Политика

Мэр Днепра отремонтирует мост на спор с ЗеленскимЭкономика сегодня вчера в 09:23

Президент Украины Владимир Зеленский заключил пари с мэром Днепра Борисом Филатовым – предметом «сделки» стал Центральный (Новый) моста, который не могут отремонтировать с марта 2017 года. Изначально мост планировалось сдать в эксплуатацию в декабре того же года, но работы продолжаются до сих пор.
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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Борис Альбертович Филатов
Украинский журналист
Украинский журналист, адвокат, бизнесмен и политик. Заместитель председателя Днепропетровской областной государственной администрации по внутренней политике, народный депутат Украины VIII созыва в 2014-2015 гг., городской голова Днепра.
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