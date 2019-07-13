Политика

Мэр Днепра отремонтирует мост на спор с ЗеленскимЭкономика сегодня вчера в 09:23

Президент Украины Владимир Зеленский заключил пари с мэром Днепра Борисом Филатовым – предметом «сделки» стал Центральный (Новый) моста, который не могут отремонтировать с марта 2017 года. Изначально мост планировалось сдать в эксплуатацию в декабре того же года, но работы продолжаются до сих пор.
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Раскрыты подробности пари Зеленского с украинским мэром

Lenta.ruвчера в 21:05

Мэр Днепра о пари с Зеленским: граждане просто хотят кино

News.ruвчера в 21:57

Филатов объяснил пари с Зеленским, решившим проехать по мосту на КамАЗе

РИА Новостивчера в 20:36

Мэр Днепра назвал свое требование к Зеленскому в случае победы в пари

РБК01:06

Мэр Днепра раскрыл подробности необычного спора с Зеленским

Известиявчера в 19:12

Стали известны подробности пари Зеленского из-за моста

Газета.Ruвчера в 19:34

Зеленский заключил пари с главой Днепра из-за моста

RT на русскомвчера в 07:29
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 05:06, Вашингтон
Политика

Зеленского назвали «вдохновителем» обстрела здания телеканала

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» опубликовала заявление, в котором назвала президента Украины Владимира Зеленского и генерального прокурора Юрия Луценко «вдохновителями» обстрела здания телеканала «112 Украина».
Обновлено в 04:40
Политика

Актер Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России

Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе выступает в России на тайных корпоративах.
Обновлено вчера в 14:45
Общество

Роструд назвал допустимый возраст начала трудовой деятельности

В России самостоятельно заключать трудовой договор дети могут с 16 лет или даже раньше.
Обновлено в 00:48
Экономика

Кабмин одобрил выделение более 1 млрд рублей для покупки медизделий

Правительство России одобрило проект о выделении более 1,2 млрд рублей Минздраву для приобретения медицинских изделий в больницы ряда российских регионов.
Обновлено в 03:02
Футбол

Анюков возобновил карьеру футболиста и перешел в «Крылья Советов»

Обновлено в 04:30
Армия и оружие

На юге Израиля сработали сирены тревоги

Сирены тревоги сработали на юге Израиля, предупреждая местных жителей о возможном обстреле из сектора Газа, сообщила армейская пресс-служба.
Обновлено вчера в 15:14
Экономика

ЦБ: риска ухода Visa и Mastercard из России нет

Банк России не видит поводов для ухода Visa и Mastercard из России из-за принятия новых поправок о платежных системах.
Обновлено вчера в 08:25
Путешествия

Турецкий отельер рассказал, как на шведский стол повторно ставят продукты

Именно поэтому оливки и другие продукты, которые имеют продолжительный срок хранения, постоянно находятся в так называемом "холодном буфете", - сказал собеседник.
Обновлено вчера в 20:41
Здоровье

Чувство голода может быть симптомом диабета 2 типа

Медики сообщили, что чрезмерное чувство голода может быть симптомом «сахарного» заболевания.
Обновлено вчера в 09:30
Происшествия

Самолет Belavia выкатился за пределы полосы в аэропорту Киева

Самолет белорусской авиакомпании Belavia, выполнявший рейс Минск - Киев, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при приземлении в киевском аэропорту Жуляны.
Обновлено в 04:55
Транспорт

В московском метро закрыли девять станций на красной ветке

Южный участок красной (Сокольнической) линии Московского метрополитена закрыли с 13 по 20 июля из-за строительства Большой кольцевой линии.
Обновлено в 00:33
Происшествия

СКР возбудил дело после убийства сотрудника Росгвардии в Якутии

Управление Следственного комитета России (СКР) по Якутии возбудило уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) после убийства сотрудника Росгвардии.
Обновлено в 03:45
Происшествия

В Киеве обстреляли из гранатомета здание телеканала «112. Украина»

Неизвестные в ночь на субботу, 13 июля, обстреляли из гранатомета телеканал "112.Украина".
Обновлено в 04:17
Шоу-бизнес

Лобода устроила скандал из-за гримерки

Поп-исполнительница Светлана Лобода устроила скандал на музыкальном фестивале «Белые ночи», который проходит в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 23:16
Гаджеты

Jonsbo MOD3: корпус-пришелец из алюминия и стекла

Компания Jonsbo представила очень необычный компьютерный корпус под названием MOD3, ориентированный прежде всего на энтузиастов и пользователей, желающих получить нестандартную настольную систему.
Обновлено в 02:05
Общество

Правительство одобрило расширение списка получателей страховых выплат

Правительство России одобрило проект федерального закона, расширяющего список получателей страховых выплат.
Обновлено в 03:40
Общество

Названы определяющие опасные фейковые новости органы власти

Генеральная прокуратура России установила круг органов власти, уполномоченных определять общественно опасные фейковые новости.
Обновлено в 03:13
Политика

Телемост «Надо поговорить» прошел между Россией и Украиной

Телемост "Надо поговорить" состоялся на канале "Россия 1". В рамках эфира заслуженные артисты РСФСР, России и УССР впервые за несколько лет смогли пообщаться с обычными жителями Украины и России.
Обновлено вчера в 19:18
Транспорт

Мосгорсуд отменил штраф ЦОДД за уменьшенные дорожные знаки

Обновлено в 04:47
Политика

Зеленский прокомментировал разговор с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал состоявшийся разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».
Обновлено вчера в 13:31
Здоровье

Сомнолог рассказал о норме по количеству часов сна

Врач-сомнолог Александр Пальман заявил, что у каждого человека своя норма по количеству часов сна. Об этом в субботу, 13 июля, пишет RT.
Обновлено в 03:22
Общество

Врач на Колыме заработал миллион рублей за 15 минут

Обновлено в 01:25
Армия и оружие

Турция объявила о новой антитеррористической операции в Ираке

Обновлено в 04:26
Происшествия

ТЭЦ в Мытищах возобновила работу после пожара

«После ликвидации последствий пожара на газопроводе за территорией электростанции, не принадлежащем и не эксплуатируемом «Мосэнерго», и возобновления подачи газа на ТЭЦ-27 сегодня в 8:01 в работу включена газовая турбина ГТ-32, работающая в составе третьего энергоблока станции», — заявили там.
Обновлено в 04:24
Общество

Депутат Павел Валенчук обиделся на мем и написал заявление в полицию

Обновлено 11 июля в 10:25
Происшествия

В Уфе напали на полицейского и отобрали у него табельное оружие

Драка между посетителями одного из развлекательных заведений в Уфе произошла в ночь на субботу, сотрудник полиции, пытавшийся ее остановить, получил телесные повреждения, похищено его табельное оружие.
Обновлено в 02:38
Происшествия

Подозреваемый в убийстве стюардессы в отеле задержан

Обновлено вчера в 15:05
Здоровье

Роспотребнадзор дал рекомендации по сбору и приготовлению грибов

Роспотребнадзор на своем сайте опубликовал список «правил грибника», а также дал советы покупателям грибов.
Обновлено в 04:32
Происшествия

Россиянка погибла в ДТП с туравтобусом в Абхазии

Гражданка России погибла в ДТП в абхазском городе Гагра, говорится в сообщении республиканской прокуратуры.
Обновлено вчера в 19:38
Футбол

Экс-игрок «Ахмата» Адилсон завершил карьеру из-за проблем с сердцем

32-летний бразилец вынужден уйти из футбола, поскольку врачи диагностировали ему заболевание сердца - кардиомиопатию.
Обновлено вчера в 15:18
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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Борис Альбертович Филатов
Украинский журналист
Украинский журналист, адвокат, бизнесмен и политик. Заместитель председателя Днепропетровской областной государственной администрации по внутренней политике, народный депутат Украины VIII созыва в 2014-2015 гг., городской голова Днепра.
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