Мэр Екатеринбурга объяснил отказ от референдума по строительству храмаLenta.ru 07:00

Есть простой способ - провести опрос. И меньшинство должно подчиниться большинству. В этом и состоит принцип демократии. Но при этом, безусловно, нужно учесть мнение и интересы этого меньшинства.

Депутаты Екатеринбургской городской думы решили провести социологический опрос, а не референдум по строительству храма на месте сквера в центре города, так как, по их мнению, это будет быстрее и дешевле. Об этом во время пресс-конференции заявил мэр города Александр Высокинский, сообщает портал E1.

Мэр Екатеринбурга объяснил отказ от референдума по строительству храма

Происшествия Пожар в квартире на севере Москвы локализован Пожарные локализовали пожар в квартире в высотном доме на улице Немчинова в Москве, в результате ЧП пострадал один человек.

Происшествия Нелепая погоня спецназа за подозреваемым попала на видео В интернете появилось видео курьезной погони сотрудников правоохранительных органов за подозреваемым.

Общество В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко 17 мая на Троекуровском кладбище в Москве тысячи человек простились с теле- и радиоведущим Сергеем Доренко.

Происшествия У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.

Хоккей Воробьев опроверг слухи в словацких СМИ о пьющих российских хоккеистах Известный тренер, чемпион мира в составе сборной России Андрей Николишин иронически высказался об этом слухе.

Музыка Сергей Лазарев выступит в первой части финала «Евровидения» Сергей Лазарев, представляющий Россию на конкурсе "Евровидение-2019" с песней Scream, выступит в первой части финала, который пройдет 18 мая.

Политика США решили отменить пошлины на алюминий и сталь из Канады и Мексики США согласились в течение 48 часов отменить введенные ранее пошлины на поставки стали и алюминия из Канады и Мексики в обмен на новые жесткие меры со стороны Мехико и Оттавы, которые направлены на предотвращение ввоза китайской стали в США с территорий соседних стран.

Шоу-бизнес Пугачева опубликовала видео с больным раком Юдашкиным Шоумен и сам выкрикивал слова поддержки Юдашкину. Кроме того Галкин выложил в своем Instagram-аккаунте снимок с Примадонной.

Происшествия В ДТП погибла бывшая учительница Кадырова "Кубанские новости" сообщают, что жертвой ДТП стала экс-депутат Чеченской республики, бывшая учительница Ахмата и Рамзана Кадыровых Вера Дерябина.

Происшествия В Волгограде выросло число пострадавших в ДТП с маршруткой и «КамАЗом» При столкновении "КамАЗа" и пассажирской маршрутки в Волгограде пострадали не 13, как сообщалось ранее, а 14 человек.

Политика Советник Порошенко подал в отставку Ранее News.ru писал о том, что представитель президента Украины Петра Порошенко в Верховной раде Ирина Луценко подала в отставку.

Политика Глава ДНР сообщил об установлении организаторов убийства Захарченко Следствие установило всю цепочку организаторов, исполнителей и заказчиков убийства бывшего главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко в августе прошлого года.

Шоу-бизнес Полина Диброва впервые осталась одна с тремя детьми без прислуги Диброва обрадовалась возможности впервые за десять лет провести время наедине с сыновьями.

Происшествия Мужчина подорвал гранату в банке в Луганской области В помещении филиала одного из банков в Старобельске Луганской области Украины посетитель подорвал гранату, сообщили в украинской полиции.

Футбол Болельщики «Анжи» обратились к Керимову с просьбой спасти клуб Фанаты клуба Российской премьер-лиги «Анжи» написали обращение к бывшему владельцу клуба Сулейману Керимову с просьбой не дать клубу исчезнуть с футбольной карты страны.

Происшествия В Белоруссии похитили и убили сотрудника ГАИ Тело 22-летнего лейтенанта милиции с признаками насильственной смерти было обнаружено 16 мая около 20.45 в лесном массиве в Могилевском районе, сообщается на официальном сайте Следственного комитета Белоруссии.

Политика Все жители ЛНР хотят получить паспорта РФ Фото: news2world.net Леонид Пасечник, глава Луганской народной республики (ЛНР), отвечая на вопрос ТАСС, заявил о том, что практически все граждане ЛНР хотят получить паспорт России.