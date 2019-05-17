Общество

Мэр Екатеринбурга объяснил отказ от референдума по строительству храмаLenta.ru 07:00

Депутаты Екатеринбургской городской думы решили провести социологический опрос, а не референдум по строительству храма на месте сквера в центре города, так как, по их мнению, это будет быстрее и дешевле. Об этом во время пресс-конференции заявил мэр города Александр Высокинский, сообщает портал E1.
Читать в источнике
Владимир Путин
Есть простой способ - провести опрос. И меньшинство должно подчиниться большинству. В этом и состоит принцип демократии. Но при этом, безусловно, нужно учесть мнение и интересы этого меньшинства.
— Владимир ПутинИнтерфакс - Россия 03:15

Подробнее о событии

Организаторов опроса жителей Екатеринбурга по храму выберут депутаты городской думы

ТАСС03:56

Опрос о храме в Екатеринбурге обсудят в гордуме

REGNUM03:07

Социологи и депутаты разработают форму опроса о храме в Екатеринбурге

РИА Новости06:02

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский рассказал о том, как пройдет опрос по строительству храма в сквере

КП - Екатеринбург02:16

Высокинский: форму опроса по скверу у Драмтеатра власти будут выбирать вместе с гордумой

Znak.com02:40

Тех, кто выходил под дубинки омоновцев, даже не спросят: эксперты — про опрос о храме и сквере

Екатеринбург Онлайн04:59

Решение о строительстве храма в Екатеринбурге примут по результатам опроса

Вечерние Ведомости03:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 14:54, Ашберн
Наука

В России начато создание дрейфующей ледовой станции для Арктики

Обновлено в 08:03
Общество

Тони Роббинса обвинили в сексуальных домогательствах

Обновлено в 12:09
Наука

Планетологи доказали внеземное происхождение амулета Тутанхамона

Обновлено в 10:46
Происшествия

Пожар в квартире на севере Москвы локализован

Пожарные локализовали пожар в квартире в высотном доме на улице Немчинова в Москве, в результате ЧП пострадал один человек.
Обновлено в 12:20
Происшествия

В Саратове полицейский сбил насмерть подростка

Обновлено в 14:26
Происшествия

Нелепая погоня спецназа за подозреваемым попала на видео

В интернете появилось видео курьезной погони сотрудников правоохранительных органов за подозреваемым.
Обновлено в 11:03
Общество

В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко

В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко 17 мая на Троекуровском кладбище в Москве тысячи человек простились с теле- и радиоведущим Сергеем Доренко.
Обновлено в 10:41
Происшествия

В Петербурге задержали участников акции против гомофобии

Обновлено в 11:56
Армия и оружие

США показали видео с испытаний двух сверхмощных авиабомб GBU-57

Военно-воздушные силы США провели очередное испытание двух сверхмощных авиабомб GBU-57 последней модификации.
Обновлено в 13:37
Происшествия

В Росавиации рассказали о действиях экипажа сгоревшего SSJ-100

Обновлено в 09:43
Происшествия

У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей

В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Хоккей

Воробьев опроверг слухи в словацких СМИ о пьющих российских хоккеистах

Известный тренер, чемпион мира в составе сборной России Андрей Николишин иронически высказался об этом слухе.
Обновлено в 14:07
Музыка

Сергей Лазарев выступит в первой части финала «Евровидения»

Сергей Лазарев, представляющий Россию на конкурсе "Евровидение-2019" с песней Scream, выступит в первой части финала, который пройдет 18 мая.
Обновлено вчера в 18:25
Политика

США решили отменить пошлины на алюминий и сталь из Канады и Мексики

США согласились в течение 48 часов отменить введенные ранее пошлины на поставки стали и алюминия из Канады и Мексики в обмен на новые жесткие меры со стороны Мехико и Оттавы, которые направлены на предотвращение ввоза китайской стали в США с территорий соседних стран.
Обновлено в 13:06
Шоу-бизнес

Пугачева опубликовала видео с больным раком Юдашкиным

Шоумен и сам выкрикивал слова поддержки Юдашкину. Кроме того Галкин выложил в своем Instagram-аккаунте снимок с Примадонной.
Обновлено в 07:32
Футбол

Лапочкин рассудит «Локомотив» и «Урал» в финале Кубка России

РФС определился с арбитрами на финал Кубка России между «Локомотивом» и «Уралом».
Обновлено в 08:19
Происшествия

В ДТП погибла бывшая учительница Кадырова

"Кубанские новости" сообщают, что жертвой ДТП стала экс-депутат Чеченской республики, бывшая учительница Ахмата и Рамзана Кадыровых Вера Дерябина.
Обновлено в 14:31
Происшествия

В Волгограде выросло число пострадавших в ДТП с маршруткой и «КамАЗом»

При столкновении "КамАЗа" и пассажирской маршрутки в Волгограде пострадали не 13, как сообщалось ранее, а 14 человек.
Обновлено в 13:37
Политика

Советник Порошенко подал в отставку

Ранее News.ru писал о том, что представитель президента Украины Петра Порошенко в Верховной раде Ирина Луценко подала в отставку.
Обновлено в 11:50
Кино

В «Беверли-Хиллз 90210» сменилась команда сценаристов

Обновлено в 07:26
Политика

Глава ДНР сообщил об установлении организаторов убийства Захарченко

Следствие установило всю цепочку организаторов, исполнителей и заказчиков убийства бывшего главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко в августе прошлого года.
Обновлено в 06:15
Шоу-бизнес

Полина Диброва впервые осталась одна с тремя детьми без прислуги

Диброва обрадовалась возможности впервые за десять лет провести время наедине с сыновьями.
Обновлено в 12:42
Происшествия

Главу Докузпаринского района Дагестана заподозрили в покупке должности

Обновлено в 09:51
Общество

Идеальная совместимость: Какие знаки Зодиака будут любить друг друга всю жизнь

Астрологи назвали знаки Зодиака, которые обладают идеальной совместимостью.
Обновлено в 10:56
Кино

Роберт Паттинсон станет новым Бэтменом

Обновлено в 04:47
Происшествия

Мужчина подорвал гранату в банке в Луганской области

В помещении филиала одного из банков в Старобельске Луганской области Украины посетитель подорвал гранату, сообщили в украинской полиции.
Обновлено в 13:42
Футбол

Болельщики «Анжи» обратились к Керимову с просьбой спасти клуб

Фанаты клуба Российской премьер-лиги «Анжи» написали обращение к бывшему владельцу клуба Сулейману Керимову с просьбой не дать клубу исчезнуть с футбольной карты страны.
Обновлено в 12:58
Происшествия

В Белоруссии похитили и убили сотрудника ГАИ

Тело 22-летнего лейтенанта милиции с признаками насильственной смерти было обнаружено 16 мая около 20.45 в лесном массиве в Могилевском районе, сообщается на официальном сайте Следственного комитета Белоруссии.
Обновлено в 10:21
Политика

Все жители ЛНР хотят получить паспорта РФ

Фото: news2world.net Леонид Пасечник, глава Луганской народной республики (ЛНР), отвечая на вопрос ТАСС, заявил о том, что практически все граждане ЛНР хотят получить паспорт России.
Обновлено в 08:40
Политика

Россия воссоздала производство газотурбинных двигателей для фрегатов

Российской промышленности удалось создать судовые газотурбинные двигатели, которые ранее производились на Украине, и обеспечить все строящиеся фрегаты силовыми установками, заявил президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
Обновлено в 12:41
Как работают Яндекс.Новости?
Протесты из-за храма в ЕкатеринбургеБольше новостей по теме
Главное