Политика

Мэр Днепра поспорил на свою должность с ЗеленскимТелеканал 360° вчера в 08:11

Президент Украины Владимир Зеленский поспорил с мэром Днепра (бывший Днепропетровск) Борисом Филатовым по поводу окончания ремонта Нового моста. Глава города согласился рискнуть своей должностью. Соответствующие работы начались 9 марта 2017 года.
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Борис Альбертович Филатов
Украинский журналист
Украинский журналист, адвокат, бизнесмен и политик. Заместитель председателя Днепропетровской областной государственной администрации по внутренней политике, народный депутат Украины VIII созыва в 2014-2015 гг., городской голова Днепра.
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