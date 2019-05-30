Общество

Мэр Анапы запретил тратить бюджетные деньги на концерт ВолочковойИзвестия вчера в 12:28

Мэр Анапы Юрий Поляков дал поручение отменить электронные торги на услугу «по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой». По его словам, на это не нужно тратить средства из бюджета.
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Юрий Поляков
Мы не должны тратить на это бюджетные деньги: у нас есть первоочередные цели в отрасли культуры, где средства будут нужнее. Если представители бизнеса Анапы захотят сделать такой подарок на открытие курортного сезона, то мы не будем возражать. Но пускать на это бюджетные деньги я не позволю.
— Юрий Поляков, писательРоссийская газета вчера в 11:21
с чего всё началось
Глава администрации города Анапа Юрий Поляков поручил отменить
 процедуру электронных торгов, предполагающую закупку услуги "по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой" во время открытия курортного сезона-2019.
Российская газетавчера в 11:21

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