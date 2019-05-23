Общество

Мэр Екатеринбурга не хочет убирать сквер из списка площадок для храмаРИА Новости 04:55

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что не готов вычеркивать сквер у Театра драмы из списка голосования по выбору площадки для строительства храма Святой Екатерины.
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Высокинский заявил, что не готов вычеркивать сквер у Театра драмы из листа голосования

Екатеринбург Онлайн04:50

Мэр Екатеринбурга все еще хочет построить храм в Театральном сквере

ТагилСити.ру05:33

Православные попытались убедить мэра Екатеринбурга вернуться к проекту храма в сквере

Znak.com06:18

Глава Екатеринбурга оценил сроки строительства храма святой Екатерины

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Православные активисты предложили провести опрос в ТЦ Екатеринбурга

Екатеринбург-ТВ03:50

Власти Екатеринбурга не готовы вычеркнуть сквер из опроса по месту строительства храма

ТАСС04:49

Власти Екатеринбурга хотят построить храм Святой Екатерины к юбилею города

РИА Новости06:59
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Тульский «Арсенал» прошел в «Лигу Европы»

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В России в прошлом году погибли более 400 сотрудников МВД

Больше 400 сотрудников МВД России погибли в 2018 году, следует из выступления в Госдуме замглавы ведомства Игоря Зубова, приведшего статистику по выплатам компенсаций, сумма которых превысила 1,5 миллиарда рублей.
Обновлено в 08:05
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В Троице-Сергиевой лавре пьяный священник ударил ножом другого

Обновлено в 08:43
Шоу-бизнес

Ани Лорак впервые рассказала о новой жизни после развода

После развода с отцом своей дочери Муратом Налчаджиоглу, Ани Лорак не рассказывала подробностей о своей личной жизни.
Обновлено в 09:26
Хоккей

Сборная России назвала состав на матч чемпионата мира с американцами

Тренерский штаб сборной России по хоккею назвал состав на четвертьфинальный матч чемпионата мира с американцами.
Обновлено в 09:29
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Проект «Звездное будущее» в Подмосковье - как дети становятся астрономами

Проект «Звездное будущее» запустил Фонд поддержки образования «Ноосфера» совместно с Фондом новых форм развития образования с помощью президентского гранта.
Обновлено в 09:22
Политика

Зеленский исключил возможность переговоров с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский исключил возможность проведения переговоров с Россией. Об этом сообщает канал «112 Украина».
Обновлено в 07:50
Футбол

Гвардиола в ближайшее время возглавит «Ювентус»

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола может стать новым главным тренером "Ювентуса", передает "Советский спорт".
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Экономика

Таблоид Daily Express резко завысил оценку закупок золота Россией

Популярный в Великобритании таиблоид Daily Express удивил весь мир, сообщив, что Россия за три месяца 2019 года увеличила свои золотые запасы на 145,5 тонн или 68% от хранившегося в резервах объема.
Обновлено вчера в 08:31
Футбол

В Сети появилась фотография новой формы «Арсенала»

В Сети появилась фотография новой формы «Арсенала» на следующий сезон.
Обновлено в 02:25
Авто

Серийный Kia XCeed тестируют без камуфляжа

На днях новинку заметили на финальных тестах в серийном кузове Свежие шпионское фото автомобиля, вышедшего на дороги Южной Кореи без какого-либо камуфляжа, опубликовало местное издание Thekoreancarblog.
Обновлено вчера в 22:21
Общество

Сергей Скрипаль впервые после отравления позвонил родным

Экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль впервые после своего отравления в британском Солсбери позвонил родным; об этом в четверг пишет "Московский комсомолец" со ссылкой на племянницу Скрипаля, Викторию.
Обновлено в 08:46
Политика

Зеленский распек украинских чиновников за «факапы»

Президент Украины Владимир Зеленский высмеял украинских чиновников и политиков, передает УНИАН.
Обновлено в 08:50
Шоу-бизнес

Потап и Настя Каменских поженились

Украинские музыканты Алексей Потапенко и Настя Каменских поженились 23 мая. Об этом девушка рассказала в своем Instagram.
Обновлено в 05:10
Технологии

МТС тестирует оборудование для закона о «суверенном интернете»

Роскомнадзор организовал тестирование оборудования для закона о «суверенном интернете» в нескольких регионах, МТС в нем участвует, заявил в четверг вице-президент МТС по технике и информационным технологиям Андрей Ушацкий.
Обновлено в 08:04
Кино

Премьера фильма Тарантино «Однажды в Голливуде» прошла в Каннах

Премьера девятого фильма режиссера Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» состоялась на Каннском кинофестивале, сообщает ТАСС.
Обновлено 21 мая в 18:58
Общество

Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра

Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.
Обновлено в 07:12
Футбол

«Барселона» объявила о трансфере 18-летнего голландца Рейса

Обновлено в 07:24
Футбол

«Атлетико» объявил об уходе Хуанфрана

Защитник мадридского Атлетико Хуанфран Торрес покинет команду этим летом.
Обновлено в 08:24
Футбол

Черчесов назвал состав сборной России на матчи с Сан-Марино и Кипром

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов определился с окончательным составом национальной команды на два матча отборочного турнира Евро-2020 с Сан-Марино и Кипром, сообщает официальный сайт РФС.
Обновлено в 04:39
Экономика

Минтруд предлагает реформировать Пенсионный фонд

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал идею Минтруда изменить организационно-правовую форму государственных внебюджетных фондов рабочей инициативой и "идеологически новой историей".
Обновлено в 08:24
Происшествия

В костромском детсаду на ребенка упало пианино

Следствие в Костромской области начало проверку по факту травмирования маленькой девочки в детском саду: на ребенка упало пианино, сообщает региональное Следственное управление СКР.
Обновлено в 08:48
Армия и оружие

Россия призвала США признать ответственность за преступления в Сирии

Москва призывает Вашингтон и его партнеров признать ответственность за совершенные коалицией преступления в Сирии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Обновлено в 09:49
Футбол

Тренировку «Спартака» посетили воспитанники академии

В занятии принял участие нападающий Александр Руденко, выступавший нынешней весной за «Спартак-2».
Обновлено в 09:24
Шоу-бизнес

Бывшая однокурсница Гузеевой рассказала, какой она была в студенчестве

Женщина отметила, что в студенчестве красота и ум Гузеевой покоряли буквально всех вокруг.
Обновлено в 05:46
Авто

Названа цена нового кроссовера Renault Arkana

Стоимость нового кроссовера Renault Arkana в комплектации Edition One на российском рынке составит 1 419 990 рублей за версию 4х2 и 1 499 990 рублей за версию 4x4.
Обновлено в 06:20
Политика

Петиция за отставку Зеленского набрала нужные для рассмотрения подписи

Обновлено в 09:22
Футбол

Путин вручил награды Инфантино и Симоняну

Президент России Владимир Путин вручил орден Дружбы президенту ФИФА Джанни Инфантино.
Обновлено в 07:08
Футбол

«Челси» и «Арсенал» вернут УЕФА 6 тысяч билетов на финал ЛЕ в Баку

"Арсенал" и "Челси" в общей сложности вернут более 6000 билетов, поскольку продали только 3500 и 2000 билетов соответственно, сообщает The Times.
Обновлено вчера в 16:34
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева в свой 60-й день рождения поблагодарила маму за жизнь

Лариса Гузеева в свой 60-й день рождения поблагодарила маму за жизнь Лариса Гузеева родилась 23 мая 1959 года в селе Буртинском Оренбургской области.
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Протесты из-за храма в ЕкатеринбургеБольше новостей по теме
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