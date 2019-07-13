Ранее News.ru писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский заключил пари с мэром Днепра Борисом Филатовым. Тема спора — сроки сдачи моста через реку после затянувшегося ремонта.

Мэр Днепра о пари с Зеленским: граждане просто хотят кино

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