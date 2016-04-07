Мэр Белгорода принял присягу под музыку из «Звездных войн»Взгляд.ру 06:59

Юрий Галдун получил поддержку губернатора и победил, Оксана Михайлик занялась благотворительностью, а Виктор Горлов предложил чиновникам покататься на инвалидной коляске по городу.

с чего всё началось

Новый мэр Белгорода Юрий Галдун поднялся на сцену для принятия присяги под главный саундтрек фильма «Звездных войн». Торжественная церемония состоялась 26 марта. Ее впервые транслировали на сайте горсовета и одновременно на канале YouTube.

Мэр Белгорода принял присягу под музыку из «Звездных войн»

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