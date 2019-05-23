Общество
Мэр Екатеринбурга не хочет убирать сквер из списка площадок для храмаРИА Новости 04:55
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что не готов вычеркивать сквер у Театра драмы из списка голосования по выбору площадки для строительства храма Святой Екатерины.
Читать в источнике
Оценить107
Подробнее о событии
Показать все источники
Высокинский заявил, что не готов вычеркивать сквер у Театра драмы из листа голосования
Екатеринбург Онлайн04:50
Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 09:57, Ашберн
Футбол
Тульский «Арсенал» прошел в «Лигу Европы»
Обновлено в 03:36
Происшествия
В России в прошлом году погибли более 400 сотрудников МВД
Больше 400 сотрудников МВД России погибли в 2018 году, следует из выступления в Госдуме замглавы ведомства Игоря Зубова, приведшего статистику по выплатам компенсаций, сумма которых превысила 1,5 миллиарда рублей.
Обновлено в 08:05
Шоу-бизнес
Ани Лорак впервые рассказала о новой жизни после развода
После развода с отцом своей дочери Муратом Налчаджиоглу, Ани Лорак не рассказывала подробностей о своей личной жизни.
Обновлено в 09:26
Хоккей
Сборная России назвала состав на матч чемпионата мира с американцами
Тренерский штаб сборной России по хоккею назвал состав на четвертьфинальный матч чемпионата мира с американцами.
Обновлено в 09:29
Космос
Проект «Звездное будущее» в Подмосковье - как дети становятся астрономами
Проект «Звездное будущее» запустил Фонд поддержки образования «Ноосфера» совместно с Фондом новых форм развития образования с помощью президентского гранта.
Обновлено в 09:22
Политика
Зеленский исключил возможность переговоров с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский исключил возможность проведения переговоров с Россией. Об этом сообщает канал «112 Украина».
Обновлено в 07:50
Футбол
Гвардиола в ближайшее время возглавит «Ювентус»
Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола может стать новым главным тренером "Ювентуса", передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 22:17
Экономика
Таблоид Daily Express резко завысил оценку закупок золота Россией
Популярный в Великобритании таиблоид Daily Express удивил весь мир, сообщив, что Россия за три месяца 2019 года увеличила свои золотые запасы на 145,5 тонн или 68% от хранившегося в резервах объема.
Обновлено вчера в 08:31
Футбол
В Сети появилась фотография новой формы «Арсенала»
В Сети появилась фотография новой формы «Арсенала» на следующий сезон.
Обновлено в 02:25
Авто
Серийный Kia XCeed тестируют без камуфляжа
На днях новинку заметили на финальных тестах в серийном кузове Свежие шпионское фото автомобиля, вышедшего на дороги Южной Кореи без какого-либо камуфляжа, опубликовало местное издание Thekoreancarblog.
Обновлено вчера в 22:21
Общество
Сергей Скрипаль впервые после отравления позвонил родным
Экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль впервые после своего отравления в британском Солсбери позвонил родным; об этом в четверг пишет "Московский комсомолец" со ссылкой на племянницу Скрипаля, Викторию.
Обновлено в 08:46
Политика
Зеленский распек украинских чиновников за «факапы»
Президент Украины Владимир Зеленский высмеял украинских чиновников и политиков, передает УНИАН.
Обновлено в 08:50
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских поженились
Украинские музыканты Алексей Потапенко и Настя Каменских поженились 23 мая. Об этом девушка рассказала в своем Instagram.
Обновлено в 05:10
Технологии
МТС тестирует оборудование для закона о «суверенном интернете»
Роскомнадзор организовал тестирование оборудования для закона о «суверенном интернете» в нескольких регионах, МТС в нем участвует, заявил в четверг вице-президент МТС по технике и информационным технологиям Андрей Ушацкий.
Обновлено в 08:04
Кино
Премьера фильма Тарантино «Однажды в Голливуде» прошла в Каннах
Премьера девятого фильма режиссера Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» состоялась на Каннском кинофестивале, сообщает ТАСС.
Обновлено 21 мая в 18:58
Общество
Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра
Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.
Обновлено в 07:12
Футбол
«Барселона» объявила о трансфере 18-летнего голландца Рейса
Обновлено в 07:24
Футбол
«Атлетико» объявил об уходе Хуанфрана
Защитник мадридского Атлетико Хуанфран Торрес покинет команду этим летом.
Обновлено в 08:24
Футбол
Черчесов назвал состав сборной России на матчи с Сан-Марино и Кипром
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов определился с окончательным составом национальной команды на два матча отборочного турнира Евро-2020 с Сан-Марино и Кипром, сообщает официальный сайт РФС.
Обновлено в 04:39
Экономика
Минтруд предлагает реформировать Пенсионный фонд
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал идею Минтруда изменить организационно-правовую форму государственных внебюджетных фондов рабочей инициативой и "идеологически новой историей".
Обновлено в 08:24
Происшествия
В костромском детсаду на ребенка упало пианино
Следствие в Костромской области начало проверку по факту травмирования маленькой девочки в детском саду: на ребенка упало пианино, сообщает региональное Следственное управление СКР.
Обновлено в 08:48
Армия и оружие
Россия призвала США признать ответственность за преступления в Сирии
Москва призывает Вашингтон и его партнеров признать ответственность за совершенные коалицией преступления в Сирии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Обновлено в 09:49
Футбол
Тренировку «Спартака» посетили воспитанники академии
В занятии принял участие нападающий Александр Руденко, выступавший нынешней весной за «Спартак-2».
Обновлено в 09:24
Шоу-бизнес
Бывшая однокурсница Гузеевой рассказала, какой она была в студенчестве
Женщина отметила, что в студенчестве красота и ум Гузеевой покоряли буквально всех вокруг.
Обновлено в 05:46
Авто
Названа цена нового кроссовера Renault Arkana
Стоимость нового кроссовера Renault Arkana в комплектации Edition One на российском рынке составит 1 419 990 рублей за версию 4х2 и 1 499 990 рублей за версию 4x4.
Обновлено в 06:20
Футбол
Путин вручил награды Инфантино и Симоняну
Президент России Владимир Путин вручил орден Дружбы президенту ФИФА Джанни Инфантино.
Обновлено в 07:08
Футбол
«Челси» и «Арсенал» вернут УЕФА 6 тысяч билетов на финал ЛЕ в Баку
"Арсенал" и "Челси" в общей сложности вернут более 6000 билетов, поскольку продали только 3500 и 2000 билетов соответственно, сообщает The Times.
Обновлено вчера в 16:34
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева в свой 60-й день рождения поблагодарила маму за жизнь
Лариса Гузеева в свой 60-й день рождения поблагодарила маму за жизнь Лариса Гузеева родилась 23 мая 1959 года в селе Буртинском Оренбургской области.
Обновлено в 06:42