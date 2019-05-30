Мэр Анапы запретил тратить бюджетные деньги на концерт ВолочковойИзвестия вчера в 12:28

с чего всё началось

Мы не должны тратить на это бюджетные деньги: у нас есть первоочередные цели в отрасли культуры, где средства будут нужнее. Если представители бизнеса Анапы захотят сделать такой подарок на открытие курортного сезона, то мы не будем возражать. Но пускать на это бюджетные деньги я не позволю.

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