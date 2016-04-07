Мэр Белгорода принял присягу под музыку из «Звездных войн»Росбалт 04:07

Юрий Галдун получил поддержку губернатора и победил, Оксана Михайлик занялась благотворительностью, а Виктор Горлов предложил чиновникам покататься на инвалидной коляске по городу.

с чего всё началось

За Галдуна голоса отдали 30 депутатов и четыре бюллетеня были испорчены. Два других кандидата — глава ТСЖ и гражданская активистка Оксана Михайлик, главный инженер филиала ПАО «Квадра» Виктор Горлов — получили нулевую поддержку. Принимать присягу Юрий Галдун вышел под музыку из «Звездных войн».

Мэр Белгорода принял присягу под музыку из «Звездных войн»

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