Мэр Екатеринбурга объяснил отказ от референдума по строительству храмаLenta.ru 07:00

Есть простой способ - провести опрос. И меньшинство должно подчиниться большинству. В этом и состоит принцип демократии. Но при этом, безусловно, нужно учесть мнение и интересы этого меньшинства.

Депутаты Екатеринбургской городской думы решили провести социологический опрос, а не референдум по строительству храма на месте сквера в центре города, так как, по их мнению, это будет быстрее и дешевле. Об этом во время пресс-конференции заявил мэр города Александр Высокинский, сообщает портал E1.

Мэр Екатеринбурга объяснил отказ от референдума по строительству храма

Экономика Рост ВВП РФ в I квартале замедлился до 0,5% с 2,7% в IV квартале ВВП РФ в IV квартале 2018 года увеличился на 2,7% в годовом выражении, в III квартале - на 2,2%, во II квартале - на 2,2, в I квартале - на 1,9%.

Происшествия Суд арестовал директора НИИ Росрезерва Басманный суд Москвы арестовал директора НИИ проблем хранения Росрезерва Сергея Уланина по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Энергетика Ущерб Мозырского НПЗ из-за российской «грязной» нефти составил $30 млн Стоимость вышедшего из строя из-за загрязненной нефти оборудования на Мозырском НПЗ – около $30 млн, сообщает агентство «Белта» со ссылкой на вице-премьера Белоруссии Игоря Ляшенко.

Энергетика «Газпром» открыл на шельфе Ямала два больших месторождения газа "Газпром" открыл на шельфе Ямала два новых месторождения c суммарными запасами газа более 500 миллиардов кубометров, говорится в сообщении компании.

Политика Суд открыл дело о запрете на выезд Порошенко с Украины Окружной административный суд Киева открыл дело о запрете на выезд с Украины ряда высокопоставленных чиновников и политиков.

Происшествия В Росгвардии назвали постановкой видео с неудачной операцией спецназа Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин заявил, что попавшие на видео люди «точно не имеют прямого отношения к Росгвардии и, скорее всего, к силовым ведомствам в целом».

Происшествия У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.

Наука Учёные доказали внеземное происхождение амулета Тутанхамона Австралийские учёные выяснили, что знаменитое пустынное древнеегипетское жёлтое стекло появилось в результате удара метеорита о землю.

Политика Экс-депутат Госдумы Илья Пономарев получил украинское гражданство Экс-депутат Государственной думы РФ Илья Пономарев в пятницу сообщил, что получил украинское гражданство.

Футбол Константин Генич: «„Урал“, можно сказать, на чемпионат уже забил» «Урал», можно сказать, на чемпионат уже забил, а «Локомотиву», наоборот, очень надо побеждать, потому что всего в двух очках «Краснодар».

Шоу-бизнес Обнаженная Эмили Ратаковски высказалась против запрета на аборты Топ-модель и актриса из США Эмили Ратаковски снялась обнаженной, выступив против закона о запрете абортов в американском штате Алабама.

Политика Фракция «Народный фронт» покинула парламентскую коалицию в Раде Партия «Народный фронт» вышла из состава парламентской коалиции в Верховной раде, сообщил 17 мая телеканал «Рада».

Общество В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко 17 мая на Троекуровском кладбище в Москве тысячи человек простились с теле- и радиоведущим Сергеем Доренко.

Футбол Почеттино условно дисквалифицировали на один матч ЛЧ Лондонцев оштрафовали на 10 тысяч евро, а главного тренера команды Маурисио Почеттино условно дисквалифицировали на один матч со сроком действия в течение одного года.

Политика Трамп отменил льготный режим торговли с Турцией Президент США Дональд Трамп отменяет с пятницы льготный режим торговли с Турцией, говорится в уведомлении Трампа, направленном в конгресс.

Экономика Нижегородская область получит средства на расселение аварийного жилья Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и генеральный директор фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин в пятницу подписали договор о предоставлении финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилья, передает корреспондент РИА Новости.

Происшествия Два самолета столкнулись в аэропорту Праги В пражском аэропорту столкнулись два самолета чешского лоукостера Smartwings, никто из пассажиров не пострадал, но им пришлось возвращаться в терминал и дожидаться других лайнеров, сообщает iDnes.cz.

Футбол РФС не выдал «Анжи», «Мордовии» и «Балтике» лицензию для участия в ФНЛ Комиссия РФС по лицензированию футбольных клубов не выдала соответствующее разрешение для участия в ФНЛ в сезоне-2019/20 «Анжи», «Мордовии» и «Балтике».

Политика Климкин написал заявление об отставке Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что написал заявление об отставке.

Политика Глава СНБО Украины Турчинов подал в отставку Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов подал в отставку в связи со сменой президента страны.

Шоу-бизнес Настасья Самбурская пожалела, что не живет в Америке Самбурская, комментируя последнее нападение фаната, пожалела, что не находится в Америке, где есть закон, запрещающий приближаться к селебретис более чем на 50 метров.