Мэр Анапы запретил оплачивать концерт Волочковой из бюджетаРИА Новости вчера в 23:14

с чего всё началось

Поляков выступил против траты денег на концерт Волочковой, отметив, что есть "первоочередные цели", где эти средства более востребованы. В то же время он не стал возражать против того, чтобы выступление балерины на открытии курортного сезона оплатили местные бизнесмены.

Происшествия Названы причины сбоев в московском метро в мае Московский метрополитен завершил анализ причин сбоев на серой ветке и Большой кольцевой линии 21 и 23 мая.

Культура Брат участницы шоу «Голос. Дети» написал заявление на Алсу и ее мужа Молодой человек выступил с требованием возбудить соответствующее уголовное дело против известной исполнительницы Алсу и ее супруга бизнесмена Яна Абрамова.

Происшествия Суд вынес приговор расстрелявшему мужчину водителю Оставив автомобиль на перекрестке, мужчина проследовал за обидчиком и в арке произвел в него не менее шести выстрелов.

Футбол «Челси» согласился отпустить Сарри в Италию Руководство лондонского "Челси" разрешило главному тренеру команды Маурицио Сарри покинуть клуб, сообщает "Советский спорт".

Происшествия Главу Раменского района задержали за убийство любовницы Главу Раменского района Московской области задержали по подозрению в убийстве.

Общество Что изменится в жизни россиян с 1 июня 2019 года С 1 июня 2019 года в России вступают в силу несколько законов, действие которых окажет на жизнь россиян существенное влияние.

Политика Вселенского патриарха захотели свергнуть из-за Украины В декабре прошлого года в Киеве прошел объединительный собор церковных структур, инициированный бывшим президентом Украины Петром Порошенко и Вселенским патриархом Варфоломеем.

Энергетика СМИ узнали о решении четырех НПЗ поделить грязную нефть из «Дружбы» Нефтеперерабатывающие заводы в Польше и Германии достигли предварительного соглашения насчет грязной нефти из трубопровода «Дружба», пишет Reuters со ссылкой на четыре осведомленных о ситуации источника.

Энергетика Цена нефти Brent упала ниже $62 Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 5,17% - до $61,95 за баррель по состоянию на 21:32 мск, свидетельствуют данные торгов.

Общество В Счётной палате рассказали о тратах пенсионеров Аудитор Счётной палаты Светлана Орлова в интервью РИА Новости назвала некоторые статьи расходов среднестатистического российского пенсионера.

Авто Обнародованы дебютные снимки 4-дверного пикапа Lada 4x4 Независимые дизайнеры портала «Колёса.ру» представили, как бы выглядела культовая модель в облике четырехдверного тюнингованного пикапа.

Здоровье Детский сад в Котласе закрыли из-за сальмонеллы Детский сад «Незабудка» в городе Котлас Архангельской области приостановил работу из-за группового заболевания детей.

Политика Трамп объявил о введении пошлины на все товары из Мексики С 10 июня США вводят пошлину в размере 5% на все товары из Мексики.

Общество Гороскоп на июнь 2019 года: Рыб втянут в авантюру, Весов ждут сюрпризы Если Вы сможете победить свои слабости с помощью силы воли, то их ждет самое блестящее будущее.

Политика На Украине изменили правила написания русских фамилий Новая редакция "Украинского правописания" обяжет изменить написание некоторых русских фамилий, следует из текста документа, в конце мая утвержденного правительством страны.

Политика В России могут запретить тонировку автомобилей Рабочая группа при комитете Госдумы по госстроительству и законодательству при участии МВД собирается рассмотреть полный запрет на тонировку гражданских автомобилей.

Общество Рабочего «Севмаша», который показывал Путину плакат, оштрафовали Сотрудника «Севмаша» Евгения Романенко оштрафовали на 10 тысяч рублей за развёрнутый на церемонии спуска на воду АПЛ «Белгород» 23 апреля баннер с обращением к президенту России Владимиру Путину.

Авто Infiniti прекратила продажи двух моделей в России Что касается других моделей в линейке Infiniti, включающей в себя седаны Q50, купе Q60, кроссоверы QX50, QX60 и QX80, то их продажи продолжатся .

Политика Власти Косова объявили российского сотрудника ООН персоной нон грата Власти Косова в пятницу объявили персоной нон грата российского сотрудника миссии ООН в Косово (МООНК) Михаила Краснощекова, сообщил в своем фейсбуке косовский премьер Рамуш Харадинай.

Общество Росконтроль проверил суфле «Птичье молоко» В канун Международного детского дня эксперты Росконтроля провели экспертизу глазированного суфле следующих марок: "Птичье молоко" ("Рот Фронт"), "Птица Дивная" ("Акконд"), "Волжская птичка", "Коммунарка", "Шарлиз", "Птичьи сказки".

Экономика Чемезов предупредил правительство о риске остановки производства вагонов Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов попросил вице-премьера Максима Акимова создать межведомственную рабочую группу, приоритетной задачей которой станет «выработка системных мер по обеспечению сбалансированного и устойчивого производства грузового подвижного состава на 2019 год и в долгосрочной перспективе».

Политика Посольство опровергло данные СМИ о переговорах России и США по СНВ Российское посольство опровергло данные, содержащиеся в статье американской газеты The Washington Post, о переговорах России и США по продлению Договора о стратегических наступательных вооружениях.

Армия и оружие Савченко обвинила Порошенко в подрыве военных складов в Балаклее Депутат Верховный рады Надежда Савченко заявила, что склады с боеприпасами в Балаклее Харьковской области были взорваны в марте 2017 года по личному приказу бывшего президента страны Петра Порошенко.

Шоу-бизнес Настю Каменских приняли за Ким Кардашьян «Попа, как у Ким», « не, Ким и рядом не стояла», «какая красотка, Кардашьян до нее далеко, мои ноги сами тянуться в спортзал», - писали подписчики.

Футбол Главный тренер сборной Германии Лев попал в больницу Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев госпитализирован после травмы, полученной на тренировке.

Гаджеты Недорогие флагманы Honor 20 и Honor 20 Pro появились в продаже Бренд Honor дал старт китайским продажам смартфонов Honor 20 и Honor 20 Pro, которые были представлены неделю назад.

Политика Премьер Малайзии раскритиковал итоги расследования крушения MH17 Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что расследование крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году излишне политизировано, сообщает газета Malay Mail.