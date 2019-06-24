Политика

Мэр Челябинска подал в отставкуREGNUM 00:50

Глава Челябинска Владимир Елистратов официально подал в отставку. Скан его заявления публикуют местные СМИ. Мэр уходит по собственному желанию.
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Отставка Елистратова с поста главы Челябинска подтвердилась

LentaChel.ru01:30

Депутаты под присмотром Текслера уволили мэра Челябинска и передали власть временному главе

URA.Ru01:15

Выплатят ли Владимиру Елистратову «золотой парашют» после увольнения с поста мэра

КП - Челябинск02:20

Челябинские депутаты приняли отставку главы города

ТАСС01:44

Елистратов ушел в отставку, Челябинск возглавила Наталья Котова

Курс дела01:26

Временно исполняющим обязанности главы Челябинска стала Наталья Котова

Челябинский обзор02:10

«Готова принять все замечания»: Наталья Котова сменила Елистратова на посту главы челябинской мэрии

74.ru02:30
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Кино

Умер советский и российский актер Андрей Харитонов

Обновлено вчера в 19:32
Происшествия

В Кольцово приземлились пять самолетов, летевших в Тюмень

Обновлено вчера в 22:20
Армия и оружие

Российские военные проведут наблюдательный полет над США

На этой неделе российские наблюдатели выполнят два полета в рамках договора по открытому небу, сообщила газета Минобороны "Красная звезда".
Обновлено в 01:12
Политика

В Крыму потребовали от Украины освободить жителя Севастополя

Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте Александр Молохов заявил, что Украина должна освободить жителя Севастополя Степана Резуника, сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 02:16
Экономика

Ряд банков запретил сотрудникам фотографировать экраны мониторов

Несколько крупных банков запретили своим сотрудникам фотографировать на смартфоны экраны компьютеров.
Обновлено в 02:22
Финансы

Bank of America предупредил, что США могут девальвировать доллар

Увеличивается риск того, что администрация Дональда Трампа под эгидой стабилизации примет решение о валютной интервенции, которая будет направлена на ослабление доллара США, предупредили эксперты Bank of America.
Обновлено 22 июня в 04:05
Происшествия

ВВС Словакии подняли истребители для перехвата пассажирского лайнера

Два истребителя МиГ-29 ВВС Словакии вылетели на перехват пассажирского самолета итальянской авиакомпании Ernest после того, как лайнер перестал отвечать на запросы диспетчеров.
Обновлено вчера в 23:10
Путешествия

Названы зарубежные курорты, где можно отдохнуть дешевле, чем в Крыму

В Турции, Грузии, Болгарии, Греции, Черногории и на Кипре можно отдохнуть на море менее чем за 50 тысяч рублей на двоих, сообщает Aviasales.
Обновлено вчера в 17:03
Общество

«Трезвая Россия» назвала регионы с самым высоким уровнем наркомании

Специалисты "Трезвой России" назвали регионы с самым высоким уровнем наркомании, сообщают "Известия" со ссылкой на данные организации.
Обновлено в 01:56
Политика

В этом сезоне Грузия недополучит 150 тыс. российских путешественников

Из-за запрета на прямые авиаперевозки в Грузию выкупленными билетами российских перевозчиков не смогут воспользоваться 155 тыс. пассажиров, еще 25 тыс. должны вернуться до начала действия моратория 8 июля.
Обновлено вчера в 15:54
Политика

ЦИК Украины отказала кандидатам от партии Саакашвили в регистрации

В комиссии сообщили, что внеочередной съезд партии Саакашвили, на котором утвердили список кандидатов в общегосударственном многомандатном избирательном округе и одномандатных избирательных округах, был проведен с нарушениями устава.
Обновлено вчера в 16:22
Шоу-бизнес

Нино Нинидзе высказалась о разводе с Кириллом Плетневым

Актриса Нино Нинидзе на днях побывала на шоу «APReel» на YouTube, где впервые прокомментировала свой развод с Кириллом Плетневым.
Обновлено в 02:18
Общество

Экстренное штормовое предупреждение объявлено в Крыму

В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за предстоящих ливней со шквальным ветром, передает РИА "Новости" со ссылкой на МЧС.
Обновлено в 00:20
Общество

Ученые рассказали о состоянии косаток и белух из «китовой тюрьмы»

Напомним, что первых двух косаток и шестерых белух вывезли из так называемой "китовой тюрьмы" в бухте Средней 20 июня.
Обновлено в 02:13
Происшествия

Суд во Владивостоке оштрафовал ещё одну компанию — отловщика косаток

Фрунзенский районный суд Владивостока назначил штраф в 28,176 млн рублей компании «Афалина» — одной из фирм, отлавливавших косаток и белух, которые попали затем в «китовую тюрьму» в Приморье.
Обновлено в 01:38
Армия и оружие

МВД заказало партию высокоточных снайперских винтовок ORSIS Т-5000

Винтовка ORSIS Т-5000, на базе которой создан снайперский комплекс "Точность", - разработка оружейного завода "Промтехнология".
Обновлено в 01:22
Общество

В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля

Тонирование стекол позволяет экономить немалые средства в связи с уменьшением нагрузки на кондиционер в летний период, защититься от света ослепляющих фар встречного автомобиля и солнечных лучей, мешающих смотреть на дорогу, а также позволяет чувствовать себя в более комфортной обстановке.
Обновлено вчера в 17:28
Наука

Ученые определили вредную дозу алкоголя

В рамках исследования специалисты изучили влияние низких доз алкоголя, которые не вызывают заметных нарушений в поведении.
Обновлено в 02:38
Политика

Россия назвала условие для сохранения транзита газа через Украину

Действующий контракт на транзит газа из России через территорию Украины истекает 31 декабря 2019 года.
Обновлено вчера в 17:48
Экономика

В России увеличилось число зарегистрированных самозанятых

В Федеральной налоговой службе (ФНС) заявили, что число зарегистрированных самозанятых в России за полгода достигло 110 тыс. Как пояснили "Известиям" в ведомстве, банки уже начали активную борьбу за эту категорию граждан.
Обновлено вчера в 15:00
Политика

Президент Грузии призвала российских туристов приезжать в Грузию

Российские туристы любят Грузию и должны продолжать приезжать в страну, а политикам и руководителям следует решать проблемы, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили 23 июня в интервью телеканалу Euronews.
Обновлено 22 июня в 21:22
Политика

В Совете Европы выступили за возвращение России в ПАСЕ

Многие страны Совета Европы выступают за принятие проекта резолюции, открывающей Москве возможность участия в июньской сессии ПАСЕ, заявил накануне голосования глава одной из политгрупп Ассамблеи Тини Кокс.
Обновлено вчера в 09:18
Армия и оружие

Минобороны примет на вооружение новейший ЗРК «Сосна»

Обновлено в 00:54
Общество

«Известия»: количество бюджетных мест в российских вузах сократится

К 2024 году число бюджетных мест в российских вузах сократится на 17% по сравнению с 2019 годом, сообщают «Известия» со ссылкой на доклад правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования.
Обновлено вчера в 22:50
Общество

Aliexpress открылся российским продавцам

На платформу пустят малый и средний бизнес На китайской онлайн-платформе AliExpress впервые появятся товары от российского малого и среднего бизнеса.
Обновлено вчера в 18:42
Технологии

Эксперты предупредили о массовой кибератаке на российские компании

Злоумышленники организовали масштабную атаку на российские компании посредством писем, рассылаемых от лица крупных компаний, говорится в заявлении исследовательской компании Group IB.
Обновлено в 02:44
Политика

Россия не ведет с ЕС переговоров об отмене санкций

Россия не проводит с ЕС никаких переговоров об отмене санкций, заявил первый замглавы аппарата правительства РФ Сергей Приходько.
Обновлено вчера в 19:44
Происшествия

Жителей Арыси в Казахстане эвакуируют после взрыва в воинской части

Обновлено в 02:08
Шоу-бизнес

Семена Слепакова раскритиковали за шутку про зарплаты врачей

Обновлено вчера в 05:06
Авто

В Роскачестве рассказали, как спасти машину от угона

Поможет от угонов и средство защиты на основе пин-кодов - на машине программируются штатные кнопки, и лишь хозяин авто знает, какие из них и, главное, в какой последовательности нужно нажимать, чтобы активировать зажигание.
Обновлено в 01:00
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