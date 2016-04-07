Культура
Мэр Белгорода принял присягу под музыку из «Звездных войн»Росбалт 04:07
За Галдуна голоса отдали 30 депутатов и четыре бюллетеня были испорчены. Два других кандидата — глава ТСЖ и гражданская активистка Оксана Михайлик, главный инженер филиала ПАО «Квадра» Виктор Горлов — получили нулевую поддержку. Принимать присягу Юрий Галдун вышел под музыку из «Звездных войн».
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с чего всё началось
Юрий Галдун получил поддержку губернатора и победил, Оксана Михайлик занялась благотворительностью, а Виктор Горлов предложил чиновникам покататься на инвалидной коляске по городу.БелПрессавчера в 12:02
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Политика
В Крыму задержали 20 членов террористической организации
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На МКАДе задержали участников акции протеста против системы «Платон».
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Адвокат опроверг «выманивание» Абызова в Россию
Аснис отметил, что слухи о «заманивании» оперативниками Абызова с территории другого государства не соответствуют действительности, так как он постоянно пребывает в России с семьей.
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«Арену Омск» снесут, а на ее месте построят новый стадион
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Происшествия
Легкомоторный самолет потерпел крушение в Вологодской области
Один человек погиб в результате крушения легкомоторного самолета "Птенец-3", которое произошло в среду днем в Вологодской области.
Обновлено в 11:26
Происшествия
В Казахстане потерпел крушение вертолет Минобороны страны
Вертолет Ми-8 по неустановленной причине упал и полностью сгорел в Кызылординской области Казахстана, сообщил РИА Новости официальный представитель комитета по ЧС республики Нурсултан Нурахметов.
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Армия и оружие
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Бывший посол Украины в США Юрий Щербак заявил о том, что Россия якобы собирается развязать войну в странах бывшего Советского Союза или в Арктике.
Обновлено в 00:46
Политика
Путин отодвинул сотрудника службы безопасности
Обновлено в 11:57
Общество
В России могут продлить рабочий день жительницам сельской местности
Жительницам сельской местности могут продлить рабочую неделю на четыре часа, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда.
Обновлено в 02:50
Происшествия
Водителей просят объезжать перекрытую демонстрантами трассу «Кавказ»
В Управлении федеральными дорогами «Кавказ» Росавтодора подтверждают факт перекрытия трассы в Ингушетии и просят водителей объезжать участок на 563-568 километрах через Назрань.
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Кино
В Совфеде выступили против выхода фильма Лунгина про Афганистан 9 Мая
Замглавы комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Морозов выступил за запрет выпуска нового фильма Павла Лунгина в прокат 9 Мая.
Обновлено в 05:22
Политика
Экс-министра обороны СССР Язова приговорили к 10 годам тюрьмы в Литве
Окружной суд Вильнюса заочно приговорил экс-министра обороны СССР Дмитрия Язова к 10 годам лишения свободы по делу о январских событиях 1991 года в Литве, передает ТАСС.
Обновлено в 05:06
Здоровье
В Таре у местного кота выявили бешенство
Вирус обнаружен в Таре на севере Омской области у домашнего кота. Об этом сообщает региональный Россельхознадзор.
Обновлено в 07:41
Происшествия
В офис московского «Яблока» нагрянула полиция
Сотрудники уголовного розыска пришли в московское отделение «Яблока», сообщается в Twitter партии в среду, 27 марта.
Обновлено в 10:20
Политика
Трамп призвал Россию уйти из Венесуэлы
Президент США Дональд Трамп призвал Россию уйти из Венесуэлы.
Обновлено в 11:48
Хоккей
КХЛ не исключила ни один клуб из числа участников лиги
Рассмотрев все материалы от Лиги, Совет директоров принял решение утвердить количественный состав участников Чемпионата КХЛ на сезон 2019/2020 — 25 клубов.
Обновлено в 04:02
Политика
Зеленский сохранил лидерство в президентском рейтинге на Украине
Шоумен Владимир Зеленский менее чем за неделю до выборов опережает действующего главу государства Петра Порошенко почти на 10%, разница в позициях их рейтингов сократилась на 3% по сравнению с предыдущим опросом, следует из данных социологического опроса, опубликованного в среду центром "Социс".
Обновлено в 11:02
Политика
Путин поручил создать новую стратегию по развитию физкультуры и спорта
Говоря о массовом спорте, Путин отдельно остановился на развитии детского спорта.
Обновлено в 12:00
Экономика
Мексиканская Interjet приготовилась отказаться от российских SSJ100
Мексиканская авиакомпания Interjet может отказаться от эксплуатации российских самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) и вернуть их обратно производителю — подконтрольной Объединенной авиастроительной корпорации компании «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС).
Обновлено в 11:11
Культура
Александринский и Волковский театры объединят
Как стало известно в среду, 27 марта, Александринский и Волковский театры будут объединены.
Обновлено в 06:26
Гаджеты
В США могут запретить продажу iPhone
Qualcomm в долгу не осталась и уже в июле 2017 г. пожаловалась на Apple за нарушение шести ее патентов и потребовала запретить продажи в США некоторых моделей iPhone и iPad.
Обновлено в 06:58
Шоу-бизнес
Первый муж Началовой ответил на обвинения в смерти певицы
Первый муж российской певицы Юлии Началовой — музыкант и продюсер Дмитрий Ланской — прервал молчание и попытался ответить на тот негатив, который обрушился на него после смерти бывшей супруги.
Обновлено в 10:59
Экономика
«Цифровой профиль» протестируют 16 российских банков из топ-30
Тестированием "цифрового профиля" на финансовом рынке РФ займутся 16 банков, входящих в топ-30 крупнейших кредитных организаций страны, сообщила на пресс-конференции в ТАСС первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова.
Обновлено в 06:15
Кино
Режиссера Соловьева госпитализировали в крайне тяжелом состоянии
Обновлено вчера в 14:31
Армия и оружие
Индия сбила спутник и объявила себя космической державой
В Индии провели успешные испытания противоспутникового оружия, был сбит спутник, который находился на высоте 300 км. Об этом заявил премьер-министр страны Нарендра Моди в эфире национального телеканала NDTV.
Обновлено в 05:49
Футбол
Молодежной команде «Енисея» разрешили выступать в форме со львами до конца сезона
РПЛ согласовала форму со львами для молодежки до конца сезона 2018/2019! pic.twitter.com/2OUxf404CH – Станислав Меркис (@Merkis_) 27 марта 2019 г. - РПЛ согласовала форму со львами для молодежки до конца сезона-2018/19, - говорится в сообщении.
Обновлено в 10:47
Общество
Посмеявшихся над зарплатами сотрудниц роддома вынудили уволиться
Более двадцати сотрудников единственного роддома в башкирском городе Салават были вынуждены уволиться по собственному желанию, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 02:53
Авто
Ford направит на выплаты сотрудникам и поставщикам $200 млн
Американский автопроизводитель Ford направит на выплаты поставщикам и сокращаемым сотрудникам $200 млн.
Обновлено в 11:26