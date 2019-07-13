Политика
Мэр Днепра отремонтирует мост на спор с ЗеленскимЭкономика сегодня вчера в 09:23
Президент Украины Владимир Зеленский заключил пари с мэром Днепра Борисом Филатовым – предметом «сделки» стал Центральный (Новый) моста, который не могут отремонтировать с марта 2017 года. Изначально мост планировалось сдать в эксплуатацию в декабре того же года, но работы продолжаются до сих пор.
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Происшествия
В Дзержинске загорелся ангар с макулатурой
Обновлено в 05:53
Происшествия
Тёте избитой в Ингушетии девочки предъявлено обвинение
Тёте избитой семилетней девочки из Ингушетии предъявлено обвинение по статье УК России «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, в отношении малолетнего».
Обновлено вчера в 13:53
Происшествия
Подозреваемый в убийстве стюардессы рассказал о мотивах преступления
Обновлено вчера в 16:27
Происшествия
Захват спецназом США подлодки с кокаином показали на видео
Спецназ Береговой охраны США остановил в Мексиканском заливе полупогружную скоростную лодку, следовавшую с грузом кокаина к американским берегам.
Обновлено в 05:15
Происшествия
В Киеве обстреляли из гранатомета здание телеканала «112. Украина»
Неизвестные в ночь на субботу, 13 июля, обстреляли из гранатомета телеканал "112.Украина".
Обновлено в 04:17
Экономика
Повышение МРОТ затронет четыре миллиона россиян
Повышение минимального размера оплаты труда в 2020 году почти на тысячу рублей затронет около четырех миллионов жителей России.
Обновлено вчера в 22:12
Политика
Ярош призвал захватывать итальянцев на Украине
Обновлено в 03:58
Политика
Состоялся первый разговор Путина и Зеленского
Владимир Зеленский, в свою очередь, рассказывал СМИ, что при встрече с Путиным его первой фразой будет: «Начнем с того, что Донбасс и Крым — это Украина».
Обновлено 11 июля в 12:02
Здоровье
В Самаре на трех пляжах вода не соответствует нормам
Обновлено в 04:37
Шоу-бизнес
Россиянки возмутились переездом Леди Гаги к Брэдли Куперу
"Не люблю тебя больше, разлучница", — написала одна из россиянок. Ранее сообщалось, что Леди Гага съехалась с Брэдли Купером.
Обновлено в 06:05
Авто
Составлен ТОП-5 самых крутых вездеходов из России
«ШАМАН» Российский вездеход-амфибия «Шаман» 8x8, цена модели составляет 12 миллионов рублей.
Обновлено в 02:38
Происшествия
Под Энгельсом на территории мясокомбината застрелен охранник
Сегодня ночью на территории мясокомбината "Агротэк" в селе Генеральское Энгельсского района Саратовской области совершено убийство.
Обновлено в 03:29
Футбол
Анюков возобновил карьеру футболиста и перешел в «Крылья Советов»
Анюков является воспитанником футбольного клуба "Самарец", с 2000 по 2005 год он выступал за "Крылья Советов", после чего перешел в "Зенит".
Обновлено в 04:30
Транспорт
В Москве закрыли девять станций метро
Обновлено в 05:30
Политика
Телемост «Надо поговорить» состоялся между Россией и Украиной
Обновлено вчера в 20:51
Общество
Исследование показало нежелание россиян экономить на мороженом
Исследование показало, что 12% россиян покупают мороженое раз в неделю или чаще.
Обновлено в 02:13
Общество
Депутат Павел Валенчук обиделся на мем и написал заявление в полицию
Обновлено 11 июля в 10:25
Транспорт
Мосгорсуд отменил штраф ЦОДД за «нестандартные» дорожные знаки
Мосгорсуд подтвердил законность установки уменьшенных в размере дорожных знаков на улицах - такое решение суд принял по спору Центра организации дорожного движения с Госавтоинспекцией.
Обновлено в 04:14
Происшествия
Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Абхазии
Обновлено вчера в 13:59
Политика
Bloomberg: после 2024 года Путин может стать премьером
Президент России Владимир Путин может остаться у власти после выборов 2024 года как премьер с «расширенными конституционными полномочиями», пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 11:31
Баскетбол
Джален Рейнольдс покидает «Зенит»
Центровой Джален Рейнольдс покидает петербургский "Зенит", сообщается на сайте российского баскетбольного клуба.
Обновлено в 05:20
Здоровье
Роспотребнадзор дал рекомендации по сбору и приготовлению грибов
Роспотребнадзор на своем сайте опубликовал список «правил грибника», а также дал советы покупателям грибов.
Обновлено в 04:32
Шоу-бизнес
Лобода устроила скандал из-за гримерки
Поп-исполнительница Светлана Лобода устроила скандал на музыкальном фестивале «Белые ночи», который проходит в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 23:16
Политика
Зеленского назвали «вдохновителем» обстрела здания телеканала
Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» опубликовала заявление, в котором назвала президента Украины Владимира Зеленского и генерального прокурора Юрия Луценко «вдохновителями» обстрела здания телеканала «112 Украина».
Обновлено в 04:40
Происшествия
Самолет Belavia выкатился за пределы ВПП в Киеве
В пятницу поздно вечером Boeing 737-300 авиакомпании Belavia при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Киева.
Обновлено в 03:50
Шоу-бизнес
Виктория Лопырева назвала Ольгу Бузову «пробивной бездарностью»
Правда, Лопырева признала, что Ольга весьма трудолюбива и обладает пробивной способностью.
Обновлено в 06:18
Общество
Врач на Колыме заработал миллион рублей за 15 минут
На промывку отводилось 15 минут. Победителем "Старательского фарта" стал медик из поселка Дукат Сергей Палкин с результатом 2,4 грамма.
Обновлено в 01:25