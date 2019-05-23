Религия
Мэр Екатеринбурга предложил не вычеркивать сквер из опроса о храмеРБК 06:48
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский считает, что сквер возле Свердловского театра драмы не нужно исключать из перечня площадок в опросе о выборе места строительства храма Святой Екатерины. Об этом он заявил на встрече со сторонниками строительства собора, передает Znak.com.
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Сегодня Александр Высокинский встретится со сторонниками строительства храма
Екатеринбург в интернетевчера в 23:44
Высокинский заявил, что не готов вычеркивать сквер у Театра драмы из листа голосования
Екатеринбург Онлайн04:50
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