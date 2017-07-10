Политика

Мэр Биробиджана ушел в отставкуКоммерсантъ вчера в 22:40

Мэр Биробиджана Евгений Коростелев досрочно сложил полномочия, сообщается на сайте мэрии. Господин Коростелев ушел в отставку с 28 февраля по собственному желанию. Причины его решения пока не известны.
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Мэр Биробиджана ушел в отставку

Газета.Ruвчера в 21:34

Рулевой Биробиджана: чем запомнился подавший в отставку мэр Евгений Коростелев

EAOmedia.ruвчера в 19:40

Мэр Биробиджана подал в отставку

RT на русскомвчера в 20:57

Выборы нового мэра Биробиджана пройдут на конкурсной основе

РИА Биробиджан00:45

Мэр Биробиджана досрочно подал в отставку

ТАССвчера в 19:56

Биробиджанцы о работе Евгения Коростелева на посту мэра города за 4 года (видеоопрос)

Город на Биревчера в 21:00

Мэр Биробиджана досрочно ушел в отставку

РИА Новостивчера в 21:18
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Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 06:17, Ашберн
Происшествия

СКР назвал две причины гибели группы Дятлова

Обновлено в 03:00
Происшествия

В Кирове освободили задержанную после смерти ребенка в квартире врача

Заведующая кировской поликлиникой была задержана в связи с делом о гибели трехлетней девочки, которую мать оставила на несколько дней одну в запертой квартире.
Обновлено в 05:38
Политика

Зеленский заявил о неизбежности переговоров с Россией

Последние недели предвыборный рейтинг возглавляет Зеленский, за ним следуют действующий глава государства Петр Порошенко и руководитель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.
Обновлено в 01:59
Происшествия

В Нижнем Новгороде неизвестные открыли стрельбу возле школы

Обновлено в 04:37
Политика

Лукашенко выступил за создание общей с Россией валюты

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в Минске поддерживают создание общей с Россией валюты.
Обновлено в 03:26
Спорт

РУСАДА запретило спортсменам пить пиво перед допинг-тестами

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) запретило спортсменам употреблять алкогольные и слабоалкогольные напитки во время прохождения допинг-контроля.
Обновлено в 06:04
Политика

Лукашенко спрогнозировал победу Порошенко на президентских выборах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прогнозирует, что президентские выборы на Украине в 2019 году выиграет действующий глава этого государства Петр Порошенко.
Обновлено в 05:51
Политика

Мадуро решил перевести офис PDVSA из Лиссабона в Москву

Президент Венесуэлы Николас Мадуро распорядился закрыть офис нефтяной компании PDVSA в Лиссабоне и перевести его в Москву, сообщила вице-президент страны Делси Родригес на совместной пресс-конференции с главой МИД России Сергеем Лавровым.
Обновлено в 05:46
Армия и оружие

Эсминец ВМС США «Дональд Кук» проплыл между двумя фрегатами РФ

Обновлено в 05:21
Происшествия

В ХМАО задержали боевиков, готовивших серию терактов

В Ханты-Мансийском автономном округе задержали трех исламистов, которые планировали теракты и убийства полицейских, сообщили в МВД.
Обновлено в 03:42
Общество

Косатки и белухи до сих пор остаются в «китовой тюрьме» под Находкой

Обновлено в 06:08
Политика

«Проект» нашел у семьи лидера ЛДПР недвижимость на 10 млрд рублей

Семья депутата и бессменного лидера Либерально-Демократической партии России Владимира Жириновского владеет недвижимостью общей стоимостью 10 млрд рублей.
Обновлено в 05:45
Финансы

Сбербанк временно снизил ставки по потребительским кредитам

Сбербанк снизил минимальную ставку по потребительским кредитам до 11,9% на период с 1 марта по 29 апреля, говорится в сообщении банка.
Обновлено в 06:09
Интернет

Как избежать прослушки смартфона сообщили в Роскачестве

Эксперты Роскачества пояснили, как себя обезопасить от прослушки смартфона.
Обновлено в 02:44
Политика

СБ ООН не принял российский проект резолюции по Венесуэле

Совет Безопасности ООН не принял предложенную Россией резолюцию по ситуации в Венесуэле.
Обновлено вчера в 16:27
Общество

Цирковые артисты обвинили Запашного в мошенничестве

Межрегиональная общественная организация «Творческое объединение цирковых коллективов» обвинила руководителя Большого московского цирка Эдгарда Запашного в мошенничестве.
Обновлено в 05:52
Происшествия

Главу Чебаркуля задержали по подозрению в получении взятки

Обновлено в 03:50
Происшествия

Бастрыкин рассказал о статистике оправдательных приговоров в 2018 году

Суды вынесли лишь 516 оправдательных приговоров из 108 тысяч уголовных дел, расследованных следователями Следственного комитета в 2018 году, сообщил председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин.
Обновлено в 04:51
Происшествия

В ДНР заявили, что при обстреле Горловки погибла мирная жительница

В результате обстрела Горловки украинскими силовиками погибла женщина, сообщили в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР).
Обновлено в 05:58
Происшествия

В Москве школьника госпитализировали после избиения одноклассником

Пятиклассника московской школы № 1574 госпитализировали после избиения одноклассником.
Обновлено в 04:25
Политика

Климкин заявил о «происхождении» России и Белоруссии от Украины

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Россия и Белоруссия произошли от Украины.
Обновлено в 01:35
Происшествия

Школьница умерла в приемном покое психбольницы в Калининграде

Ученица девятого класса скончалась в приемном покое психиатрической больницы в поселке Прибрежный на окраине Калининграда, сообщили РИА Новости в региональном СУ СКР.
Обновлено в 03:54
Армия и оружие

Разведывательный самолет ВВС США пролетел над Россией

Разведывательный борт Boeing OC-135B с бортовым номером 61-2670 пролетел над территорией России, сообщает мониторинговый проект PlaneRadar.
Обновлено в 02:44
Авто

УАЗ выпустил обновленный внедорожник «Хантер»

Ульяновский автомобильный завод выпустил обновленную версию внедорожника «Хантер».
Обновлено в 04:39
Происшествия

Лефортовский суд отклонил прошение об УДО экс-генерала СК Никандрова

Напомним, экс-генерал Следственного комитета Российской Федерации осужден за получение взятки в особо крупном размере по делу криминального авторитета Шакро Молодого.
Обновлено в 05:11
Происшествия

На борту летевшего из Петербурга в Махачкалу самолета умер пассажир

Обновлено в 04:00
Авто

Tesla закрывает все свои магазины

Обновлено вчера в 21:16
Политика

Турчинов заявил об угрозе исчезновения украинской нации

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что сокращение численности населения страны ставит под угрозу существование нации.
Обновлено в 04:06
Экономика

Голодец оценила разницу в зарплатах мужчин и женщин в России

Средняя зарплата женщин в России составляет 70% от зарплаты мужчин. Об этом заявила вице-премьер Ольга Голодец, передает ТАСС.
Обновлено в 02:18
Транспорт

В Москве начали штрафовать за «вафельницу» с помощью камер

С 1 марта столичным автомобилистам начнут рассылать штрафы за нарушение желтой «вафельной» разметки и выезд на забитый перекресток.
Обновлено вчера в 23:51
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