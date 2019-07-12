Президент Украины заключил пари с мэром города Днепр (бывший Днепропетровск) Борисом Филатовым, проедет за рулем КамАЗа по Новому мосту через Днепр, когда закончится ремонт – прямо как Владимир Путин по Крымскому. Новый мост должны открыть 14 сентября.

Зеленский сядет за руль КамАЗа, как Путин

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