообщает 112.ua.

Происшествия Двое руководителей ХК «Торпедо» задержаны по подозрению в растрате Двое членов руководства нижегородского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Торпедо» задержаны по подозрению в растрате.

Шоу-бизнес Марат Башаров вышел в свет с бывшей женой после развода После скандала с очередным избиением, супруга артиста Елизавета Шевыркова обратилась в суд с просьбой о расторжении брака.

Политика Суд открыл дело о запрете Порошенко выезда с Украины Окружной административный суд Киева открыл дело, предполагающее запрет на выезд с Украины президента страны Петра Порошенко, спикера Верховной Рады Андрея Парубия, премьер-министра Владимира Гройсмана и еще 177 чиновников.

Политика Косачев заявил о возможном возвращении российской делегации в ПАСЕ Комитет министров Совета Европы (КМСЕ) может принять резолюцию, которая зафиксирует подходы к реформе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) и станет шагом к возвращению российской делегации в эту организацию, передает ТАСС.

Политика Кремль пообещал ответить на новые санкции США на принципе взаимности 16 мая в список санкций США по «акту Магнитского» были внесены чеченский спецотряд быстрого реагирования «Терек», а также пять граждан РФ: бывший командир батальона «Север» Руслан Геремеев, которого считали возможным организатором убийства Бориса Немцова, командир «Терека» Абузайд Висмурадов, а также Геннадий Каролов, Сергей Коссиев, Елена Трикуля.