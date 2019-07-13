Политика
Мэр Днепра о пари с Зеленским: граждане просто хотят киноNews.ru вчера в 21:57
Ранее News.ru писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский заключил пари с мэром Днепра Борисом Филатовым. Тема спора — сроки сдачи моста через реку после затянувшегося ремонта.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 00:32, Вашингтон
Политика
Российских наблюдателей от ОБСЕ не пустили на выборы в Раду
Центризбирком Украины отказался регистрировать россиян в составе официальных наблюдателей от Бюро демократических институтов и прав человека организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ).
Обновлено вчера в 15:37
Спорт
Сборная России вышла в полуфинал Лиги наций
Сборная России в ранге действующего победителя турнира проводила первый матч финальной части Лиги наций.
Обновлено вчера в 00:04
Авто
Lada Xray Cross с вариатором оценили в 980 000 рублей
Бесступенчаая трансмиссия Jatco JF015E кроме Lada Xray Cross устанавливается на такие модели, как Renault Logan Stepway City, Sandero Stepway City, Arkana, Kaptur и Nissan Qashqai.
Обновлено вчера в 13:09
Космос
Космическая лаборатория «Тяньгун-2» сгорит в атмосфере 19 июля
Девятнадцатого июля китайская космическая лаборатория "Тяньгун-2" покинет орбиту и сгорит в земной атмосфере.
Обновлено вчера в 23:51
Политика
Зеленский прокомментировал разговор с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал состоявшийся разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».
Обновлено вчера в 13:31
Политика
Путин и Зеленский впервые в истории поговорили по телефону
Обновлено 11 июля в 13:32
Политика
На дом Габунии повесили позорную табличку
В Грузии на дом скандально известного журналиста Георгия Габунии, который в эфире "Рустави 2" позволил себе оскорбления в адрес президента России, повесили позорную табличку.
Обновлено в 00:06
Политика
Bloomberg: после 2024 года Путин может стать премьером
Президент России Владимир Путин может остаться у власти после выборов 2024 года как премьер с «расширенными конституционными полномочиями», пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 11:31
Происшествия
В Туве паводок подтопил 80 придомовых территорий
В посёлке Хондергей в Дзун-Хемчикском районе на западе Тувы паводок подтопил 80 придомовых территорий. Об этом сообщили в МЧС по региону.
Обновлено вчера в 22:59
Происшествия
28 детей отравились в детском лагере под Владивостоком
Следователи устанавливают причины отравления 28 детей в оздоровительном лагере "Юнга" под Владивостоком.
Обновлено вчера в 19:21
Политика
Всероссийскую акцию протеста проводит сегодня КПРФ
Митинги пройдут во многих городах, в том числе и в Москве.
Обновлено вчера в 20:03
Футбол
Скалони продлит контракт со сборной Аргентины до 2022 года
Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони будет руководить командой в матчах отбора к ЧМ-2022, сообщает Goal.
Обновлено вчера в 13:10
Политика
Зеленский поспорил с мэром Днепра из-за недостроенного моста
Президент Украины Владимир Зеленский поспорил с мэром Днепра Борисом Филатовым.
Обновлено вчера в 07:39
Политика
Трамп обвинил лидеров России и Китая в желании «ободрать США»
Американский лидер Дональд Трамп 12 июля заявил, что президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин «молятся» на Джо Байдена и хотят его видеть президентом США для того, чтобы нанести экономический ущерб Штатам.
Обновлено вчера в 20:16
Происшествия
Женщина разделась в московском метро, чтобы ей уступили место
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео, на котором пассажирка оголилась в московском метро. Женщина задрала юбку и сняла трусы.
Обновлено вчера в 14:31
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве стюардессы в московском отеле
Обновлено вчера в 14:13
Армия и оружие
Учения российских десантников в Крыму ужаснули украинского генерала
Экс-глава СБУ, генерал-полковник Игорь Смешко заявил, что учения десантников России в Крыму показали незащищенность Украины в случае высадки российских военных на территории страны.
Обновлено вчера в 17:17
Политика
Зеленский поручил вернуть осужденного в Италии бойца ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский поручил МИДу и генпрокуратуре страны начать работу по возвращению на родину осужденного в Италии военнослужащего Виталия Маркива.
Обновлено вчера в 16:40
Экономика
Повышение МРОТ коснется четырех миллионов россиян
Почти четырех миллионов работников в России коснется повышение почти на тысячу рублей минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.
Обновлено вчера в 20:15
Происшествия
Береговая охрана США захватила около 8 тонн кокаина на подводной лодке
Береговая охрана США захватила около 8 тонн кокаина на подводной лодке, обнаруженной в Тихом океане в районе побережья Колумбии.
Обновлено вчера в 16:38
Происшествия
При падении УАЗа в реку в Туве погибли семеро детей
Напомним, ранее в пятницу сообщалось, что десять человек, в том числе шестеро детей, погибли при опрокидывании машины в реку в Туве.
Обновлено вчера в 05:49
Происшествия
Лечащие врачи пытаются сохранить руку избитой в Ингушетии девочки
Медицинские специалисты предполагают, что им удастся сохранить руку девочке из Ингушетии, которую зверски избивала родная тетя, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 23:46
Наука
Зебу помогли ближневосточным коровам пережить долговременную засуху
Обновлено 11 июля в 14:02
Транспорт
ГИБДД лишили приоритета в знаках
Ранее Госавтоинспекция и суды оштрафовали московский Центр организации дорожного движения (ЦОДД) на 500 тыс. руб. за самовольную установку таких знаков на одной из улиц, сочтя их угрожающими безопасности движения.
Обновлено вчера в 18:18
Путешествия
Отельер из Турции рассказал о продуктах, попадающих на шведский стол повторно
Обновлено вчера в 23:16
Армия и оружие
В Санкт-Петербурге представлено цифровизованное рабочее место штурмана
Цифровизованное рабочее место штурмана позволяет совместить в единой системе сразу несколько элементов, необходимых для штурманской работы на борту корабля.
Обновлено вчера в 18:46
Происшествия
В МЧС рассказали об опасности москитных сеток для детей
В МЧС рассказали, что из-за незакрепленных москитных сеток дети часто выпадают из окон.
Обновлено вчера в 23:26
Экономика
«Ъ» предупредил о возможном уходе Visa и MasterCard из России
У Visa и MasterCard будет возможность остаться на российском рынке в качестве операторов "иностранных платежных систем" (это понятие также вводится поправками к законопроекту).
Обновлено вчера в 02:31
Армия и оружие
Врио главы Пентагона обсудил с министром обороны Турции поставки С-400
Главы минобороны Турции и США Хулуси Акар и Марк Эспер обсудили по телефону поставку Анкаре российских зенитно-ракетных комплексов С-400, сообщило турецкое военное ведомство.
Обновлено вчера в 17:31
Интернет
Apple возвращает приложение родительского контроля OurPact на iOS
Компания Apple в начале 2019 года отказалась от OurPact на App Store в числе других приложений родительского контроля.
Обновлено вчера в 08:55