Политика

Зеленский сядет за руль КамАЗа, как ПутинАвторамблер 10:47

Президент Украины заключил пари с мэром города Днепр (бывший Днепропетровск) Борисом Филатовым, проедет за рулем КамАЗа по Новому мосту через Днепр, когда закончится ремонт – прямо как Владимир Путин по Крымскому. Новый мост должны открыть 14 сентября.
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Украинский государственный деятель, действующий президент Украины и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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Борис Альбертович Филатов
Украинский журналист
Украинский журналист, адвокат, бизнесмен и политик. Заместитель председателя Днепропетровской областной государственной администрации по внутренней политике, народный депутат Украины VIII созыва в 2014-2015 гг., городской голова Днепра.
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