Политика
Мэр Биробиджана ушел в отставкуКоммерсантъ вчера в 22:40
Мэр Биробиджана Евгений Коростелев досрочно сложил полномочия, сообщается на сайте мэрии. Господин Коростелев ушел в отставку с 28 февраля по собственному желанию. Причины его решения пока не известны.
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Рулевой Биробиджана: чем запомнился подавший в отставку мэр Евгений Коростелев
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Биробиджанцы о работе Евгения Коростелева на посту мэра города за 4 года (видеоопрос)
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