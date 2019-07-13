Политика
Мэр Днепра поспорил на свою должность с ЗеленскимТелеканал 360° вчера в 08:11
Президент Украины Владимир Зеленский поспорил с мэром Днепра (бывший Днепропетровск) Борисом Филатовым по поводу окончания ремонта Нового моста. Глава города согласился рискнуть своей должностью. Соответствующие работы начались 9 марта 2017 года.
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Обновлено в 07:17
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