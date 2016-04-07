Культура
Мэр Белгорода принял присягу под музыку из «Звездных войн»Взгляд.ру 06:59
Новый мэр Белгорода Юрий Галдун поднялся на сцену для принятия присяги под главный саундтрек фильма «Звездных войн». Торжественная церемония состоялась 26 марта. Ее впервые транслировали на сайте горсовета и одновременно на канале YouTube.
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с чего всё началось
Юрий Галдун получил поддержку губернатора и победил, Оксана Михайлик занялась благотворительностью, а Виктор Горлов предложил чиновникам покататься на инвалидной коляске по городу.БелПрессавчера в 12:02
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Футбол
Игнатьев опроверг подписание нового контракта с «Краснодаром»
Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев опроверг информацию о подписании нового контракта с клубом, которая ранее была опубликована на официальном сайте команды.
Обновлено в 07:01
Экономика
Минкомсвязь подготовила законопроект о цифровом профиле россиян
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций подготовило законопроект о цифровом профиле.
Обновлено в 01:22
Политика
В Ингушетии протестующие объявили митинг бессрочным
Организаторы митинга в Ингушетии против закона о референдуме объявили акцию бессрочной.
Обновлено вчера в 09:36
Происшествия
Новый фигурант появился в деле полковника Захарченко
Обновлено в 08:06
Политика
AFP: Сирия запросила заседание Совбеза ООН по Голанам
Сирия запросила провести заседание Совета безопасности ООН, посвященное Голанским высотам, передает AFP со ссылкой на источники в дипломатических кругах.
Обновлено вчера в 20:24
Политика
Стало известно, когда Дворкович вернется в Россию
Уехавший из России бывший вице-премьер России Аркадий Дворкович вернется в страну в субботу, 30 марта.
Обновлено в 09:42
Наука
В Дубне запустили «Фабрику сверхтяжелых элементов»
Обновлено 25 марта в 19:33
Политика
Соловьев выгнал двух участников телешоу после потасовки
Грубая ругань могла продолжиться дракой, но гостей программы выгнал ведущий Владимир Соловьев.
Обновлено вчера в 21:50
Общество
Педагог из Барнаула научит коллег вести соцсети
Обновлено в 09:58
Технологии
Спецслужбы России получат доступ к устройствам «интернета вещей»
Концепция предусматривает, что для защиты на территории России интернета вещей создадут замкнутую сеть с помощью реестра индентификаторов устройств.
Обновлено в 03:50
Происшествия
Пожар произошел в торговом комплексе в Краснодаре
Обновлено в 09:24
Космос
ЕКА начало прием заявок на участие в программе марсианского «радио»
Европейское космическое агентство (ЕКА) заявило о начале акции, в рамках которой земляне смогут отправить свою аудиозапись в память платформы проекта ExoMars, который отправится к Марсу в 2020 году, причем один из приборов будет транслировать запись на Землю.
Обновлено в 08:20
Политика
Кемеровская область официально получила второе название
Кемеровская область официально получила второе название – Кузбасс.
Обновлено в 09:01
Общество
В России могут продлить рабочий день жительницам сельской местности
Жительницам сельской местности могут продлить рабочую неделю на четыре часа, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда.
Обновлено в 02:50
Происшествия
Австрия задержала подозреваемого в теракте на немецкой железной дороге
В Вене антитеррористическое подразделение Cobra задержало подозреваемого в попытке совершения теракта на железной дороге в Германии в октябре прошлого года, сообщает газета Kronen Zeitung.
Обновлено в 09:02
Происшествия
Липецкий пенсионер открыл стрельбу по детям
Обновлено в 07:03
Политика
Посла в Литве не пустили на заседание суда над россиянами
Российских дипломатов, включая посла, и журналистов не допустили к заседанию суда по делу о событиях в Вильнюсе 1991 года.
Обновлено в 05:04
Политика
Киевский суд отменил запрет актеру Добронравову на въезд на Украину
Окружной районный суд Киева признал противоправным и отменил решение Службы безопасности Украины о запрете на въезд в страну для российского актера Федора Добронравова, говорится в материалах суда.
Обновлено в 08:03
Общество
Каким станет Северный речной вокзал после реставрации
Обновлено в 09:01
Армия и оружие
В России создадут единую военно-строительную компанию
"Реализация проекта позволит перейти к единой некоммерческой структуре военно-строительного комплекса и наделить ее статусом единственного исполнителя", - сказал Шойгу на коллегии Минобороны в среду, 27 марта.
Обновлено в 08:28
Происшествия
Медведев удалил Абызова из друзей «ВКонтакте»
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев удалил экс-министра Михаила Абызова из списка друзей «ВКонтакте».
Обновлено в 05:50
Политика
Единоросс обозвал избирателей «дебилами» и «стадом»
Вы в политике не шарите, никто из вас, а уже отдали город малолетке без образования, – комментирует Иващенко в сети пост о поражении единоросса.
Обновлено вчера в 07:39
Армия и оружие
Видео ночной дозаправки в небе самолетов ЮВО опубликовали СМИ
Обновлено вчера в 22:57
Политика
Погранслужба Украины объяснила, почему пустила Бойко и Медведчука в РФ
Госпогранслужба Украины заявила, что у пограничников не было оснований не выпускать из страны политиков Юрия Бойко и Виктора Медведчука, которые в ходе визита в Москву провели встречу с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.
Обновлено в 09:58
Политика
Россия безвозмездно даст Киргизии $30 млн
"Совсем недавно, в марте, об этом еще неизвестно, правительство России по просьбе киргизов приняло решение о предоставлении Киргизии $30 млн безвозмездной финансовой помощи на поддержку госбюджета", - сказал он в среду журналистам.
Обновлено в 09:04
Общество
Шнуров пожаловался в прокуратуру на продюсера «Ласкового мая»
Обновлено вчера в 17:00
Армия и оружие
В Черное море вошла подлодка «Великий Новгород» с ракетами «Калибр»
Новейшая дизель-электрическая подводная лодка ВМФ РФ "Великий Новгород", оснащенная крылатыми ракетами "Калибр", в среду, пройдя Босфор, вошла в акваторию Черного моря, сообщили стамбульские новостные порталы, публикующие фотографии ее прохождения через пролив.
Обновлено в 08:43
Шоу-бизнес
Британский таблоид высмеял Волочкову за «фотошоп»
Британский таблоид The Sun опубликовал подборку самых перестаравшихся с фоторедактором звезд социальной сети Instagram.
Обновлено в 04:52
Политика
Определился лидер президентской гонки на Украине
По данным опроса общественного мнения, за несколько дней до выборов президента на Украине лидером гонки остается Зеленский, который опережает ближайшего преследователя почти на 10 процентных пунктов, пишет Reuters.
Обновлено в 09:34