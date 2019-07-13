Президент Украины Владимир Зеленский заключил пари с мэром Днепра Борисом Филатовым – предметом «сделки» стал Центральный (Новый) моста, который не могут отремонтировать с марта 2017 года. Изначально мост планировалось сдать в эксплуатацию в декабре того же года, но работы продолжаются до сих пор.

Мэр Днепра отремонтирует мост на спор с Зеленским

Происшествия Тёте избитой в Ингушетии девочки предъявлено обвинение Тёте избитой семилетней девочки из Ингушетии предъявлено обвинение по статье УК России «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, в отношении малолетнего».

Происшествия Захват спецназом США подлодки с кокаином показали на видео Спецназ Береговой охраны США остановил в Мексиканском заливе полупогружную скоростную лодку, следовавшую с грузом кокаина к американским берегам.

Экономика Повышение МРОТ затронет четыре миллиона россиян Повышение минимального размера оплаты труда в 2020 году почти на тысячу рублей затронет около четырех миллионов жителей России.

Политика Состоялся первый разговор Путина и Зеленского Владимир Зеленский, в свою очередь, рассказывал СМИ, что при встрече с Путиным его первой фразой будет: «Начнем с того, что Донбасс и Крым — это Украина».

Шоу-бизнес Россиянки возмутились переездом Леди Гаги к Брэдли Куперу "Не люблю тебя больше, разлучница", — написала одна из россиянок. Ранее сообщалось, что Леди Гага съехалась с Брэдли Купером.

Происшествия Под Энгельсом на территории мясокомбината застрелен охранник Сегодня ночью на территории мясокомбината "Агротэк" в селе Генеральское Энгельсского района Саратовской области совершено убийство.

Футбол Анюков возобновил карьеру футболиста и перешел в «Крылья Советов» Анюков является воспитанником футбольного клуба "Самарец", с 2000 по 2005 год он выступал за "Крылья Советов", после чего перешел в "Зенит".

Общество Исследование показало нежелание россиян экономить на мороженом Исследование показало, что 12% россиян покупают мороженое раз в неделю или чаще.

Транспорт Мосгорсуд отменил штраф ЦОДД за «нестандартные» дорожные знаки Мосгорсуд подтвердил законность установки уменьшенных в размере дорожных знаков на улицах - такое решение суд принял по спору Центра организации дорожного движения с Госавтоинспекцией.

Политика Bloomberg: после 2024 года Путин может стать премьером Президент России Владимир Путин может остаться у власти после выборов 2024 года как премьер с «расширенными конституционными полномочиями», пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Баскетбол Джален Рейнольдс покидает «Зенит» Центровой Джален Рейнольдс покидает петербургский "Зенит", сообщается на сайте российского баскетбольного клуба.

Здоровье Роспотребнадзор дал рекомендации по сбору и приготовлению грибов Роспотребнадзор на своем сайте опубликовал список «правил грибника», а также дал советы покупателям грибов.

Шоу-бизнес Лобода устроила скандал из-за гримерки Поп-исполнительница Светлана Лобода устроила скандал на музыкальном фестивале «Белые ночи», который проходит в Санкт-Петербурге.

Политика Зеленского назвали «вдохновителем» обстрела здания телеканала Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» опубликовала заявление, в котором назвала президента Украины Владимира Зеленского и генерального прокурора Юрия Луценко «вдохновителями» обстрела здания телеканала «112 Украина».

Происшествия Самолет Belavia выкатился за пределы ВПП в Киеве В пятницу поздно вечером Boeing 737-300 авиакомпании Belavia при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Киева.